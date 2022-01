Christopher Paolinin romaani päätyi Suomessa kaksiosaiseksi nuortenkirjaksi.

Tieteisromaani

Christopher Paolini: Infinitum. Tähtien meri. Osat 1 ja 2 (To Sleep in a Sea of Stars). Suom. Ilkka Rekiaro. Tammi. 672 s.

2200-luvulla ihmiskunta on levittäytynyt tähtiin. Kira Navárez on 27-vuotias ksenobiologi. Hän on mukana retkikunnassa, jonka tarkoitus on tutkia Adrasteia-nimistä planeettaa asutusta varten. Retkikuntaan kuuluu myös hänen miesystävänsä, ja kenties heidän olisi jo aika asettua aloilleen.

Kaikki kuitenkin muuttuu, kun Kira löytää planeetalta muinaisen tuntemattomien avaruusolentojen rakennelman. Sen uumenista hän löytää arvoituksen, joka mullistaa hänen elämänsä. Ja koko ihmiskunnan elämän: yhtäkkiä Ihmiskunnan Liitto on mukana tähtienvälisessä konfliktissa. Kira joutuu lähtemään pitkälle ja vaaralliselle matkalle etsimään ratkaisua ihmislajia uhkaavaan tuhoon.

Myönnän, että minulla oli ennakkoluuloja Christopher Paolinin tieteisromaania kohtaan. En lainkaan pitänyt hänen teini-ikäisenä kirjoittamastaan Perillinen-fantasiasarjasta. Valitettavasti Tähtien meri ei tarjonnut iloista yllätystä. Vaikka nykyään jo 37-vuotias Paolini on kehittynyt kirjoittajana, Tähtien meri on näyttävästi tuotettu, mutta lattea avaruusviihderomaani.

Pisteitä kirjailijalle on annettava maailmanrakennuksesta. Teoksen muukalaiset on pääosin mietitty biologiaa ja historiaa myöden, valoa nopeamman matkustamisen tekniikkaa on pohdittu, planeettaa ja erilaisia avaruusmatkaajien tapoja ja ihmiskunnan uusia uskontoja esitellään hyvin. Infodumpin ystäville kirjojen lopussa on kymmeniä liitesivuja.

Paolini on ripotellut teokseensa myös pieniä kunnianosoituksia muille kirjailijoille, Iain M. Banksista P. G. Wodehouseen.

Sisäisesti teoksen maailma on kuitenkin köyhä. Sitä lukiessa saa harvoin tuntua siitä, millaista olisi elää tähtiin levittäytyneessä yhteiskunnassa. Ihmiskunnan Liitto tuntuu välillä avaruuteen heijastetulta Yhdysvalloilta: silloin kun Paolini ei ole jaksanut rakentaa maailmaa, hän nojaa Amerikkaan. Tähtien meri maistuu paikoin takavuosikymmenten scifiltä, mutta ei hyvällä tavalla.

Paolini ei onnistu herättämään ihmeen tuntua eikä hätkäytä lukijaa visioilla täysin uudesta ja vieraasta maailmasta. Kirjan kaikki scifielementit ovat tuttuja lajityypin historiasta. Jopa avaruusolennoilla on lonkerot.

Paolinin romaani voisi toimia kevyenä viihteenä, mutta valitettavasti tarina kärsii uskottavuusongelmista. Ne eivät koske scifikeksintöjä, vaan juonenkäänteitä. Kaikki kiertyy ihan liikaa Kiran ympärille.

Jos tarkoitus on kirjoittaa avaruusoopperaa, jossa kaikki on suurta, muinaista ja ihmetystä herättävää, silloin tähtienvälisiä imperiumeja vääntäviä tapahtumia ei oikein voi laittaa yhden 27-vuotiaan naisen virheestä aiheutuneiksi. Paolini onnistuu tekemään suuresta pientä.

Kira ei valitettavasti myöskään ole erityisen kiehtova päähenkilö. Hänessä ei ole juuri muita yksilöiviä ominaisuuksia kuin tapa harrastaa käsiharmonikan soittoa. Onneksi Kira liittyy romuluisen Etana-nimisen avaruusaluksen miehistöön, johon kuuluu värikkäämpiä hahmoja.

Kyllähän Tähtien meren sivuja kääntää, mutta kohtalaisen yhdentekevissä tunnelmissa. Paolini on kertonut kirjan olevan aikuisille suunnattu, mutta on vaikea uskoa, että aikuinen lajityypin harrastaja innostuisi kirjasta, jossa tuttuja scifitrooppeja pyöritellään ei-mestarillisesti.

Tammi onkin luokitellut kirjan nuorille. Yhdysvalloissa kirjan pari seksikohtausta – joihin on parempi olla menemättä sen enempää – siirtänevät teoksen automaattisesti aikuisten puolelle.

Tammi on myös jakanut alkukielellä yhtenä teoksena ilmestyneen romaanin kahteen niteeseen. Tähtien meren loppu petaa jatkoa, mutta romaani ei sytytä intoa seurata Kiran seikkailuja tämän pidemmälle.