Kulttuuriala on ottanut tyrmistyneenä vastaan tiedon, jonka mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus aikoo leikata kulttuurirahoituksesta 18,4 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna.

Leikkauslista saatiin nyt konkreettisesti, joskin jo viime vuonna keskustan puheenjohtaja Annikka Saarikko tähdensi HS:lle, että hallitus aikoo hallitusohjelmastaan poiketen lopettaa veikkausvoittovarojen vähenemisen täyden kompensaation vuodesta 2022 lähtien.

Kirjailija Laura Lindstedt oli yksi alkukesästä kootun Mitta on täysi -kulttuuri- ja tapahtuma-alan julkilausuman luovuttajista kulttuuriministeri Antti Kurviselle (kesk). Julkilausuman allekirjoitti 171 kulttuuri- ja tapahtuma-alan tahoa.

Vielä silloin Kurvinen sanoi satsaavansa kulttuurialan tulevaisuuteen ja jälleenrakentamiseen. ”Tämä on oman ministeriyteni yksi suurimpia prioriteetteja”, hän lausui.

”Sanahelinää olemme kuulleet mielenosoituksesta lähtien, mutta todellisuudessa kulttuuri sai märän rätin kasvoilleen ja sitä edelsi käsittämätön byrokraattinen jahkailu rajoitusten vähentämisessä juuri kulttuuritapahtumien osalta”, Lindstedt kertoo puhelimitse.

Kulttuuriministeri Antti Kurvinen puhui mielenosoittajille Eduskuntatalon portailta.

Mitta on täysi -nimisessä tapahtumassa Helsingissä Eduskuntatalon edessä osoitetiin mieltä kulttuurin rahoituksen leikkauksia ja tapahtuma-alan epäreiluksi kokemaansa koronapandemian aikaista kohtelua vastaan.

Erityisen järkyttävänä Lindstedt pitää hallituksen tahtoa lopettaa kokonaan vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki ja kirjastoille maksettavan kulttuurilehtien tilaustuen rahoitus.

”Ne ovat aluskasvillisuutta, jossa kieli ja kulttuuri elävät. Jos kieli ja kulttuuri kuolevat, ei jäljelle jää kovinkaan paljon puolustettavaa.”

Lindstedt vertaa kulttuurileikkauksia hävittäjähankintojen kymmenen miljardin euron hintakattoon, johon lasketaan vielä päälle mittavat elinkaarikustannukset.

” ”Kuviteltiin, että tämä olisi kulttuurimyönteisin hallitus, mitä odottaa voi, mutta se kuvitelma on nyt romuttunut.”

”Yhden hävittäjän hinnalla kulttuurilehdet ja vähälevikkinen kirjallisuus saisivat rahoitusta noin 150 vuotta. Usein sanotaan, että asiat eivät ole vertailukelpoisia, mutta kyllä ne ovat. Molemmilla on hintalappu, joten tietysti niitä voi vertailla.”

Lindstedt muistetaan myös Finlandia-palkinnon voittopuheestaan vuodelta 2015. Hän arvosteli puheessaan voimakkaasti Juha Sipilän (kesk) hallitusta ja tunsi myöhemmin toiveikkuutta, kun hallituspohja vaihtui.

”Kuviteltiin, että tämä olisi kulttuurimyönteisin hallitus, mitä odottaa voi, mutta se kuvitelma on nyt romuttunut. Suomut ovat lähteneet silmiltä siinä suhteessa, että voisi puolueuskoisesti ajatella punavihreän politiikan olevan tae kulttuurin hyvinvoinnille. Tunnen suurta epäilyä pääministeri Sanna Marinin ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen asiantuntemusta kohtaan.”

Siirtyvätkö kulttuuripiirit nyt äänestämään sivistysporvareita, joita kaiketi yhä on, kuten myös ihan toisenlaisia porvareita?

”On nyt ihan sama mistä suunnasta kulttuuria puolustetaan, kunhan se on aitoa. Mutta olen aika skeptinen kaikkien nykyisten puolueiden suhteen.”

Lindstedt pohtii, tarvitaanko kulttuurille nyt oma puolue.

”Siis yhden asian puolue kuten vihreät aikoinaan. Yleispuolueilla ei ole aitoa motiivia suojella kulttuuria.”

Kirjailija Laura Lindstedt puhui Mitta on täysi -tapahtumassa.

Suurin euromääräinen menettäjä on Suomen kansallisooppera, jolta aiotaan leikata 1,9 miljoonaa euroa eli viisi prosenttia kyseisestä tuesta. ”Se on työvoimaintensiivisessä laitoksessa iso summa”, myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja.

Sama viisi prosenttia aiotaan leikata esimerkiksi Kansallisteatterilta ja Kansallisgallerialta (Ateneum, Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo).

