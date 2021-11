Klaus Maunuksela kirjoitti kyselyn pohjalta näytelmän apurahan hakemisen herättämistä tunteista.

Tilastot tiedetään: taiteen- ja tieteentekijöiden leipä on yhä oheneva. Kolme suurinta apurahoittajaa Suomessa ovat Suomen kulttuurirahasto, Koneen säätiö ja Taiteen edistämiskeskus (Taike). Pelkästään Taikeen tuli tänä vuonna noin 3 300 taiteilija-apurahahakemusta, apurahan sai 311 taiteilijaa.

Jopa runsas 60 prosenttia Taiken taiteen ja kulttuurin edistämiseen osoitetusta määrärahasta tulee hupenevan rahapelitoiminnan voittovaroista.

Mutta miltä apurahan hakeminen, saaminen, hakemuksen hylkääminen tai apurahahakemusten arvioiminen tuntuu?

Esimerkiksi tältä.

”Kroonisesti sairaan prekaarin taiteilijan köyhyys tarkoittaa sitä, että jos saan henkilökohtaisen työskentelyapurahan, joka on yli kuuden kuukauden pituinen ja niin suuri, että siihen saa Mela-vakuutuksen, tiedän, että minulla on ainakin puolen vuoden ajan varaa lääkkeisiini. Tämä tieto varmistaa minulle, että köyhyyden heijastevaikutuksista johtuva mahdollinen itsemurhani lykkääntyy ainakin puolella vuodella.”

Sitaatti on Klaus Maunukselan näytelmästä Apuraha ja tunteet. Näytelmä perustuu näytelmäkirjailijayhteisö Tekstin vuonna 2019 tekemään kyselyyn, johon vastasi anonyymisti 55 taiteen- ja tieteentekijää. Näytelmä esitetään lukudraamana Kotimaisen näytelmän festivaalilla Teatteri Jurkassa torstaina 4. marraskuuta.

Festivaali järjestetään kahdeksatta kertaa, tänä vuonna se juhlii Näytelmäkirjailijaliiton 100-vuotista merkkipäivää.

On siis aikakin puhua tunteista.

"Halusin tutkia Apuraha ja tunteet -näytelmässä sitä olosuhdetta, jossa taidetta tehdään", Klaus Maunuksela sanoo.

Kuten tunnettua, se olosuhde on usein prekaari, eli monet taiteilijat työskentelevät vapaalla kentällä tilapäisissä tai epätyypillisissä työsuhteissa.

Impulssi näytelmän aiheeseen tuli vuonna 2018, kun Maunuksela valmistui dramaturgiksi ja näytelmäkirjailijaksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta ja alkoi itse freelancerina hakea apurahoja.

”Kun kyselin alalla pidempään toimineilta kollegoilta, millaisia kokemuksia heillä on apurahojen hakemisesta, aistin aiheen ympärillä pelon ja varovaisuuden ilmapiiriä. Tuli vaikutelma, että aiheesta ei puhuta julkisesti, koska siihen liittyy voimakkaita tunteita ja se koskettaa hyvin henkilökohtaista tasoa ihmisessä.”

Maunukselasta tuntui, että aihetta ei voinut jättää siihen.

Kyselyn pohjalta kirjoitettava moniääninen, henkilöitymätön näytelmämuoto tuntui parhaalta tavalta käsitellä apurahojen ympärillä humisevaa hiljaisuutta.

Omista apurahakokemuksistaan Maunuksela ei halua puhua sen enempää kuin että on itse saanut muutaman tuhannen euron apurahan kyselyn käynnistämiseen ja näytelmän kirjoittamiseen.

”Omia kokemuksia ujutin jonkin verran mukaan näytelmän Fasilitoijan rooliin.” Fasilitoijan kysymyksiin vastailee näytelmässä 55 anonyymia apurahan hakija- ja arvioijahahmoa kolmen näyttelijän esittämänä.

Sitä minkä aiheen, tieteen vai taiteen, parissa vastaaja työskenteli, ei kyselyssä eritelty. Kaikki muutkin mahdolliset yksilölliset tuntomerkit on häivytetty lopullisessa näytelmätekstissä.

Apuraha yhdistää ihmisiä hyvin eri aloilta. ”Yhteiskunnallinen olosuhde voi olla hyvin samantyyppinen, on kyseessä sitten solubiologi tai tanssitaiteilija”, Maunuksela kertoo havainnoistaan.

Klaus Maunuksela ei kaipaa apurahaprosessiin anonyymiyttä, vaan enemmän kommunikaatiota hakijoiden ja myöntäjien välillä sekä avoimempaa puhetta valta-asetelmista.

Apurahaprosessin erikoisuuksiin kuuluu, että samat ihmiset, jotka hakevat apurahoja, myös toisinaan arvioivat hakemuksia. Vaihtuvissa taideneuvostoissa istuvan asiantuntijan työ on myös suurimmaksi osaksi palkatonta.

Siihen menee hirveästi aikaa ja työtä, joka on omasta kirjoittamisesta pois. Tulee myös ajatus, miksi ihmeessä yrittäisin kirjoittaa, kun liikkeellä on näin paljon hyviä projekteja ja hyviä kirjoittajia.

”On tietysti eduksi, että hakemuksia on lukemassa ihmisiä, joilla on ymmärrystä prosessista”, Maunuksela pohtii.

Prosessin läpinäkyvyys myös vaihtelee. Monet säätiöt käyttävät anonyymejä arvioijia. Esimerkiksi Taiken taideneuvostossa istuvien nimet taas ilmoitetaan.

Maunuksela kuvailee, että hakijalle prosessi voi näyttäytyä kasvottomana ja satunnaisena.

On järkyttävä pelko siitä että ei ehkä saakaan rahaa ja työ on turhaa. Sekä siitä, että antaa ideansa eteenpäin ja joku muu tekee sen. Näinkin on käynyt.

”Ei voi luottaa, että vuosikausien tinkimätön työ johtaisi edes jonkinlaiseen taloudelliseen turvaan.”

Näytelmästä käy myös ilmi, että moni kokee apurahojen menevän enimmäkseen nimekkäille ihmisille.

Näin pienessä maassa kaikki tuntevat kaikki. Siitä kehkeytyy väkisinkin vallan dynastia.

Näytelmäkirjailijan suuri oivallus apurahanäytelmän prosessista oli havainto siitä, kuinka erilaisessa asemassa apurahan hakijat keskenään ovat.

"Määrärahojen kutistuminen voi johtaa siihen, että taiteilija joutuu rahoittamaan taidettaan muulla työllä. Se kiihdyttää prosessia jossa entistä harvemmilla on tosiasiallinen mahdollisuus toimia ammattitaiteilijana ja taiteilijan taloudellinen tausta korostuu”, Maunuksela sanoo.

”Haluaisin haastaa näytelmällä sen mielikuvan, että apurahalla työskentelevät ovat pohjimmiltaan etuoikeutettuja, korkeakoulutettuja ihmisiä. Kyselyn kautta ihmisten tilanteet näyttäytyivät hyvin erilaisina. Jollekin apurahan saaminen voi todella olla elämän ja kuoleman kysymys.”

Kotimaisen näytelmän festivaali Teatteri Jurkassa 4.-6.11. Tapahtuma on ilmainen, mutta edellyttää ilmoittautumista. Ohjelma www.kotimaisennaytelmanfestivaali.com/