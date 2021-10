Kertojan kiihkoileva tyyli istuu asiadokumenttiin huonosti.

Ranskalaisdokumentissa Isisin jäljillä (2021) tutustutaan salaiseen verkostoon, joka jäljittää Isisin riveihin kuuluneita, Eurooppaan paenneita jihadisteja. Tutkimusryhmää johtaa Turkkiin asettunut syyrialainen Ahmad Rahman.

Rahman on porukasta ainoa, joka esiintyy omalla nimellään ja kasvoillaan. Sillä on seurauksensa: väsyneeltä vaikuttava Rahman saa usein uhkausviestejä. Yhdessä on jopa kuva hänestä leikkimässä puistossa lapsensa kanssa.

Miksi jäljittäjät ovat valmiita riskeeraamaan oman ja läheistensä turvallisuuden? Kyse ei ole kostosta vaan oikeudesta, Rahman sanoo.

Kostonhalunkin ymmärtäisi. Hän ja ryhmän muut vapaaehtoiset ovat menettäneet läheisiään Isisin raakuuksissa.

Jäljittäjät keräävät tietoa haastattelemalla silminnäkijöitä, sukulaisia ja naapureita. Myös some on osa jäljitystyötä. Joskus käytetään jopa kasvojentunnistusohjelmaa.

Kun kasassa on riittävästi todistusaineistoa, ryhmä julkaisee informaation verkkosivuillaan. Toisinaan se johtaa pidätyksiin, toisinaan ei.

Dokumentissa seurataan lähemmin kahta Saksaan johtavaa vinkkiä. Tietolähteet ovat tunnistaneet Majidin ja Samirin entisiksi Isis-taistelijoiksi. Vaikka todistusaineistoa kertyy, paikalliset viranomaiset eivät tunnu kiinnostuvan asiasta. Jäljittäjien mukaan passiivisuus on merkki piittaamattomuudesta tai jostain salamyhkäisemmästä. Mistä? Sitä on vaikea todistaa.

Kiinnostava dokumentti kaivaa lopulta kiehtovasta aiheestaan esiin enemmän epämääräisiä kysymyksiä ja spekulaatiota kuin kunnon vastauksia. Kertojan kiihkoileva tyyli istuu asiadokumenttiin huonosti.

Ulkolinja: Isisin jäljillä, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena. (K12)