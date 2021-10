Nykymaalaukseen viittaavat värit tuovat uuden ajallisen ulottuvuuden Hannaleena Heiskan teoksiin.

Hannaleena Heiska: I am the guardian of the sleeping fawn, 2021.

Maalaustaide

Hannaleena Heiska: Blazing World 24.10. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). helsinkicontemporary.com

Margaret Cavendish (1623–1673) oli Newcastle upon Tynen herttuatar ja filosofi, jonka vuonna 1666 ilmestynyttä utopistista maailmaa kuvaavaa The Blazing World -romaania kutsutaan tieteisromaanien esiäidiksi. Se, ja Virginia Woolfin (1882–1941) aikojen halki matkustava ja eri sukupuoli-identiteetit läpikäyvä Orlando (1928), on inspiroinut Hannaleena Heiskan uuden näyttelykokonaisuuden Blazing World.

Heiskan käsiala on tunnistettava. Siitä syntyy lähestyttävän pyöreähköjä hahmoja: sama pehmeys on ollut nähtävissä Heiskan tuotannossa kasvokuvissa sekä arkkitehtuurin, esineistön ja eläinten kuvauksissa. Usein Heiska on maalannut tai piirtänyt hahmonsa suhteessa suuriin ajallisiin hyppyihin.

Maalaussarjassa Blade Runner (2013) näkyy ajan ohi kiitäminen maalausjäljessä, joka jäljittelee nopean virtauksen kuvausta. Sitä seurasi observatorioita käsittelevä teossarja sekä virtuaalimaailmaa ja naamioitumista tarkasteleva teosten kokonaisuus. Observatorioissa betonibrutalismista ja temppeleiden muodoista muistuttavat rakennukset johdattivat tähtien takaisiin todellisuuksiin ja omasta ajastamme kauas katsomiseen.

Myös Blazing Worldin ilmaisu kulkee suurten tarinoiden halki. Tällä kertaa hahmot tuntuvat kuitenkin katsovan meitä omasta ajastaan käsin sen sijaan että me yrittäisimme saada niitä ajan virrasta kiinni.

Hannaleena Heiska: Orlando IV, 2021.

Heiska maalaa uusissa teoksissa sukupuolta ja spekulatiivista historiaa. Nykymaalaukseen viittaavat värit tuovat teoksiin uuden ajallisen ulottuvuuden. Tällainen on muun muassa safiirinsininen kiharainen peruukki, joka kumpuilee kuohkeana teoksessa I am the guardian of the sleeping fawn (2021). Toisenlaista menneisyyden kuvauksen tuntua on hiilipiirroksessa Orlando IV (2021), jossa huomion varastavat vapaina lainehtivien hiusten rinnalla säntillisesti asettunut, tärkätty kaulus.

Pisin aikamatka Blazing World -sarjassa tehdään ruukkuteemaisten teosten parissa. Ruukut ovat varhaisia tarinankerronnan tapoja, joiden ikonografia puhuu yhtä aikaa jumalista ja arjesta, ihmisistä ja utopiasta.

Hannaleena Heiska: The Blazing World I, 2021.

Maalauksen The Blazing World I (2021) -ruukun moniulotteinen sininen vie Välimeren sävyihin ja merenalaiseen maailmaan. Delfiinit, merihevoset ja simpukat rinnastuvat toismaailmallisina olentoina tähtien kaltaisiin oleviin. Tähtien tavoin ne ovat myös jumalten kumppaneita. Orlandon monista sukupuolista ja Cavendishin varhaisesta tieteisfeminismistä muistuttaa delfiini, Afroditeen liitetty eläin, jonka pehmeän pyöreä hahmo lainehtii ruukun kyljessä elämän, kuoleman, seksuaalisuuden ja uudelleen syntymisen merkkinä.