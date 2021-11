Mika Waltarin lapsenlapsen Sirkusleijonan mieli -romaanissa tapahtumat ja asetelmat tiivistyvät loppua kohden, ja tarina saa uutta eloa.

Romaani

Joel Elstelä: Sirkusleijonan mieli. WSOY. 582 s.

Joel Elstelän romaani seuraa sirkusta Kolmannen valtakunnan aikaan. Sirkus on toistaiseksi onnistunut säästymään ahdingolta, koska se aina siirtyy paikasta toiseen.

Tirehtööri Egon Heuchler tahtoo vain jatkaa hommia. Eräänä päivänä hän saa tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä. Kutsu käy SS:n ja Gestapon päämajaan Berliinissä. Luvataan maksaa rutiköyhän sirkuksen palkat, kunhan ohjelmistoa vähän rukataan uusiksi.

Tirehtööri on aluksi huojentunut, kun asiat tuntuvat järjestäytyvän. Lukija tietysti tietää, että hänen pitäisi olla hyvinkin huolissaan.

Elstelä on Mika Waltarin tyttärenpoikana ja teatterintekijänä viimeksi ollut mukana muokkaamassa Waltarin jälkeenjäänyttä Komisario Palmu -käsikirjoitusta näyttämölle ja valkokankaalle.

Elstelän romaania ei tarvitse verrata Waltariin. Sivuja on nytkin paljon, mutta kerronta keskittyy paljon lyhyempään ajanjaksoon kuin mitä isoisällä oli tapana kuvata.

Mitään ripeää draamaa Sirkusleijonan mieli ei tarjoa. Pitkiä matkoja suorastaan rämmitään eteenpäin. Jokainen valon ja mielenliikkeen värähdys ja epäilyksen varjon hiivintä tulee kirjatuiksi.

Vaikkapa näin: ”Mutta voimat tuntuvat valuvan hänen kehonsa läpi katsomon lattiarakenteen laudanrakojen välitse maahan, imeytyvän siihen maanpinnan huokoisuuden tavatessaan, muljuvan mullan sisään vitkaan, mutta vääjäämättömästi….”

Sirkuksen elämä on sentään värikästä. On kissanainen, meedio, parrakas nainen, maailman lihavin mies ja surmanhyppääjä, siamilaiset kaksoset, koko kaarti. Samalla romaanin maailma on melkoisen suljettu. Lähinnä natsit edustavat ulkomaailmaa, joka koputtaa oveen yhä vaativimmin nyrkein.

Kirjava kaarti on tuskin natsien mieleen. Kaiken huipuksi kissanainen piilottelee juutalaista pariskuntaa tyttärineen.

Irvokasta meininkiä Elstelä tarjoaa riittämiin. Niinpä sirkusta valvova natsiupseeri on vielä lihavampi kuin maailman lihavin mies.

Kerran tirehtööri sammuu leijonan häkkiin. Vertaukseksi käynee, että säyseä leijona ei hyökkää. Natsijohtajat sen sijaan jahtaavat myöhemmin suojatonta leijonaa kivääreineen.

Henkilöhahmoina natsit varmaan saavatkin jäädä karikatyyreiksi. Senkin vielä hyväksyn, ettei romaanissa ole tirehtöörin lisäksi muita keskeisiä, syvennettyjä hahmoja.

Mutta ei Heuchlerin orastavan suhteen kissanaiseen tarvitsisi madella yli viidensadan sivun verran. Romaanille ei voi tietenkään asettaa mitään oikeaa sivumäärää, mutta tässä tapauksessa lyhentämisen varaa olisi reippaasti.

Itse asiassa minulle riittäisi romaanin jälkipuolisko. Siinä tapahtumat ja asetelmat viimein tiivistyvät, ja tarina saa uutta eloa.

Sirkuksella on vielä yksi esitys, ja paikalle tulee itse valtakunnanjohtaja Himmler. Tirehtööri saa kuulla, että sirkuslaisten seuraava etappi olisi Puolan puolella sijaitseva pieni kaupunki, josta kerrotaan pahaenteisiä tarinoita.

Eikä se olisi enää esiintymismatka.