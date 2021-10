Metropolian oopperakoulutuksen Rautavaara-tuotannossa sekoittuvat surumieli ja lempeä huumori.

Einojuhani Rautavaaran ooppera Auringon talo Helsingin konservatorion konserttisalissa perjantaina 15.10. Esityksiä sunnuntaihin 17.10. saakka. Kapellimestari Mikko Franck, ohjaus Ville Saukkonen, lavastus Reeta Tuoresmäki, valo- ja videosuunnittelu Titus Torniainen, puvustus Hanna Hakkarainen. Metropolian oopperaorkesteri. Rooleissa Maija Turunen, Essi Lind, Anna Ginström, Maija Rautasuo, Fanny Henn, Martin Iivarinen, Joonatan Rautiola, Samuli Takkula, Markus Nieminen, Ilmari Leisma, Malla Aaltonen ja Jade Rosenbom.

Hiiret ja rotat hyppivät nurkissa, katto vuotaa, huoneet ovat täynnä roskia, pöly peittää kaiken. Kaiken keskellä uneksivat menneistä ajoista ja toteutumattomasta tulevaisuudesta kaksi vanhaa emigranttineitiä, jotka olivat 70 vuotta aiemmin paenneet Venäjän vallankumousta.

Säveltäjä Einojuhani Rautavaara sai idean Auringon talo -kamarioopperaansa vuonna 1987, kun luki Helsingin Sanomista artikkelin Thiessin emigranttiperheestä. Varakas perhe oli ostanut Solgården-nimisen talon Littoisista Turun läheltä, mutta perhetragedia seurasi toistaan, kunnes jäljellä olivat vain kaksoset Eleanor ja Irene. He asuivat Solgårdenissa alkuvuoteen 1987 asti, jolloin molemmat kuolivat.

Rautavaara pystyi kuvittamaan Eleanorin ja Irenen elämäntarinan unenomaisen nostalgisella ja tunteellisella musiikilla, johon sekoittuu tarpeen mukaan terävämpiäkin sävyjä. Hänen antamansa teosmääritelmä tragedia buffa kuvaa teosta osuvasti, sillä traagista aihetta keventää lempeä huumori, jota Rautavaara taitavana kirjoittajana annosteli librettoonsa.

Teos on sävelletty maltillisen kokoiselle esittäjäjoukolle, joten se on käytännöllinen myös opiskelijatuotannoissa, joissa ei aina ole mahdollisuuksia esimerkiksi täysikokoisen oopperaorkesterin käyttöön. Nyt sen esitti Metropolia-ammattikorkeakoulun oopperakoulutus tuotannossa, jossa nuorten laulajien tukena on ollut kapellimestari Mikko Franckin ja baritoni Markus Niemisen kaltaisia kokeneita tekijöitä. Rautavaara-spesialisti Mikko Franck työskenteli tuotannossa ilmaiseksi, ja hänen johtamanaan Metropolian oopperaorkesteri soitti kauniisti Rautavaaran musiikin pitkiä linjoja.

Ohjaaja Ville Saukkonen vie tarinaa sujuvasti eteenpäin lukemattomien oopperatuotantojen kokemuksella. Sitä tukee lavastuksen, puvustuksen ja videotaustojen muodostama onnistunut visualisointi. Kaksi tanssijaa (Malla Aaltonen ja Jade Rosenbom) tuovat lavalle hyvää liikettä rotta-asuissa.

Ohjauksessa tulevat hienosti esiin tarinan unenomaisuus ja aikatasojen sekoittuminen, joka tiivistyy varsinkin toisen näytöksen alkupuolella, kun nuoret Eleanor ja Irene näkevät unta vanhoista rouvista rapistuvassa talossa – siis itsestään, suomalaistettuna Noorasta ja Riinasta. Samalla tavoin Noora ja Riina muistelevat jatkuvasti nuoruuttaan.

Päähenkilöiden roolit on jaettu neljälle laulajalle: nuorille Eleanorille ja Irenelle sekä vanhoille Nooralle ja Riinalle. Tarinan muut henkilöt limittyvät päällekkäin kaksoisrooleiksi, jolloin tapahtumat etenevät kuin kaksoisvalotuksessa, vieraannutettuna.

Sopraanot Anna Ginström ja Maija Rautasuo Eleanorin ja Irenen rooleissa sekä sopraano Maija Turunen Noorana ja mezzosopraano Essi Lind Riinana lauloivat kaikki vakuuttavasti varsinkin duetoissa toistensa kanssa, jolloin äänten kauniit soinnit vahvistivat toisiaan. Näihin tunteellisiin duettoihin Rautavaara on kirjoittanut teoksen koskettavinta musiikkia.

Samoin Martin Iivarinen perheen isän Johnin ja postimies Hermessonin kaksoisroolissa osoitti lupausta komealla bassosoinnillaan. Tenori Joonatan Rautiolan ja baritoni Samuli Takkulan ilmoitettiin laulavan toipilaina, minkä huomasi heidän ääntensä kantavuudessa, mutta pohjalla oli kuitenkin hyvää sointia. Oopperan tapahtumissa näiden kolmen laulajan kaksoisroolit ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Baritoni Markus Nieminen lauloi lipevän asianajajan Santeri Rissosen roolin jo vuoden 2003 levytyksellä, ja hänen laulu- ja roolisuorituksensa oli nytkin sujuvuudessaan omaa luokkaansa.

Rautavaaran kiinnostus mytologiaan näkyy esimerkiksi nykyhetken postimies Hermessonin hahmossa, joka siteeraa antiikin tarustoa kansanmiehen tyyliin ja on itsekin hahmona viittaus Hermekseen, jumalten sanansaattajaan ja varkaiden jumalaan.

Se on juuri Hermesson, joka kuljettaa Nooralle ja Riinalle kirjeitä ja samalla tuo taloon myös kaksi paikallista juippia, Rekun (Samuli Takkula) ja Viken (Joonatan Rautiola), koska rouvat odottavat vierasta ja tarvitsevat pikavauhtia lakeijoita. Rekku ja Vikke pihistävät auringon talosta kaiken minkä ehtivät, ja lopulta aiheuttavat myös rouvien paleltumiskuoleman.

Tarina huipentuu koskettavaan poloneesiin, jossa Noora ja Riina viimein astuvat nykyajasta iäisyyteen, muistojensa ja kadonneiden rakkaidensa maailmaan.