”Vaikka myös isoilta, kuten Kansallisoopperalta, leikataan, eniten surettaa, että suunnitellut leikkaukset iskevät kipeimmin kaikkein pienimpiin toimijoihin”, sanoo muusikko Paleface eli Karri Miettinen, joka oli yksi julkilausuman ojentajista kulttuuriministerille kesäkuun alussa.

”Tästä kärsivät esimerkiksi monet pienlehdet, kotimaisen runouden kenttä ja monet ruotsinkieliset toimijat. Tätä monimuotoisuutta tulisi nimenomaan tukea.”

” ”Työsulkujen päälle tulevat leikkaukset ovat maassa makaavan potkimista.”

Paleface pohtii, miten poliisille löytyy samanaikaisesti 30 miljoonaa lisärahoitusta ja miksi Ruotsi tuntuu ymmärtävän kulttuurin merkityksen Suomen hallitusta syvemmin.

Ruotsin hallitus päätti myöntää esimerkiksi ensi vuoden talousarviossa kulttuurialalle ylimääräistä rahaa 1,3 miljardia kruunua eli 128 miljoonaa euroa. 745 miljoonaa kruunua siitä käytetään Ruotsin taidetoimikunnan jakamaan elvytystukeen.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Amanda Lind (ympäristöpuolue) kuvasi kulttuuribudjettia syyskuun tiedotustilaisuudessa ”kaikkien aikojen suurimmaksi”. ”Historiallista sulkutilaa on pakko seurata historiallinen elvytys”, Lind sanoi.

”Ristiriita on räikeä. Ilman kulttuuria meillä ei ole mitään. Työsulkujen päälle tulevat leikkaukset ovat maassa makaavan potkimista”, Karri Miettinen arvioi.

Paleface eli Karri Miettinen kuvattuna vuonna 2019.

Elokuvatuotantoon, käsikirjoittamiseen ja jakelun edistämiseen varattuja määrärahoja leikataan kahdeksan prosenttia ja Suomen elokuvasäätiön toimintamenoja viisi prosenttia.

Se on Cannesissa palkitun ja Suomen Oscar-ehdokkaaksi valitun Hytti nro 6 -elokuvan ohjaajan Juho Kuosmasen mukaan oire laajemmasta välinpitämättömyydestä.

”Kysymys on valtion budjetin tasolla pienistä summista, mutta elokuvalle se on merkittävä leikkaus ja veisi meitä vähintään kymmenen vuotta taaksepäin tilanteessa, jossa resurssit on saatu pitkän työn ansiosta hyvälle tasolle ja maailman kiinnostus on herännyt suomalaista elokuvaa kohtaan”, Kuosmanen sanoo.

Hänen mukaansa on turha puhua, että kulttuuriin ei olisi varaa.

”Kysymys on arvovalinnasta. Samaan aikaan meillä on varaa moneen asiaan, kuten hävittäjiin ja turveteollisuuden tukemiseen. Ne henkilöt, jotka ovat vastuussa, leikkaavat kulttuurilta, koska he eivät pidä sitä minkään arvoisena”, hän sanoo.

Kuosmanen ei ole huolissaan vain kulttuurista vaan koko suomalaisesta yhteiskunnasta.

”Jos ajetaan kulttuuri ja myös median kulttuurijournalismi alas, me emme kohta kykene edes keskustelemaan siitä, ja se kuihtuu pois.”

” ”Ne henkilöt, jotka ovat vastuussa, leikkaavat kulttuurilta, koska he eivät pidä sitä minkään arvoisena.”

Hän muistuttaa maailmanhistorian osoittavan kerta toisensa jälkeen kulttuurin merkityksen kansakuntien kehitykselle ja hyvinvoinnille.

”Kulttuurin keskeinen tehtävä on ihmetellä tätä elämää ja sitä kautta kehittää ihmisiä ja kansakuntia eteenpäin. Ne valtiot ovat kukoistaneet, joissa vapaa ajattelu ja kulttuuri ovat kukoistaneet.”

Toisessa ääripäässä ovat Kuosmasen mukaan taiteen ja tieteen näivettäneet autoritääriset hallinnot.

”Se voi tuntua nyt kaukaiselta uhkalta, mutta jostakin kansakuntien turmion tie alkaa ja usein se alku on tieteen ja taiteen näivettäminen.”

Ohjaaja Juho Kuosmanen Kokkolan Kinojuhlilla syyskuussa 2021.

Leikkaukset ovat aiheuttaneet tyrmistystä laajemminkin. Erityisen happamasti on kommentoitu sunnuntaina Kesärannassa pidettyjä ”Marinin bileitä”, johon oli kutsuttu artisteja esiintymään ja keskustelemaan. Tilaisuuden ajankohta oli kiusallinen, sillä tiistaina hallitus kertoi leikkauspyrkimyksistään.

