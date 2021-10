Erja Häkkisen elämä on vielä vankasti Monacossa, mutta Suomeen muutto kiehtoo yhä enemmän.

”Itse ajattelen, että ihmisten on helppo lähestyä minua, koska he tietävät minut ja minun historiani”, Erja Häkkinen sanoo.

ERJA HÄKKINEN istuutuu kokoushuoneen pöydän ääreen ja avaa nahkapäällysteisen kalenterinsa. Sivut ovat pullollaan erivärisillä kynillä tehtyjä merkintöjä. Kokonaisuus muistuttaa hieman Jackson Pollockin maalausta.

Häkkinen nauraa.

”Tiedän, tämä on ihan hirveä. Ei tästä kukaan muu saa selvää. Kaikki aina nauraa mulle, että jumankauta, miten sä voit lukea tuollaista.”

Viime aikoina almanakan sivut ovat pullistelleet tavallistakin enemmän. Häkkinen osti toissa vuonna neljäsosan kotimaisesta kauneudenhoitoalan maahantuontiyrityksestä Camilla Aho Oy Ab:stä.

Osakkuus on pitänyt hänet kiireisenä. Helsinkiin Häkkinen lentää noin kerran kuussa, tapaa yhteistyökumppaneita, järjestää tuotekuvauksia ja tekee erilaista myynninedistystyötä.

TAVALLAAN kyse on ollut juurilleen paluusta. 1980-luvun puolivälissä Häkkinen (o.s. Honkanen) työskenteli Stockmannilla ranskalaisen Guerlain-kosmetiikkayrityksen tuote-esittelijänä.

Suomessa käydessään yrityksen johtaja Philippe Guerlain taivutteli hänet lähtemään Pariisiin myyntikoulutukseen. Häkkinen suostui, ja sille tielleen hän myös jäi.

Ja on varsin todennäköistä, että hän olisi myös luonut pitkän työuran Ranskassa kosmetiikka-alalla, ellei kohtalo olisi muuttanut asioiden kulkua lauantaina 11. marraskuuta 1995.

Tuolloin ajettiin Formula 1- kauden päättäneen Australian GP:n ensimmäiset aika-ajot Adelaiden katuradalla. Niiden aikana McLaren-kuljettaja Mika Häkkinen ajoi rajusti ulos, sai rytäkässä kallonmurtuman ja vajosi koomaan.

Paikalle hälytettiin hänen suomalainen naisystävänsä. Seurasi pitkä kuntoutusjakso. Sitä avioliitto, kaksi lasta ja muutama maailmanmestaruuskin.

Elämässä riitti vilskettä, ja Erja Häkkinen näki parhaaksi laittaa oman ammattiuransa hattuhyllylle odottamaan. Se oli iso elämänmuutos työtä tekemään tottuneelle naiselle.

”Se oli ollut mun elämäntapa”, hän sanoo.

SEURUSTELUSUHDE maailmankuuluun formulakuljettajaan teki hänestä itsestäänkin seuratun julkisuuden henkilön. Eikä mielenkiinto näytä laantuneen, vaikka pariskunnan erosta on aikaa yli 13 vuotta.

”Olen itsekin monesti miettinyt, miksi minusta jaksetaan olla edelleen kiinnostuneita. Se on minulle täysi mysteeri. Eikö Suomessa riitä tarpeeksi mielenkiintoisia ihmisiä?” Häkkinen pohtii.

Hän lisää, ettei oikein osaa ajatella itseään varsinaisena julkkiksena. Sellainen hän kaikkien muiden silmissä silti väistämättä on, ja sen takia hänestä ollaan kiinnostuneita. Ja kaikki ainoastaan siksi, että hänen ex-puolisonsa sattuu olemaan tunnettu autourheilija.

Miltä se mahtaa tuntua?

”Ihan varmasti se on juuri näin. Senhän takia mut tunnetaan”, Häkkinen sanoo.

”Itse ajattelen, että ihmisten on helppo lähestyä minua, koska he tietävät minut ja minun historiani. Mutta pakko minunkin on työelämässä osoitettava oma osaamiseni. Ei se helpota yhtään mitään, että sukunimi on Häkkinen.”

KOTIMAISEN kosmetiikka-alan grand old ladyyn Camilla Ahoon Häkkinen kertoo tutustuneensa keväällä 2018 yhteisen ystävän syntymäpäiväjuhlilla. Naisilla klikkasi heti, ja pian oltiinkin jo virittelemässä yhteistyötä.

Häkkiselle kyseessä on hänen ensimmäinen oikea työpaikkansa liki neljännesvuosisataan. Miltä tuntuu palata niin pitkän ajan jälkeen työelämään?

”Se tuntuu aivan järjettömän hienolta,” Häkkinen vastaa.

”Mun on kyllä pakko myöntää, että mietin aluksi, osaanko enää mitään. Että osaanko edes tarpeeksi hyvin suomea? Ei sekään ollut mitenkään itsestään selvää. Jouduin puntaroimaan itseni kanssa aika paljon.”

HÄKKISEN elämä on vielä vankasti Monacossa. Tytär Aina kirjoittaa kuitenkin puolentoista vuoden päästä ylioppilaaksi ja suuntaa sen jälkeen maailmalle opiskelemaan. Parikymppinen Hugo-poika on lentänyt jo pesästä.

Lisäksi Häkkisen miesystävä asuu Helsingissä. Häkkinen sanookin muuton Suomeen tuntuvan yhä kiehtovammalta vaihtoehdolta – jopa todennäköiseltä. Mikä häntä enää Monacossa pidättelisi?

Ainut asia, mitä Häkkinen entisessä kotimaassaan karsastaa, on yleinen pessimistisyys ja muutosvastarinta. Hän kuvailee Suomea ”purnausyhteiskunnaksi”. Mutta ei hän sellaisesta loppujen lopuksi välitä.

Entä siitä, että täällä hänet tunnistetaan?

”Ei se haittaa mua ollenkaan”, Häkkinen sanoo.

”En tajua lainkaan julkkiksia, jotka sellaisesta valittavat. Miksi he sitten ovat julkisuudessa? Luulen, että jossain Nizzan kadulla kävellessään he pikemminkin surkuttelevat, että miksei kukaan tunnista mua.”