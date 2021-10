Irwin sai fanzinemaisen ja levottoman elämäkerran, jossa hänet tunteneet ja kohdanneet ihmiset muistelevat kaveri-Guudmannin ja tähti-Irwinin elämää.

Tietokirja

Kimmo Miettinen: Irwin Goodman – kansan taiteilija. Karisto. 184 s.

Reteistä ralleistaan ja renttumaisesta tyylistään tunnettu Irwin Goodman (oik. Antti Hammarberg 1943–1991) kuoli kolmekymmentä vuotta sitten, mutta se ei tarkoita sitä, että hän olisi jättänyt meidät rauhaan. Nousut ja laskut kuuluivat Irwinin uraan, ja sama pätee hänen jälkihistoriaansa. Laulaja, jonka yhteydessä termiä ”kansantaiteilija” on viljelty enemmän kuin muilla taiteilijoilla yhteensä, palaa keskuuteemme tasaisin väliajoin.

Nousuja ovat siivittäneet Timo Koivusalon ohjaama elokuva Rentun ruusu (2001) ja kokoelmalevy Vain elämää (2010). Nyt olisi sopiva hetki suuren luokan elämäkerralle.

Sen sijaan Irwin rellestää omiensa parissa. Fanitoiminta on vireää, ja laulajan Facebook-ryhmässä (yli 8 000 jäsentä) käy kuhina joka päivä. Johtavat Irwin-tietäjät Ari Lahti, Juha Rantala ja Veikko Tiitto pitävät liekkiä yllä julkaisemalla muun muassa elämäkertaromaaneja.

Tuore muisteluteos Irwin Goodman – kansan taiteilija luotsaa Irwiniä takaisin valtavirtaan. Kustantajana on Karisto, sama yhtiö, joka julkaisi Irwinin ensimmäisen elämäkerran jo vuonna 1967. Alakulttuurimainen sävy on silti läsnä. Yhtenä takeena siitä on teoksen kokoaja, vaihtoehtorockin veteraanivaikuttajiin kuuluva toimittaja ja kirjailija Kimmo Miettinen (s. 1958).

Ystävät, yhteistyökumppanit ja ihmiset, jotka kohtasivat laulajan vain kerran, avaavat miesvetoisen näkymän kaveri-Guudmannin ja tähti-Irwinin elämään. Muisteluja saa osakseen myös Irwinin aisapari, vuosi sitten kuollut sanoittaja Vexi Salmi.

Teoksessa riittää hummaamisen ja musiikkityön kuvausta. Artistiprofiili tarkentuu hauskasti yksityiskohdissa, kun keikalla Irwin väsää hillopurkin kansista plektroja kitaransoittoon. Välikkeissä kerrataan ura 1960-luvun protestilaulajasta rouheaksi iskelmätähdeksi. Ökyelämä ja sivuraiteet tulivat tutuiksi. Jättihitti Rentun ruusu nosti ahkeran esiintyjän takaisin huipulle vuonna 1987.

Lopputuloksena fanzinemainen leikkaa ja liimaa -teos on kuin Irwinin elämä: kronologinen kyllä, mutta myös levoton ja epäyhtenäinen. Tätä on irwinismi 2020-luvulla.

Irwin Goodman vuonna 1980.

Pari mielenkiintoista piirrettä nousee esiin. Taikuri ja viihdemies Petteri Pelkki kertoo, miten hän pääsi 11-vuotiaana äitinsä seurassa Irwinin tanssilavakeikalle. Muita ikätovereita ei näkynyt. ”Oliko Irwin vain aikuisten suosikki?” Ei ollut. Kirjassa moni muukin muistelee lapsuuden sankariaan. Irwin oli Suomen ensimmäinen renttutähti, joka lumosi kokonaisen lapsisukupolven.

Ja sitten ovat autot. Irwin esittelee Camaro-urheiluautoa. Irwin lähettää taksin hakemaan sikareja 600 kilometrin päästä. Irwin ajeluttaa yhdeksän taksin letkaa kaupungin ympäri. Irwin tulee Mersun kyydissä keikalle. Tai sitten Ladan ratissa. Ja lopulta Irwin kuolee autoon (se on Chevrolet Chevy Van). Irwin on ikiliikkuja.

Auto-Irwinin kääntöpuolta eli toistuvaa rattijuoppoutta ei juurikaan muistella. Eikä muistella erästä ikävää tapahtumaa, alaikäisen hyväksikäyttöä. Ne olivat puoli vuosisataa sitten kohu-uutisia, ja Irwin sai niistä myös oikeustuomiot, mutta nyt ne jäävät maininnan tasolle.

Irwiniä ei muistella pahalla. Kuten taidekauppias Jouko Rita tiivistää: ”Hän oli melkein Jumalasta seuraava – mutta yläpuolella.”

Tarinointi on villiä mutta lämminhenkistä. Samalla Irwin-folkloressa hehkuu iskelmällistä kaihoa, ikään kuin ennakointia siitä, että ennen pitkää elävä muisti kansantaiteilijasta tulee hiipumaan. Mutta siihen on vielä aikaa.