Lakkoelokuva Rakkaat toverit vie katsojan keskelle kiivasta mielenosoitusta, jonka verisen ratkaisun Neuvostoliitto salasi.

Työläiset lakkoilevat, kun palkat laskevat ja hinnat nousevat. He marssivat Novotšerkasskin keskustaan näyttämään vihaansa neuvostopäättäjille. Pelästynyt puolueväki empii, tulisiko kansa taltuttaa kalashnikovein.

84-vuotias venäläisohjaaja Andrei Kontšalovski on luonut kiivaan ja musertavan elokuvan pitkään salatusta vuoden 1962 verilöylystä. Kapea mustavalkokuva vie väkijoukkojen keskelle, kun kansa rynnii torille kivet käsissään. Elokuva on perustellusti raaka.

Rakkautta & Anarkiaa -festivaaleilla esitetyn Rakkaat toverit voi katsoa Yle Areenassa, mutta suosittelen vahvasti odottamaan Kino Reginan tammikuun näytöksiin saakka.

Reginassa on mahdollista käydä syksyllä taajaan. Kontšalovskille omistetussa sarjassa näkee, miten Andrei Tarkovskin työpari pujotteli sensuurin kanssa ja päätyi Hollywoodiin ohjaamaan Sylvester Stallonea Tango & Cash -kalkkunassa.

Rakkaat ihmiset, Yle Areenassa ja Kino Reginassa 4. tammikuuta.

Tšernobyl tuhosi Neuvostoliiton

Suomeen satoi Tšernobylin sulaneesta reaktoriytimestä 50-kertaa normaalin ylittävä määrä säteilyä. Neuvostoliiton ydinprojektit olisivat voineet aiheuttaa pahempaakin tuhoa: samankaltainen uhkaava tilanne saatiin hädin tuskin hallintaan Leningradin seudulla vuonna 1975.

Neuvostoliitossa energia oli puoluepolitiikan keskiössä. Serhii Plokhyn kirja Tšernobyl: Ydinkatastrofin historia selventää minuutin tarkkuudella, miksi ihannevoimalassa kaikki meni perseelleen 26. huhtikuuta 1986. Harvardin yliopiston Ukrainan historian professori esittää, että ydinonnettomuus saattoi olla viimeinen tikki ongelmaiselle kommunistivaltiolle.

Kirjan vahvuus on sosialistisen järjestelmän loputtomien valuvikojen läpikäynnissä. On vaikeaa rakentaa turvallista ydinvoimalaa maassa, jossa puolueen vuositavoitteet olivat tärkeämpiä kuin asiantuntijoiden näkemykset ja kansalaisten hengissäselviäminen.

Tšernobyl: Ydinkatastrofin historia, Otava 2020

Typeryyden huipentuma

Dave Chapelle esityksessään The Closer.

Koomikko Dave Chapelle sanoo sen useasti stand up -tallenteessa: "Olen transfoobikko." The Closer on kasvavia kohuja aiheuttaneiden Netflix-esitysten päätösluku.

Nyt Netflix on myllerryksessä, kun sitä syytetään vihapuheen julkaisemisesta. Sellaiseksi Chapellen materiaalia ei voi lukea. Se ei ole niin yksioikoisen sukupuolikonservatiivinen kuin uutisjutuista on voinut päätellä.

Lauseita ei voi litteroida ja copypasteta irtositaateiksi, sillä ne ovat osa kokonaisuutta, eivätkä ymmärrettävissä ilman sitä. Ne ovat myös – vitsejä. Chapelle sanoo mitä tahansa aiheuttaakseen räkänaurua. Karmean ihmisen leiman ottaminen on osa härnäystä.

Chapelle on tyylilleen uskollisesti typerys. Hän ei tajua transihmisten huolia, mutta yrittää kannattaa LGBTQI-ihmisten kamppailua. Hän halveksuu aikalailla kaikkia, erityisesti valkoisia ihmisiä.

Ronskien juttujen taustalla kuuluu jatkuva halu ymmärtää.

Loppupuolella hairahdetaan jopa kyynelien lypsämiseen. Omakohtaisen tarinan jälkeen on hyvin hankala väittää, että Chapelle potisi minkäänlaisia fobioita.

Show on taitavasti rakennettu kokonaisuus, joka käsittelee kaikkea sitä, miten syrjityksi tulleet saattavat toimia. Tämä koskee myös mustia, joiden kohtaamalle väkivallalle Chapelle nauraa katkerimmin.

The Closer, Netflixissä

Knausgårdin Aamutähti ja Hyppösen Internet keräsivät eniten varauksia Helmet-kirjastoissa 6.– 13.10.

Kaunokirjallisuus

1) Karl Ove Knausgård: Aamutähti

2) Camilla Läckberg: Mentalisti

3) Meri Valkama: Sinun, Margot

4) Anni Ihlberg: Ilonpilaaja

5) Abdulrazak Gurhan: Afterlives

6) Juha Itkonen: Kaikki oli heidän

Tietokirjat

1) Mikko Hyppönen: Internet

2) Ben MacIntyre: Agentti Sonja: rakastajatar sotilas, äiti, vakooja.

3) Veli-Pekka Lehtonen: Renny Harlin: Ainutlaatuinen elämäni

4) Marija Vantti: Älä koske perhosen siipiin

5) Anna Kontula: Pikkuporvarit: pohdintaa aikamme hengestä

6) Vesa Kontiainen: Mato Valtonen: hullunrohkea monitoimielämä