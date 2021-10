Viihdeohjelma I Can See Your Voice on piinallinen sekasotku, jota ymmärtääkseen tarvitsisi valmennuskurssin

Laulamisen lisäksi ohjelma sisältää sekavan keitoksen visailua, julkkispaneelin hölinää, arvuuttelua, rahapalkinnon jahtaamista sekä korneja lavasteita.

Jos joku luuli, että television lauluohjelmissa on viimeistään Masked Singerin naamiaiskaraoken jälkeen nähty kaikki mahdollinen, väärin luuli.

Tuotantoyhtiöissä ja tv-kanavilla elää vahvana ajatus, jonka mukaan laulaminen on kuin musta vaate: sen voi yhdistää minkä tahansa kanssa.

Eteläkorealaiseen I Can See Your Voice -formaattiin perustuva Mysteerilaulajat on kasattu juuri tällä idealla.

Lopputulos on laulava viihdehybridi helvetistä: laulamisen lisäksi ohjelma sisältää sekavan keitoksen visailua, julkkispaneelin hölinää, arvuuttelua, rahapalkinnon jahtaamista, korneja lavasteita ja Heikki Paasosen sinisessä bleiserissä.

Ei ihme, että ohjelman kulun sisäistämiseen tarvittaisiin valmennuskurssi. Lyhyesti sanottuna taviskilpailijan tehtävänä on keksiä, ketkä seitsemän laulajan joukosta osaavat laulaa oikeasti ja ketkä vain teeskentelevät. Julkkikset auttavat arvailussa.

Laulaja kerrallaan ruksataan yli, ja viimeisenä jäljellä oleva tempaisee dueton paneelissa istuvan artistivieraan kanssa.

Mysteerilaulajat – I Can See Your Voice Suomi, Nelonen klo 21.00 ja Ruutu.