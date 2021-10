Outi Heiskasen runsaassa näyttelyssä on esillä yli 300 teosta, ja kokonaisuus on hyvin jäsennelty

Akateemikko Outi Heiskasen näyttely Ateneumissa on rauhallinen, ilmava ja hyvin jäsennelty.

Grafiikka/installaatiot

Outi Heiskasen retrospektiivinen näyttely 9.1.2022 saakka Ateneumin taidemuseossa (Kaivokatu 2). Ti, pe 10–18, ke–to 10–20, la–su 10–17.

Tuula Karjalainen: Outi Heiskanen – Taiteilija kuin shamaani. Siltala. 272 s.

Akateemikko Outi Heiskasen (s. 1937) retrospektiivinen näyttely Ateneumissa on runsas ja laaja. Esillä on yli 300 teosta, pääasiassa grafiikkaa, mutta myös piirustuksia, maalauksia ja installaatioita sekä dokumenttimateriaalia viideltä vuosikymmeneltä. Koska teokset ovat usein moniosaisia ja vitriinit täynnä luonnoskirjoja, esillä olevan taiteen määrä on vähintään kaksinkertainen.

Heiskasen teokset ovat suurimmaksi osaksi pieniä ja yksityiskohtaisia, keskittymistä vaativia. Näyttelyn koonneet Tuula Karjalainen ja Sointu Fritze ovat kuitenkin välttäneet ilmeiset sudenkuopat. Ateneumin kolmanteen kerrokseen levittäytyvä kokonaisuus on rauhallinen, ilmava ja hyvin jäsennelty. Sen katsomiseen kannattaa kuitenkin varata aikaa, ehkä myös useamman käynnin.

Yleisnäkymä Ateneumin kolmannen kerroksen näyttelystä. Teos Suuri muuttokuorma on 1990-luvun alusta.

Taiteilijana Heiskanen on yhden ihmisen ismi, alkuperäinen ja jäljittelemätön, ja siksi myös vaikea sijoitettava suomalaisen nykytaiteen kartalle. Hän on ikänsä puolesta samaa sukupolvea kuin Juhana Blomstedtin (1937–2010) kaltaiset 1950-luvun lopussa debytoineet modernistit.

Vaikka Heiskanen piti ensinäyttelynsä 1974, hän asettuu luontevimmin osaksi 1980-luvun postmodernia, yksilöllisyyttä ja taiteilijan henkilökohtaista kokemusta korostanutta ajattelua. Myös hänen suuri läpimurtonsa osui 1980-luvulle. Juhlaviikkojen Vuoden taiteilija -näyttely 1986 teki hänestä myös näkyvän mediahahmon.

Kuvaa Heiskasen taiteesta laajentavat hänen asemansa suomalaisen performanssitaiteen ja ympäristötaiteen edelläkävijänä. 2000-luvulla esiin nousivat myös hänen värikäs alter egonsa, ITE-taiteilija Immi Piilo, sekä yhteisteokset taidegraafikko Janne Laineen (s. 1970) kanssa. Kaikki tämä on mukana näyttelyssä.

Outi Heiskanen

Heiskaselle sukua olevia taiteilijoita on etsittävä kaukaa. Sellaisia voisivat olla ranskalaissyntyinen Louise Bourgeois (1911–2010) ja yhdysvaltalainen Kiki Smith (s. 1954), molemmat myös Suomessa tunnettuja taiteilijoita. Historiasta mieleeni tulee Hugo Simberg (1873–1917).

Kyse ei kuitenkaan ole vaikutteista, vaan samansuuntaisesta historiasta ja näkökulmasta naiseuteen, äitiyteen ja ihmisen osaan sekä traumoihin ja kipukohtiin. Karjalaisen elämäkerrassa nousee esiin Heiskasen nuorena kokema raiskaus. Se on eräänlainen musta pilvi, joka leijuu enemmän tai vähemmän raskaana koko hänen taiteensa yllä.

Nuoruudessa koettu raiskaus vaikutti vuosikymmeniä elämään ja näkyy monissa teoksissa. Kuvassa Uni vuodelta 1974.

Heiskasen laajan tuotannon ydin on taidegrafiikassa, mustavalkoisissa ja suurelta osin pienikokoisissa teoksissa. Ne ovat täynnä erilaisia myyttisiä hahmoja, ihmisten lisäksi erilaisia eläimiä sekä sekamuotoja, aasinaisia ja majavarouvia. Ne ovat kansansatujen kaltaisia alkukuvia, jotka tuntuvat siltä kuin ne olisivat olleet olemassa aina. Siksi ne myös tarttuvat alitajuntaan nopeasti, syvästi ja usein pysyvästi.

Hattu-teoksessa yhdistyvät eläin- ja ihmishahmo. Mezzotinto, 1974.

Heiskanen on myös suomalaisen taidegrafiikan kokeilija, joka on käyttänyt monia keinoja saadakseen vedokset irti perinteisistä kehyksistä. Yksi näistä ovat vanhoista ikkunoista rakennetut kasvihuonemaiset installaatiot, joissa läpikuultavat vedokset on kiinnitetty lasiruutuihin.

Kompiisit, usean grafiikan laatan yhdistelmät, ovat Outi Heiskasen oma keksintö. Kuvassa Mila-Repa II.

Parhaita Outi Heiskasen oivalluksia on tekniikka, jota hän kutsuu nimellä kompiisi. Se perustuu taidegrafiikassa epäpuhtaaseen tapaan yhdistellä eri aiheisia ja eri aikoina syntyneitä painolaattoja samaan vedokseen. Joissakin esillä olevissa teoksissa laattoja on jopa kymmeniä. Tekniikan mahdollisuudet ovat loputtomat, sillä kuvien kerrostuessa niiden välille syntyy joka kerta uusia yhteyksiä ja uusia tarinoita.

Valkoisille paperiarkeille rakentuneista kompiiseista on lyhyt matka korttipeleihin. Heiskanen oli aktiivisina vuosinaan intohimoinen pasianssin ja muiden korttipelien harrastaja. Sekä pelikortit että shakkilaudat ovat näkyvästi läsnä myös näyttelyssä.

Verijuuri-teoksessa voi nähdä yhtäläisyyksiä Louise Bourgeoisin ja Kiki Smithin taiteeseen. – avosyövytys ja väritelaus, 1992.

Painolaattoja kierrättäessään Heiskanen leikkasi niitä pelikorttien kokoisiksi ja ryhmitteli niistä alati vaihtelevia maita, perheitä ja hierarkioita, joiden kautta hän vaikuttaa peilanneen myös omaa välillä värikästä ja välillä mutkikasta elämäänsä.

Miten hänen häilyvää korttipakkaansa käytettiin, siitä puhuu parhaiten Heiskanen itse. Vuonna 1987 hän kirjoitti korteistaan: ”…epämääräisiä perheitä, niin epäonnistuneita ja hajonneita avioliittoja kuin voi olla. Mutta kun peliä vain pelataan, niin joku uusperhe on taas sikiämässä.”