Ohjaaja Tamara Mariam Dawitin vallankumouksellinen täti katosi Etiopian sisällissodassa – Finding Sally on dokumentti tädin ja Etiopian traagisesta menneisyydestä

Syvästi henkilökohtainen elokuva on samalla ohjaajan matka juurilleen.

Ohjaaja Tamara Mariam Dawit oli kolmekymppinen saadessaan tietää, että hänellä oli neljän tädin sijaan viisi tätiä. Kuka sisar oikein oli ja miksei hänestä ollut puhuttu aiemmin?

Ohjaamassaan dokumentissa Finding Sally (2020) Dawit selvittää kadonneen sisaren Selamawatin eli Sallyn kohtaloa. Sukuhistoriasta avautuu näkymä Etiopian vaikeaan menneisyyteen.

Kanadassa syntyneen mutta Addis Abebaan asettuneen Dawitin isänpuoleinen suku on Etiopiasta. Syvästi henkilökohtainen elokuva on siis samalla ohjaajan matka juurilleen.

Myös Dawitin tädit Sally mukaan lukien päätyivät nuorina Kanadaan. Heidän isänsä, Dawitin isoisä, oli diplomaatti ja Etiopian keisari Haile Selassien suojatti. Perhe eli etuoikeutettua elämää, ja lapset näkivät jo varhain maailmaa, opiskelivat mitä halusivat ja seurasivat politiikkaa. Myös Sally oli yhteiskunnallisesti valveutunut, kertovat tädit.

1970-luvulla Etiopian nälänhädän jälkimainingeissa Selassie syrjäytettiin. Vallan otti kommunistinen sotilasjuntta Derg, joka kävi sotaa kilpailevia ryhmiä vastaan ja kohdisti terrorinsa myös kansaan.

Sally liittyi hallintoa vastustaneen ja sissisotaa käyneen marxilais-leninistisen EPRP:n riveihin ja katosi sisarusten tutkasta.

Sallyn tarina on traaginen, mutta vielä traagisempi on Etiopian historia, osoittaa dokumentti. Sisäpoliittiset jännitteet se voisi silti käsitellä perusteellisemminkin. Vuosikymmeniä ja sukupolvia on tuhlattu veriseen sisällissotaan.

Nykyisestä pääministeristä Abiy Ahmedista puhutaan lopussa hieman toiveikkaammin. Viimeaikaiset uutiset Tigrayn kriisistä ja nälänhädästä asettavat toiveet kyseenalaisiksi.

Finding Sally, Teema klo 21.30 ja Yle Areena.(K12)