Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalaissarja palkitaan Canneseries-festivaaleilla.

Tummansävyinen suomalaiskomedia Mister 8 on palkittu vuoden parhaana sarjana kansainvälisillä Canneseries-tv-sarjafestivaaleilla Ranskassa. Lisäksi sarjan toinen päänäyttelijä, Pekka Strang voitti parhaan näyttelijän palkinnon.

Vuodesta 2018 Cannesissa järjestetyn tapahtuman ammattilaisraati valitsee vuosittain kilpasarjaan kymmenen tv-sarjaa ympäri maailman. Valitut sarjat ovat ehdokkaana kaikissa kilpailun kategorioissa: paras sarja, paras käsikirjoitus, paras musiikki, paras näyttelijä ja paras special performance.

Sarjan pääpari Pekka Strang ja Krista Kosonen markkinoivat sarjaa festivaaleilla viikko sitten Cannesissa.

Elisa Viihde -alkuperäissarjan on käsikirjoittanut Vesa Virtanen ja kuvannut Jarmo Kiuru. Sarjan idea syntyi tuottaja Jani Pösön ja Jussi-palkitun ohjaajan Teemu Nikin yhteistyönä. Heidän aiempia yhteisiä tuotantojaan ovat olleet muun muassa #lovemilla- ja Sekasin-sarjat sekä elokuva Armomurhaaja.

Kaksikko on tällä hetkellä nousukiidossa, sillä Pösön tuottama ja Nikin ohjaama elokuva Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia palkittiin vastikään Venetsian elokuvajuhlilla yleisöpalkinnolla.

Mister 8 -sarjassa Krista Kosonen näyttelee naista, joka deittailee joka viikonpäivä eri miehiä. Kuvion sotkee Pekka Strangin esittämä kahdeksas mies, joka haluaa raivata muut miehet tieltään.

Suomalaismedioissa sarja on saanut vaihtelevia arvioita. Erityisesti niissä on kiitelty tuoretta asetelmaa, jossa nainen pyörittää haaremia ja suhteen juonitteleva osapuoli onkin mies. Toisaalta erittäin mustan huumorin on katsottu tappavan sarjan hauskuuden.

”Mister 8 on omalaatuista viihdettä, ja se vaatii katsojalta paljon. Koukeroinen käsikirjoitus ja vahva visuaalinen tyyli mustavalkokuvauksineen vievät huomiota eri suuntiin kuten myös elektroninen musiikki. Osa-alueet eivät pelaa yhteen luontevasti. Mustassakin komediassa voisi olla pieni ripaus inhimillisyyttä”, HS:n kriitikko Leena Virtanen kirjoitti arviossaan.

Sarjan kansainvälisestä myynnistä vastaa Federation Entertainment, joka toimii myös esimerkiksi suositun Le Bureau: vakoojaverkosto -sarjan levittäjänä.

Pekka Strang Mister 8 -sarjan kuvauksissa. Näyttelijä pitää tapanaan käydä kuvaustauoilla nukkumassa bussin takapenkillä.

