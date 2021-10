HKO:n ajankohtaisen konsertin helmi oli Juho Pohjosen upeasti tulkitsema Bjarnasonin Processions.

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa 13.10. Bacewicz, Bjarnason, Lutosławski. Kapellimestari Daníel Bjarnason, solisti Juho Pohjonen.

Helsingin kaupunginorkesterin Procession-konsertin ohjelma keskiviikkona oli läpileikkaus ajan ja ikuisuuden risteyskohdasta. Karrikoiden siinä pohdittiin, mitä sinfonia voisi olla (Witold Lutosławskin kolmas sinfonia), mitä pianokonsertto voisi olla (Daníel Bjarnasonin Processions) ja mitä kaanon voisi olla (Grażyna Bacewiczin alkusoitto). Islantilainen säveltäjä-kapellimestari Bjarnason johti ajankohtaisen, vaikuttavan kokonaisuuden.

Yleisöä oli aivan liian vähän, minkä toivon johtuneen siitä, että ihmiset ovat unohtaneet voivansa mennä myös konserttiin, eikä esimerkiksi naistenpäivän konsertin stigmatisoimaa Musiikkitaloa kohtaan koetusta paniikista.

Puolassa vaikuttanut Grażyna Bacewicz (1909–1969) opiskeli sävellystä paitsi kotimaassaan myös Pariisissa Nadia Boulangerin johdolla. Hänen musiikkiaan on kutsuttu uusklassiseksi. Itse Bacewicz kieltäytyi sitoutumasta mihinkään määrittelyihin, vaan sanoi, että hänen sävelkielensä on syvän henkilökohtaista ja intiimiä.

Hän korosti muodon merkitystä sävellyksissä, mikä näkyy myös kehysmuotoisessa alkusoitossa. Vuonna 1943 sävelletty, Bacewiczin kansainvälistä mainetta avittanut alkusoitto on hitaasta väliosastaan huolimatta räiskyvä, jopa railakas teos.

Olen kuullut artikuloidumpaakin HKO:ta kuin alkusoitossa. Ilo oli teoksen luonteeseen nähden osin vakan alla. Ajoittain nopeat juoksutukset puuroutuivat.

Daníel Bjarnasonin Processionia (2009) on tulkittu myöhäisromanttisten viittausten kautta. Itselleni nämä viittaukset, joita löysin häivähdyksittäin impressionismiin ja barokkiinkin, edustavat maaperää, jonka upottavassa suossa olisi jotenkin suunnattava eteenpäin.

Teoksen ensimmäisen osan nimi, In Medias Res, viittaa keskeltä lähtevään narratiiviin ilman johdantoja. Mielestäni Processions pyrkii hahmottamaan ihmisen, muusikon, kokijan, olijan paikkaa ajan saatossa, yrittäen aina välillä tarttua johonkin tuttuun; kuitenkin lopulta liveten kuin jalka märältä kalliolta. Se esittää perustavanlaatuiset kysymykset – mistä olemme tulleet? mihin on mahdollista mennä? – päätyen myöntämisen välttämättömyyteen.

Toinen osa, Spindrift (”Vaahtopää”), antaa ajatuksille hetken rauhan, ehkä ymmärtäen, että katoavan keskellä ihmisyytensä säilyttääkseen ainoa vaihtoehto on surra. Viimeisen osan (Red-handed) yksinkertainen, jankkaava melodia lähes elektronisen vaikutelman tuottavine kaikuefekteineen piirtää kuvan valkenemisen hetkestä: syyllisyys on jaettu, verta on käsissä ja teoilla pitkät kaiut.

Pianisti Juho Pohjonen soitti teoksen vastaansanomattomalla tavalla, sisäistyneesti ja ilman mitään ylimääräistä. HKO eli mukana. Esitys oli valtava ja vaikuttava, sellainen, josta tekee mieli sanoa: tämä on pakko kuulla.

Encorena Pohjonen soitti Victoria Kellyn Landscape Prelude – Goodnight Kiwin, kuin keitaaksi kaaoksen keskelle.

Lutosławskin vuonna 1983 kantaesitettyä kolmatta sinfoniaa on kutsuttu labyrintiksi, sinfonian uudistajaksi ja tuenosoitukseksi Solidaarisuus-liikkeelle. Rytmiset elementit viittaavat Beethovenin viidennen alkuun. Aleatoriset (esittäjälle vapaammat) osuudet saavat kurinpalautuksen menneisyydestä. Sinfonian riekaleista kuroutuu jotain uutta.

Kolmas sinfonia oli loistava päätös konsertille. Siitä on löydettävissä yhteyksiä molempiin aiempiin teoksiin (Beethovenin viidennen motiivi vilahtaa myös Bacewiczissa).

Valtava äänimassa on koettava salissa. Se toi ajoittain mieleen esimerkiksi heinäsirkkainvaasion ja kukkotappelun. Taustalla lymysi paikallaan pysyvä tietoisuus jostakin määrittelemättömästä.