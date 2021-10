Äänessä ovat lukuisat punk-henkilöt, varsinkin naiset ja myös rodullistetut, joille Poly Styrene oli ja on edelleen tärkeä esikuva.

Punk-legendojen joukossa oli naisiakin, mikä nykyään jo muistetaan kertoa. Yksi heistä oli Poly Styrene, oikealta nimeltään Marianne Elliot (1957–2011), jonka bändi X-Ray Spex syntyi Lontoossa heti punkin alkuhuumassa 1976.

Poly Styrene ja bändi muistetaan varsinkin klassikoista Oh Bondage Up Yours, Identity ja I Am a Cliché, ja niistä kuullaan asiaankuuluvan suttuisia live-versioita tuoreessa dokumentissa, jonka on tehnyt Poly Styrenen tytär Celeste Bell. Toinen ohjaaja on Paul Sng.

Bell peilaa puolitoistatuntisessa dokumentissa äitinsä elämänvaiheita myös omaan tarinaansa mutta keskittyy kuitenkin aikaan ennen omaa syntymäänsä.

Parikymppinen Poly Styrene loi oman tyylinsä, johon kuuluivat myös hammasraudat. Olivatko nekin vain tyylikikka vai oikeasti tarpeelliset, sitä hän ei suostunut kertomaan.

Dokumentissa korostuu Poly Styrenen poliittinen merkitys, mikä onkin oikein. Marianne Elliotin isä oli kotoisin Somaliasta, ja ”puoliverisenä” hän tunsi itsensä ulkopuoliseksi sekä Lontoon valkoisten että mustien joukossa. ”Kun katsot peiliin, näetkö itsesi? Näetkö itsesi tv-ruudussa?” Elliot huusi Identity-biisissä.

Biisit on myös ilahduttavasti käännetty: Hei orjuus, haista paska!

Muita haastateltavia ovat Sonic Youthin Thurston Moore, riot grrrl -liikkeen keulahahmo Kathleen Hanna, muusikko Neneh Cherry, sisko Hazel Emmons sekä ex-mies ja Celesten isä Adrian Bell.

Materiaalista ei muutenkaan ole pulaa, sillä Poly Styrene piti päiväkirjaa ja kirjoitti sanoituksia muistikirjoihin, eikä hän ilmeisesti heittänyt mitään pois. Celeste Bell tarttui äitinsä jäämistöön pitkän harkinnan jälkeen. Kuolema tuli traagisella hetkellä, ja tytär on vasta pääsemässä siitä yli.

Poly Styrenen tarina jatkui punk-vuosien jälkeen masentavan tutun kaavan mukaan. Suosio ja paineet kasvoivat, huumeet tulivat mukaan kuvaan ja psyyke romahti. Elliot haki mielenrauhaa hare krishna -liikkeestä, mutta se vain pahensi tilannetta. Tytär otettiin huostaan.

Dokumentti on kaunis kunnianosoitus esikuvalle, jonka oma elämä muuttui kärsimykseksi. Murheellinen vaihe saa vähän liikaakin painoa, vaikka se on ymmärrettävää tyttären näkökulmasta.

Poly Styrene: I Am a Cliché, Teema klo 22.20 ja Yle Areena (K12)