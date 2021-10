Stravinskyn Tulilintu esti Thomas Adèsin nousun päärooliin oman festivaalinsa avauskonsertissa.

Radion sinfoniaorkesterin Adês-festivaalin avajaiskonsertti Nicholas Collonin johdolla. Solistina sellisti Tomas Nuñez. - Adès, Stravinsky.

Radion sinfoniaorkesterin RSO-festivaali on omistettu brittisäveltäjä Thomas Adèsille (s. 1971), joka sai jo vuonna 1999 läpileikkauksen varhaistuotannostaan Helsinkiin Musica nova -festivaalille.

Adès ihmetteli tuolloin herättämäänsä kohua. ”Entä jos minut muistetaankin teoksista, joita sävellän vasta yli viisikymppisenä?" hän pohti HS:n haastattelussa.

Kohta se kuullaan, sillä RSO-festivaalille saadaan myös uusinta uutta nyt jo viisikymppiseltä Adèsilta.

Varhaisteoksissakin on kestäviä helmiä, kuten Powder Her Face -ooppera (1995), josta muokattu Hotel Suite aloitti RSO-festivaalin.

Ooppera kertoo vuonna 1993 menehtyneestä Margaret Whighamista, Argyllin herttuattaresta, joka eli väitetysti seksimaanikon elämää 1960-luvun seurapiirikaunottarena.

Musiikin roisit seksikohtaukset (ikääntyvä herttuatar kakistelee kovin saadessaan suun täydeltä nautittavaa) aiheuttivat aikoinaan skandaalin, olihan herttuatar kuollut vain pari vuotta ennen oopperan kantaesitystä.

Hotel Suite puolestaan on villiä musiikkia villistä oopperasta, mutta ilman ylimääräisiä groteskiuksia.

Kurt Weillia ja 1920–1930-lukujen jazzia ja kabareemusiikkia muisteltiin erinomaisessa esityksessä. Christoffer Sundqvistin antaumukselliset klarinettisoolot hykerryttivät erityisesti.

Sisäistyneempää Adèsia on sellolle ja pianolle sävelletyn Lieux retrouvés -teoksen (2009) laajennus sellolle ja kamariorkesterille (2016).

Nimen ”jälleenlöydetyt paikat” viittaavat Marcel Proustin ”jälleenlöydettyyn aikaan”, ja koin, että nämä paikat ovat hetkiä musiikkihistoriassa.

Adès tutkailee historiaa Debussyn herkästä impressionismista aina Offenbachin can-can-tanssiin ja muokkaa kaiken omakseen.

Teos on kuulijalle helppo, mutta muusikoille ei. RSO:n soolosellisti Tomas Nuñez ei hätkähtänyt vaan soitti harkitun kultivoituneesti myös epäkäytännöllisimmät ja vaikeimmat paikat.

On ehkä säveltäjän vanhenemisen syytä, että finaali ei yllä Powder Her Facen lentoon, vaikka se on nimetty repäisevästi ”La Ville – cancan macabre (Kaupunki – makaaberi can-can).

Sellisti Thomas Nuñez.

Musiikinhistorian ”jälleenlöydetyt paikat” oli myös RSO:n kauden toisen teemasäveltäjän Igor Stravinskyn leipälaji. Hän jos kuka hyppi tyylilajista toiseen ja teki kaikesta jotain omaa.

Tulilintu-baletti on kuitenkin nuoren Stravinskyn luonteva jatkumo opettajansa Nikolai Rimski-Korsakovin eksoottisesta orkesterinkäsittelystä ja Debussyn impressionismista kohti Kevätuhrin omaperäistä modernismia.

Nicholas Collon johti orkesterisarjojen sijasta koko teoksen nimenomaan balettimusiikkina sellaisella sadunkertojan otteella, että se aiheutti kaipuun nähdä oikeat balettitanssijat venäläistä satuaihetta elävöittämässä.

Collon halusi sanojensa mukaan nautiskella ”oudoista ja harhailevista käänteistä” baletin tunnettujen hittikohtien välissä. Välillä harhailut olisivat kaivanneet selkeämpää liikesuuntaa.

Kaikki herkkä ja ranskalaisittain impressionistinen toimi jälleen Collonin käsittelyssä, mutta syvin venäläissointi ja dramaattisimpien purkauksien demonisuus eivät ole hänen vahvinta aluettaan.

Hyvä esitys, mutta pidin Collonin johtamasta Stravinskyn Petruškasta syyskauden alussa tätäkin enemmän.

Nicholas Collon johti Adès-festivaalin avauskonsertin.

Samalla lipulla sai vielä myöhäisillan kamarimusiikkia, joka jatkoi Adès-teemaa The Four Quarters -jousikvartetolla (2010).

Aloitusosa Nightfalls miellytti, mutta toisen osan aamukaste (Morning Dew) ovelien tahtilajivaihdosten pizzicatotutkielmana tuntui ainakin Tulilinnun jälkeen vain ammattitaitoisen säveltäjän hieman kuivakalta sormiharjoitelmalta.

Days-osan jälkeen finaali eli The Twenty-Fifth Hour nosti teoksen osakkeita: sisäistynyttä musiikkia, joka sai sisäistyneen tulkinnan Petri Aarniolta, Jukka Pohjolalta, Tommi Aallolta ja Tuomas Lehdolta.

Kolmesta teoksesta huolimatta syntyi outo vaikutelma Adèsin jäämisestä oman festivaalinsa avauskonsertissa Tulilinnun varjoon.

Tulilintu oli konsertin laajin teos eikä Adèsin pääteoksia kuten hienoa viulukonserttoa tai kokonaisia oopperoita ollut vastapainona.

Miten käy ensi viikolla, kun säveltäjä ehtii Helsinkiin johdettuaan juuri Dante-balettinsa kantaesityksen Lontoon Royal Opera Housessa?

Adès johtaa Musiikkitalossa keskiviikkona ja torstaina Stravinskyn Orfeuksen sekä uunituoreen Infernon Dante-baletistaan.

Vertailukohta on siis jälleen äärimmäisen kova.

Voit palata konsertin televisiointiin tämän linkin takaa.