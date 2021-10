Rolling Stone -lehti on tehnyt laajan asiantuntijaäänestyksen maailman parhaasta laulusta. Sen voittajat löytyvät ylärivistä: Aretha Franklin (Respect), Public Enemy (Fight The Power) ja Sam Cooke (Change Is Gonna Come). Vastaava äänestys tehtiin viimeksi 17 vuotta sitten. Vuoden 2004 kärki löytyy alarivistä: Bob Dylan (Like A Rolling Stone), Rolling Stones (Satisfaction) ja John Lennon (Imagine).