Laurel Canyonissa asui 1960-luvulla joukko uutta rockia luoneita laulajia ja lauluntekijöitä.

Laulaja Michelle Phillips kertoo Jakob Dylanille, mistä ja kenestä kappaleen Go Where You Wanna Go sanat oikein kertovat. Phillips oli levyttämässä laulua vuonna 1965, jolloin kuului yhtyeeseen The Mamas & the Papas.

Noin kolmen tuhannen asukkaan Laurel Canyon on vuoren rinteille rakentunut pientalojen naapurusto Los Angelesissa, osa Hollywood Hillsin kaupunginosaa. Sen nimi ei synnytä samanlaisia väristyksiä kuin Hollywood, mutta myös Laurel Canyonilla on paikkansa kulttuurihistoriassa.

”Kanjonissa” asui 1960-luvulla joukko uutta rockia luoneita laulajia ja lauluntekijöitä, joiden kaiut kiertävät maailmaa edelleen, kuten dokumentti Echo in the Canyon (2019) muistuttaa.

Olisi mukavaa, jos elokuvan ohjannut entinen manageri ja tuottaja Andrew Slater kertoisi enemmän tästä hehkuttamastaan yhteisöstä ja taustoittaisi muutenkin aikakautta. Mutta ei. Nyt pääosissa ovat niitä näitä jutustelevat veteraanit, keskeisinä David Crosby, Roger McGuinn, Graham Nash ja Stephen Stills sekä Michelle Phillips, haastatellun joukon ainoa nainen.

Vanhat tarinat Laurel Canyonin yhtyeistä – Byrds, The Mamas & the Papas, Buffalo Springfield, Beach Boys – voivat toki hymähdyttää uusia yleisöjä yhä, vaikka haastattelija, muusikko Jakob Dylan, on roolissaan liian kaverillinen.

Dylanin läsnäoloa selittää se, että hän ja ohjaaja Slater järjestivät Los Angelesissa 2015 suuren konsertin, jossa muisteltiin Laurel Canyonin ensimmäistä kultakautta (1965–1967).

Haastattelujen ja arkistofilmien väliin on leikattu turhan paljon otteita tästä tilaisuudesta ja sen valmisteluista: tunnelma saattoi olla innostunut Orpheum-teatterissa, mutta Echo in the Canyon -dokumentin esitykset eivät hehku eivätkä kaiu.

Echo in the Canyon, C More.