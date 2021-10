Kekkosen johtama 70-luku oli pitkä ja harmaa vuosikymmen.

Tietokirja

Ville Pernaa: Pimeä vuosikymmen. Suomi 1968–1981. Siltala. 327 s.

Helsingin Sanomien Tänään-sivulla ilmestyy oivaltavasti toimitettu HS 50 vuotta sitten-palsta, jossa nyt kerrotaan vuoden 1971 tapahtumista. Jos 70-luku kiinnostaa, voi siitä lukea lisää dosentti Ville Pernaan kirjasta Pimeä vuosikymmen. Suomi 1968–1981.

Kuten kirjan nimestä näkyy, kirjoittaja on venyttänyt 1970-lukua molemmista päistä. Ratkaisu on perusteltu. Henkisesti 70-luku alkoi jo syyskesällä 1968 ja päättyi 1981 lokakuussa, kun vuosikymmenen voimahahmo Urho Kekkonen erosi presidentin tehtävistä.

Kekkonen ja koko Suomi säikähti Prahan miehitystä elokuussa 1968. Kun Neuvostoliitto ei kaihtanut käyttää voimaa pullikoivaa liittolaista kohtaan, miksi suurvalta jättäisi pienen rajanaapurinsa rauhaan, jos antaisimme sille pienintäkään syytä epäluuloon, valtiojohdossa järkeiltiin. Vapaudesta piti tinkiä, jotta turvallisuus säilyisi.

Niinpä käynnistettiin naapurin karhun rapsutus: Tilattiin kaksi ydinvoimalaa, ostettiin sähköveturit, liityttiin joukolla ystävyysseuraan, matkustettiin Leningradiin ja Moskovaan, puhuttiin pehmoisia ja pokkuroitiin monin tavoin.

Jos katsoo 70-lukua vain idän silmällä, vuosikymmen oli todella pimeä. Jos laajentaa näkökenttää länteen päin, kymmenluku kirkastuu. Elo oli enimmäkseen harmaata.

Suomi sai kuin saikin vapaakauppasopimuksen EEC:n kanssa ja piti kauppatien avoinna länteen. Kekkonen isännöi Etykin Helsingissä ja Suomea suitsutettiin kaikista ilmansuunnista. Maa vaurastui ja pystyi lisäämään kansalaistensa hyvinvointia.

Vuosikymmenen alussa Ruotsi oli rikas ihmemaa, vuosikymmenen lopulla elintasoero naapuriin oli siedettävä. Vuosikymmenen alussa suurlähettiläs Aleksei Beljakov pohti, miten Suomessa tekisi vallankumouksen, 1970-luvun lopulla Tehtaankadulla toivottiin, ettei Suomessa mikään muuttuisi.

”Suomi suomettui ja lännettyi samaan aikaan”, Ville Pernaa kirjoittaa.

Miksi lännettyminen voitti?

Pernaa panee paljon painoa koululaisten ja opiskelijoiden sieluista käydyille taisteluille. Tulkinta hivelee ainakin meidän kahinoissa mukana olleiden tuntoja.

Ehkä merkittävämpi ottelu käytiin tuhansilla työpaikoilla tehtaissa, leipomoissa, teurastamoissa, pesuloissa, rakennustyömailla tai bussikuskien taukotiloissa. Kaikkialla puhuttiin politiikkaa. Ilmassa väreili tyytymättömyyttä, ja koko 1970-luvun työväki lakkoili, marssi vappuna ja kiroili työnantajien pihiyttä, mutta ei innostunut vallankumouksesta.

Työväki äänesti joukolla demareita ja 1970-luku oli sosiaalidemokratian vuosikymmen. Puolue oli suurin, lähes koko ajan hallituksessa ja piti aloitetta käsissä.

Kirjan lopulle Pernaa on löytänyt mainion sitaatin pääministeri Mauno Koiviston suusta Sdp:n johdon kokouksesta, jossa Koivistoa moitittiin taktisten taitojen puutteesta kevään 1981 kamppailussa hallituksen sisällä.

”Minua hieman hymyilytti ajatus, ettei meillä ole taktiikkaa. Hallituspuolueista me olemme ainoa, jolla on vielä varaa taktikoida ja jolla on liikkumavaraa. Se mikä muilla näyttää taktiikalta, on pelkästään surkeutta.”

Seuraavana syksynä päättyi pitkäksi venähtänyt 1970-luku Koiviston suurvoittoon. Muut jäivät suuren kämmenen varjoon.