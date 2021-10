Kärkäs julkisuuskuva ei vastaa todellisuutta, rap-artisti Pyhimyksenä tunnettu Mikko Kuoppala sanoo.

”Älä sit kysy mitään Sanna Marinista,” sanoo rap-artisti Pyhimys alias Mikko Kuoppala.

Haastattelu Musiikkitalon kuppilassa osuu samalle viikolle pääministeri Marinin ja kumppaneiden Kesäranta-bileistä noussutta kohua. Kuoppala sanoo kommentoineensa asiaa lyhyesti juuri edellisenä päivänä toisessa haastattelussa, kun siitä satuttiin kysymään.

Häntä huvittaa. Pienestä haastattelun osasta irrotettiin kokonaan oma verkkouutisensa, josta saattoi saada käsityksen, että Kuoppala oli halunnut varta vasten tulla ja ”jyrähtää” asiasta.

Häiritseekö, että kaikesta tullaan kysymään mielipidettä?

”Ei mua se kysyminen haittaa. Mutta en usko, että ihmisiä kiinnostaa mun mielipide. Tai se kiinnostaa vain sen verran, että siitä saa jonkun tökerön klikkiotsikon.”

Kuoppala sanoo oman julkisuuskuvansa olevan jostain syystä erityisen kärkäs. Se ei kuitenkaan vastaa hänen mukaansa todellisuutta.

”Koetaan, että mä provosoin, vaikka en mielestäni ärsytä tahallani. Ja nyt ei siis puhuta taiteen sisällöstä, koska taiteessa saakin provota. Oon joutunut selittelemään, en ehkä sanomisiani, mutta persoonaani.”

Maailma on nykyään muutenkin vakavampi paikka kuin ennen, Kuoppala miettii. Sanomisista ja sanomatta jättämisistä haastetaan hanakammin.

Mutta onko maailma muuttunut vai sittenkin vain oma asema siinä? Varmaan molempia, Kuoppala sanoo.

”Yksi nelikymppisyyden myötä vahvistunut havainto on, että vaikka olisit kuinka kapinallinen mieleltäsi, olet silti jo establishmentia, jota vastaan parikymppiset kapinoi. Vaikka se oma kapina ei olisi vielä edes maalissa, niin aina joku vaatii sulta lisää. Sitten pitää todistella, etten ole vastapuolella, vaikka olen 40.”

”Se on varmaan asia, joka tapahtuu sukupolvesta toiseen.”

On vanhenemisessa silti paljon hyvääkin.

”Monien lauseiden merkitys selviää vasta vanhetessa. Vanheneminen on lohdullista. Tyytyväisyys lisääntyy.”

Neljäkymppiä on myös hyvä paikka arvioida mennyttä ja tulevaa. Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet Kuoppalalle erityisen tapahtumarikkaita. Hän on noussut maan eturivin räppäreihin Pyhimyksenä sekä Teflon Brothersin ja Ruger Hauerin riveissä, auttanut monia artisteja eteenpäin musiikkibisneksen takapiruna ja tullut isäksi.

”Kolmekymppisenä oma ura ei ollut vielä realisoitunut. Tähtäimessä oli elättää itseni musalla.”

Kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa vuonna 2011, asiat nytkähtivät eteenpäin.

”Silloin breikkasi JVG, ja se oli meidän keikkamyyntifirmassa. Uskalsin luottaa, että kyllä löydän töitä alalta.”

Hän teki opettajaharjoittelua Pihlajamäessä, kun esiintyminen JVG:n musiikkivideolla muutti urasuunnitelmat.

”Jengi alkoi pyytää nimmareita koulun käytävällä. En voinut sanoa, että ota lippis pois päästä sisällä. Tuli rooliristiriita. Lopetin opiskelun, toista kertaa. Parikymppisenä olin lopettanut Teknillisen korkeakoulun.”

Kuoppalan oli tarkoitus juhlistaa nelikymppisiään viime viikonloppuna Pyhimyksen konsertilla Hartwall-areenassa. Koronan vuoksi jäähallikeikka siirtyi ensi vuoden syksyyn. Kun se on hoidettu, Pyhimys jää keikkatauolle.

”Tauko on akkujen latausta ja näkökulman tarkastelua, askel pois nuorisomusagenrestä ja Spotifyn paineesta kohti oikeaa musaa, nelikymppistä artistia”, Kuoppala maalailee.

Keikalla hänet näkee silti edelleen Teflon Brotherseissa.

”Keikkailu ja ihmiskontakti on niin tärkeä.”

Mutta räppäämisen ja levy-yhtiötyön rinnalla moni muukin asia kiinnostaa.

”Ennen olen verrannut tekemistäni Vesa-Matti Loiriin, joka voi levyttää Eino Leinoa ja olla Tyyne. Ihmiset ei enää kyseenalaista, että teen pikkutuhmia biisejä Teflonien kanssa ja samaan aikaan jotain tosi itkettävää tai psykoottista kamaa. Mut mun seuraava askel olis siirtyä Veskusta Spedeen.”

Kuoppala viittaa taannoisen Hesburgerin Bökö-kampanjan kaltaisiin ”keksintöihin”.

”Se lähti mun aloitteesta, se on mun tuote. Logo, nimi, jingle, kaikki. Julisteessa ei edes lue Hesburger. Tää on avaimet käteen -juttu.”

Jos nuorempana polte oli musassa, nyt se on siis vähän joka puolella. Ja lisää tulee.

”Olen kylvänyt viime aikoina ajatusta toimimisesta konsulttina, puhujana. Vuosien aikana musa-alalta on kertynyt hiljaista tietoa, joka on hyödyllistä, mistä vaan. Popkenttä on siitä jännä, että pitää aina tehdä tuote, joka kiinnostaa”, Kuoppala sanoo.

”No joo, nämä on taas asioita, joita ehkä pitäisi selittää pari-kolmekymppiselle itselleni. Mut ne on sitä, mitä haluan tehdä: luovaa, mielenkiintoista ja tärkeää.”