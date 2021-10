Karmivat Grimmin tarinat on uusi sovitus kuuluisasta satukokoelmasta.

Netflixin lastensarja Karmivat Grimmin tarinat (2021) on uusi sovitus Grimmin veljesten satukokoelmasta. Sarja perustuu amerikkalaisen Adam Gitwitzin lastenkirjoihin.

Sisarukset Hannu ja Kerttu pakenevat kotoaan ja seikkailevat Grimmin valtakunnassa, jossa vastaan tulee satumaailman hahmoja. Samalla he etsivät itselleen uusia vanhempia. Lasten ja aikuisten suhde on sarjassa toistuva teema. Ikäraja on seitsemän vuotta, ja tuottaja on kertonut ajatelleensa sarjaa 10–13-vuotiaille.

Hannu ja Kerttu sopivat hyvin sarjan päähenkilöiksi. Grimmin kuuluisimmissa saduissa ei ole vastaavaa tyttö-poikakaksikkoa päähenkilöinä. Pelkkä poikasankari ei ehkä sopisikaan 2020-luvulle.

Satu Hannusta ja Kertusta poikkeaa satutyypistä, jossa naispäähenkilö joutuu pulaan ja miessankari saapuu ja pelastaa. Näin tapahtuu nimenomaan monissa kaikkein useimmin sovitetuissa ja parhaiten muistetuissa saduissa.

Alkuperäisessä Grimmin sadussa noita uhkaa syödä lapset, mutta nimenomaan Kerttu onnistuu houkuttelemaan noidan uuniin. Hän pelastuu oveluutensa ansiosta ja pelastaa vielä veljensäkin. Noidat ja pahat äitipuolet ovat Grimm-saduissa tietysti ovelia, mutta esimerkisi Prinsessa Ruusunen ei oikein osoita juonittelutaitoja.

Tosin kun Hannu ja Kerttu sarjan ensimmäisessä jaksossa pakenevat lasten syömistä suunnittelevalta emännältään, he tekevät sen perinteisen toiminnallisesti.

Karmivat Grimmin tarinat, Netflix. (K7)