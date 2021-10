Anhavan ryhmänäyttelyssä voi nähdä muun muassa hevospotretin ja simpukoita.

Drawing a Tiger 24.10. saakka galleria Anhavassa (Fredrikinkatu 43). Avoinna Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

Pari vuotta sitten oli suosittua ottaa uudelleen lapsuuden aikaisia valokuvia. Kuvat, joissa aikuiset poseerasivat lapsuuskuvien asennoissa, olivat hellyttävän huvittavia: ne alleviivasivat ajan vaikutusta ja toisaalta tuttuutta. Jotain oli muuttunut, mutta ei kuitenkaan kaikki.

Galleria Anhavan ryhmänäyttely Drawing a Tiger käynnistyy samankaltaisesta asetelmasta. Näyttely on saanut nimensä islantilaistaiteilija Hreinn Friðfinnssonin kuvaparista, joista toisessa taiteilija piirtää tiikeriä samassa paikassa kuin lapsuudessaan otetussa kuvassa.

Marko Vuokolan yhdessä Jyrki Siukosen kanssa kuratoima ryhmänäyttely on monessa suhteessa poikkeus Anhavan ohjelmakalenterissa. Esillä olevista taiteilijoista vain Vuokola on Anhavan ”tallissa”. Muut ovat näyttelykokonaisuuteen kutsuttuja taiteilijoita, kaikki uransa eri vaiheilta. Ajallinen jänne teosten välillä on reilu kolmekymmentä vuotta. Siinä missä tuoreimmat teokset ovat valmistuneet tänä vuonna, näyttelyn varhaisin työ on Tampereen taidemuseosta lainassa oleva Markku Kivisen Kylpyhuone vuodelta 1988.

Näyttelynäkymä Drawing a Tiger -näyttelyyn. Jyrki Siukosen kahdesta lattiaan kiinnitetystä puupalasta koostuvassa Standardissa (1996) tyhjyys käsitteellistyy humoristisesti.

Esillä on teospareja, jotka asettavat kaksi samankaltaista asiaa rinnakkain. Katse alkaa nopeasti hakea pieniä eroavaisuuksia – pian huomio tuntuu kuitenkin ohjautuvan teosten väliin jäävään tyhjään tilaan.

”Tyhjä tila” voi tarkoittaa esimerkiksi teoksissa kuvattua aikaa tai yksinkertaisesti ripustuksesta syntyvää efektiä. Siukosen kahdesta lattiaan kiinnitetystä puupalasta koostuvassa Standardissa (1996) tyhjyys käsitteellistyy humoristisesti. Palojen väliin jäävä tila on täsmälleen yhtä suuri kuin eurolavojen pohjissa olevien kannakepalojen välinen etäisyys. Eurooppalaisittain standardoitu tyhjyys siis.

Katseiden välissä oleva muutos on leikkisästi esillä Tanja Koljosen lentikulaarisessa valokuvassa Horses East, Horses West (2016), jossa hevosen sävy ja luonne vaihtelee katselukulmasta riippuen.

Marko Vuokolan teos Dobbler Effect, 2021.

Liike ja etäisyys on tarkastelun kohteena Vuokolan lihaisan korumaisessa diptyykissä Dobbler Effect (2021). Diptyykissä on kaksi lähes identtistä kuvaa simpukasta. Toinen on kuitenkin toista aavistuksen verran pienempi, jolloin syntyy vaikutelma pian pysähtyvästä tai juuri käyntiin nytkähtäneestä liikkeestä. Meren kohinaa mukanaan kantava simpukka vie ajatukset katseen lisäksi ääneen ja kuuntelemiseen. Ääneen liitettynä Dobblerin efekti tarkoittaakin ilmiötä, joka syntyy ohi viilettävän hälytysajoneuvon lähestyvää – ja jälleen loittonevaa – ujellusta kuunnellessa.

Gallerian kellarista löytyy näyttelyn pisin aikajänne. Vuokolan teoksen RGB 16 777 216 (2021) rotaatio kestää yli viisi vuotta. Teos rinnastaa värejä kahdella näytöllä. Uusi väri muodostaa edelliselle aina uuden kehyksen, jolloin sävy ja tunnelma muuttuvat rinnalla viipyvän vaihtuessa.