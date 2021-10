Lisäksi Netflix erotti määräajaksi kolme työntekijää, jotka osallistuivat luvatta johtoryhmän kokoukseen protestoidakseen Chappellen komediaohjelmaa.

Suoratoistopalvelu Netflixin toinen toimitusjohtaja Ted Sarandos on puolustanut yhtiön työntekijöille stand-up-koomikko Dave Chappellen ohjelmaa The Closer. Asiasta raportoivat esimerkiksi The Variety ja uutistoimisto AFP.

Koomikkoa syytettiin ohjelmassa esittämiensä kommenttien vuoksi transfobisuudesta. Hän esimerkiksi julisti olevansa transihmiset sivuuttavan terf-feminismin edustaja ja on myös syyttänyt transihmisiä ”ohuesta nahasta”.

Sarandos lähetti viime perjantaina johdon tapaamisen jälkeen muistion, jossa neuvottiin yhtiön päälliköitä järkyttyneiden alaisten ja Netflixille työskentelevien luovien tekijöiden ulostulojen käsittelyssä.

”Se ei tunnu koskaan hyvältä, kun ihmisiin sattuu, etenkin kun kyseessä ovat kollegamme --. Jotkut tekijät saattavat yhdessä muiden tahojen kanssa vaatia ohjelman poistamista lähipäivinä, mitä emme tule tekemään”, Sarandos kirjoittaa muistiossa Varietyn mukaan.

Johtoryhmän kokoukseen osallistui luvatta kolme alemman tason työntekijää, jotka arvostelivat Chappellen ohjelmaa. Netflix erotti johdon kokoukseen tunkeutuneet määräajaksi. Varietyn lähteiden mukaan erottamisen syynä oli tapaamiseen osallistuminen, ei Chappellen ohjelman vastustaminen.

Netflixin toimitusjohtaja Ted Sarandos.

Sarandos nosti muistiossaan esiin Chappellen suosion ja pitkän sopimuksen Netflixin kanssa. Toimitusjohtaja kirjoitti myös, että palvelu haluaa suojella luovaa vapautta, vaikka sen myötä Netflixissä tulee aina olemaan sisältöä, jota jotkut pitävät haitallisena. Esimerkeiksi Sarandos nosti itsemurhaa käsitelleen Kolmetoista syytä -sarjan ja lasten seksualisoinnista syytetyn Cuties-elokuvan.

Muistion mukaan monet ovat kysyneet Netflixin johdolta, mihin vihan raja vedetään.

”Emme salli vihaan tai väkivaltaan yllyttämiseen tähtääviä sisältöjä Netflixissä, emmekä usko, että The Closer ylittää tuon rajan”, Sarandos kirjoittaa.

Toimitusjohtaja toteaa kuitenkin rajanvedon olevan hankalaa. Sarandosin mukaan stand-up-komiikassa sallitaan eri asioita kuin työpaikan kanssakäymisessä.

”Erityisesti stand-up-komiikassa taiteellinen vapaus tuo hyvin erilaisen kielenkäytön normin kuin mitä sallimme sisäisesti, sillä tavoitteet ovat erilaiset: Ihmisten viihdyttäminen ja kunnioittavan työilmapiirin säilyttäminen.”