Neljä keskitysleiriä kokenut Jaku keksi myöhempinä vuosinaan täydellisen koston Hitlerille ja muille vainoajilleen. Hän päätti elää elämän vailla katkeruutta.

Holokaustista selvinnyt kirjailija Eddie Jaku on kuollut 101-vuotiaana. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Jaku tuli kuuluisaksi Maailman onnellisin mies -kirjallaan (Aula, 2021), jonka hän saneli viimeisinä vuosinaan. Kirja kertoo Jakun uskomattoman selviytymistarinan keskitys- ja tuhoamisleireillä toisen maailmansodan vuosina sekä uuden elämän rakentamisen raunioituneessa maailmassa sodan jälkeen.

Kaikkiaan hän oli vankina neljällä leirillä ja selvisi jokaisesta.

Saksassa varttuneen pojan koulunkäynti katkesi juutalaisuuden takia kolmetoistavuotiaana vuonna 1933. Isä ei kuitenkaan luovuttanut. Hän hankki pojalle väärennetyt paperit, ja tämä pääsi sisään koneenrakennuskouluun kadonneen saksalaispojan nimellä.

Seuraavat viitisen vuotta poika opiskeli vieraassa kaupungissa, yhdeksän tunnin junamatkan päässä perheestään. Väärällä nimellä opiskelleen pojan elämä oli piilottelua; jopa peseytymistiloissa hänen piti olla varovainen.

”Walter Schleifina oleminen oli yksinäistä. En voinut kertoa kenellekään, kuka oikeasti olin, en voinut uskoutua kenellekään. Se olisi merkinnyt juutalaisuuteni paljastumista ja altistumista vaaralle. Pesuhuoneessa ja suihkussa minun piti olla erityisen varovainen, jotta toiset pojat eivät huomaisi, että minut oli ympärileikattu, sillä se olisi ollut loppuni”, Jaku kertoo elämäkerrassaan.

Vuonna 1938 Jaku sitten valmistui luokkansa priimuksena. Hän pakkasi tavaransa ja palasi kotiin. Se oli yllättäen tyhjä. Aamulla saksalaissotilaat potkaisivat oven sisään. Oli alkanut kristalliyö.

Erilaisten käänteiden jälkeen koko perhe päätyi Auschwitzin keskitysleiriin. Isä ja äiti vietiin kaasukammioon, lapset pantiin töihin. Leirillä tapettiin vankeja kaasulla, näännytettiin nälkään ja kidutettiin kuoliaaksi, mutta Jaku selviytyi. Taitava hienomekaanikko oli natseille liian arvokas tuhottavaksi, eivätkä edes sadistisimmat vartijat uskaltaneet viedä häneltä elämää.

Eräässä tehtaassa työnjohtajaksi sattui sitten saksalainen työnjohtaja, joka oli ollut Jakun isän kanssa sotavankina ensimmäisessä maailmansodassa. Liikuttunut työnjohtaja ei voinut auttaa Jakua pakenemaan, mutta salakuljetti tälle ruokaa tehdassaliin. Tuossa vaiheessa Jaku oli jo niin heikko, että pystyi käyttämään koneensa sisään piilotetusta ruoasta vain pienen osan.

”Kun avasin sen vuoroni alussa, löysin sieltä leipää, maitoon tehtyä puuroa ja joskus makkaraa. Ruoka oli tervetullutta, mutta siinä vaiheessa me eloonjääneet vangit olimme kuin käveleviä luurankoja. Ruoansulatusjärjestelmämme oli niin pahasti vaurioitunut nälästä ja huonosta ruoasta, että pystyimme hädin tuskin syömään. Sain vaivoin pidettyä puuron sisälläni, ja siihenkin minun piti vessassa lisätä vettä, jotta pystyin sulattamaan sen, maito oli liian vahvaa minulle. Makkaraa en pystynyt syömään, olisin kuollut siihen”, Jaku kertoo kirjassaan.

Työnsä lisäksi Jakun piti järjissään pitkien vankeusvuosien aikana hänen ystävänsä Kurt, jonka kanssa hän jakoi ruokansa ja ajatuksensa päivittäin. Erityisen tärkeäksi Kurt tuli, kun Jakun kuuli vanhempiensa kuolleen kaasukammioon.

”Kurt oli ainoa yhteyteni vanhaan elämääni ja aikaan, jolloin olin ollut onnellinen. Nyt minulle ei totisesti mikään ollut tärkeämpää kuin ystävyyteni Kurtin kanssa. Ilman häntä olisin vajonnut epätoivoon vanhempieni murhan jälkeen. Asuimme eri parakeissa, mutta jokaisen päivän päätteeksi tapasimme toisemme, kävelimme yhdessä ja juttelimme. Tämä yksi ainoa asia auttoi minua jaksamaan: tiesin, että maailmassa oli vielä jäljellä joku, joka välitti minusta ja josta minä saatoin välittää.”

Nuorella polvelle Jakulla oli kaksi neuvoa: hanki koulutus ja hyvä ystävä.

Jaku oli suosittu luennoitsija vielä liki satavuotiaana. Kuva Sydneyn Ted-tapahtumasta vuonna 2019.

Hirvittävien kokemustensa jälkeen Jaku eli toisen elämän, valtaosan siitä Australiassa. Kuollessaan hän oli isoisoisä, kirjailija ja tunnettu luennoitsija, joka ehti elää sodan jälkeen yhden ihmisiän verran onnellista elämää.

”Onni on ainoa asia maailmassa, joka kaksinkertaistuu aina kun sen jakaa. Vaimoni kaksinkertaisti minun onneni. Ystävyyteni Kurtin kanssa kaksinkertaisti onneni. Entäpä sinä, uusi ystäväni? Toivon, että sinunkin onnesi kaksinkertaistuu.”, hän sanoi elämäkerrassaan ja jatkoi: ”Flore ja minä juhlimme hääpäiväämme joka vuosi 20. huhtikuuta – Hitlerin syntymäpäivänä. Me olemme vielä täällä, Hitler on jossain tuolla alhaalla. Kun joskus iltaisin istumme television ääressä teekupillisen ja keksin merkeissä, minä ajattelen, miten onnekkaita olemmekaan. Ajattelen, että tämä on oikeastaan paras kosto ja ainoa kosto, josta olen kiinnostunut: olla maailman onnellisin mies.”