Pääministerin juhliin osallistuivat muun muassa Alma, Anna Abreu, Diandra, Elias Gould, Pete Parkkonen, Benjamin Peltonen, Sanni ja Pihlaja.

Osa paikalla olleista artisteista kertoikin sosiaalisessa mediassa pettyneensä tilaisuuden luonteeseen. Sanni Kurkisuo kertoi Instagramissa olettaneensa, että Kesärannassa käydään tärkeitä keskusteluja kulttuurin ahdingosta, mutta näin ei käynytkään. Hänen mukaansa tilaisuudessa puheenvuoron käyttänyt tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen oli ilmoittanut halustaan tietää alan ansaintalogiikasta.

”Toivon, että Kurvinen on valmis kuulemaan, kun puhumme nyt”, Kurkisuo kirjoitti viestissään Instagramin Stories-osiossa.

Pääministeri Sanna Marin vastaanotti Musiikkialan edustajat Kesärannassa 10. lokakuuta.

Paikalla olleita artisteja on arvosteltu sosiaalisessa mediassa osallistumisesta pääministerin kilvenkiillotukseksi tulkittuihin juhliin. Päivitysten perusteella nämä vaikuttavat olleen pääministerin kutsusta otettuja ja illan kulkuun tyytyväisiä, mutta lähes samanaikainen ilmoitus suunnitellusta 18 miljoonan euron leikkauksesta sai riemun himmenemään nopeasti.

Benjamin Peltonen

”Mä koen että sain sunnuntaina keskusteltua ministereiden kanssa monista mieltä painavista asioista meidän alaan liittyen”, Benjamin Peltonen sanoi omassa viestissään Instagramissa. ”Tää uutinen ei nyt valitettavasti vastaa niitä keskusteluja kulttuurin arvostamisesta ja tärkeydestä mistä keskusteltiin sunnuntaina. Olo on pettynyt."

Juontaja Shirly Karvinen ilmoitti Instagramissa olevansa sanaton.

”En ole sanaton itseni puolesta vaan niiden puolesta, joiden työn hallitus on kieltänyt lähes kahdeksi vuodeksi, ja joilta sen jälkeen päätetään leikata erittäin rajulla kädellä. En uskalla edes miettiä, millainen vaikutus tällä on oikeasti taloudellisessa ahdingossa olevien ihmisten mieliin”, hän kirjoitti.

Kesärannan tapaamiseen osallistui erityisen paljon nuoremman polven popmuusikoita. Kuvassa vasemmalla keskustelevat Sanna Marin ja Benjamin Peltonen.

Manageri Carla Ahonius puolestaan ihmetteli, miksei tilaisuuteen ollut kutsuttu korona-aikana hallitusta arvostelleita ihmisiä. Ahonius ei itse osallistunut juhliin, vaikka tilaisuudessa hänen toimistostaan edustaja olikin.

”On aikamoista, että pyydetään agendalla keskustelemaan, mutta siellä onkin tällaisia spontaaneja musiikkiesityksiä illan päätteeksi ja vain ne päätyvät pääministerin someen, niin onhan se oikeasti naurettavan läpinäkyvää”, Ahonius kirjoitti Instagramissa.

Näyttelijä Seela Sella oli luovuttamassa luovien alojen julkilausumaa eduskuntaryhmille viime kesän Mitta on täysi -mielenosoituksessa.

Entä miten kulttuurivastainen Sanna Marinin hallitus on edeltäjiinsä verrattuna? Legendaarinen 84-vuotias näyttelijä, viime kesän mielenosoitukseenkin osallistunut Seela Sella antaa seuraavan vastauksen:

”En lähde vertailemaan, mutta on surullista nähdä, että kulttuurialaa ei edelleenkään kohdella merkittävänä työllistäjänä esimerkiksi metsäteollisuuteen tai ravintola-alaan verrattuna. Sitä ei kohdella merkittävänä kansanterveydellisenä tekijänä. Eikä taidekasvatuksen, tieteen ja lasten kulttuuriharrastuksiin panostamisen ymmärretä olevan panostusta siihen, että saamme paremmat johtajat, keksijät ja kaikki he, jotka vievät tätä maata ja maapalloa eteenpäin.”

Sella pitää yhteiskuntaamme liian pirstaloituneena.

”Kulttuuria kohdellaan jotenkin erillisenä, vaikka taiteella on merkitystä aivan kaikkeen yritystoiminnasta sosiaalihuoltoon ja mielenterveyspalveluihin.”

Jos ei ole kykyä nauttia taiteesta tai urheilusta, puuttuu kyky myös unelmoida ja kehittyä, Sella varoittaa.

”Jos nämä virheet nyt tehdään, se kostautuu ja yhteiskuntamme vaurioita joudutaan korjaamaan vielä kymmenien vuosien päästä.”

