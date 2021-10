Tuomo Rainion näyttelyssä Valokuvagalleria Hippolytessä on sopivalla tavalla aavemainen.

Video, ohjelmointi

Tuomo Rainio: Kuvitteellisia kehoja ja konenäkyjä 24.10. saakka Valokuvagalleria Hippolytessä (Yrjönkatu 8-10, sisäpiha). Ti–pe 12–17, la–su 12–16.

Piano soi, mutta soittajaa ei näy. Sen sijaan tilan korkeita seiniä pitkin kävelee joukko tikku-ukkoja. Välillä niiden raajat katoavat ja ilmestyvät taas näkyviin.

Tunnelma Tuomo Rainion Valokuvagalleria Hippolytessä esillä olevassa näyttelyssä Kuvitteellisia kehoja ja konenäkyjä on sopivalla tavalla aavemainen. Ihminen materiaalisine kehoineen ja liikkeineen on läsnä jokaisessa näyttelyn teoksessa mutta vain välillisesti, keinoälyn ja koneiden kautta kuviteltuina tai kuvitettuina.

Teoksen Kuvitteellisia kehoja ja konenäkyjä (Luolavertaus) nimi on kuvaava: se viittaa suoraan Platonin luolavertaukseen, todellisuuden havainnointiin tai sen kuvitteluun sekä koneiden avulla luotuihin kuviin.

Rainio on muuttanut puistossa kävelevät ja videolle tallentuneet ihmiset keinoälyn tunnistamia datapisteitä yhdistelemällä hellyttäviksi tikku-ukoiksi. Ne kuljeskelevat yksin tai porukoissa. Joku pysähtyy ja nostaa kädet eteensä – eli todennäköisesti ottaa kuvan puhelimellaan. Jokaisesta heistä on riisuttu kaikki yksilöllinen ja tunnistettava, mutta jokaisesta kulkijasta liikkeineen on jäänyt jälki.

Teos tuo esiin sen, millä tavalla teknologian avulla on mahdollista tarkkailla ja valvoa esimerkiksi ihmisten liikkeitä. Samalla se tarkastelee algoritmien ja inhimillisen havainnon välistä suhdetta.

Tuomo Rainio: Kuvitteellisia kehoja ja konenäkyjä (Muotokuvamaalauksen historia), 2021, reaaliaikainen tietokoneanimaatio, tietokoneohjelma

Rainion teoksissa viehättää myös niiden visuaalinen vähäeleisyys, joka sisältää erilaisia taidehistoriallisia kerrostumia. Teoksessa Kuvitteellisia kehoja ja konenäkyjä (Muotokuvamaalauksen historia) muotokuvista poimitut kasvot pelkistyvät naamionkaltaisiksi ja muuttuvat jatkuvasti.

Teoksen Valo ja painovoima (ääriviivoja) lähtökohtana puolestaan toimivat veistosten poikkileikkaukset. Lopputuloksessa veistoskasvot hajoavat viitteelliseksi viivamaisten muotojen tanssiksi, jonka Rainio on luonut virtuaalisen valon avulla.

Oman lisänsä näyttelykokemukseen tuo Jouni Hirvelän sävellys, jota automaattipiano soittaa itsekseen ja jossa ihmisen liikkeet voi miltei kuvitella koskettimille sekä seinillä kuljeskelevien tikku-ukkojen askeliin.