Transfobisista vitseistä kritisoidun koomikon ohjelma on aiheuttanut Netflixin työntekijöiden ulosmarsseja.

Pitkän linjan koomikon komediaspesiaalin viimeisin osa Dave Chappelle: The Closer julkaistiin Netflixissä lokakuun alkupuolella.

Netflix on antanut potkut työntekijälleen, joka on väitetysti vuotanut yhtiön salaisia tietoja julkisuuteen. Työntekijä halusi näin protestoida suoratoistopalvelun julkaisemaa koomikko Dave Chappellen komediaspesiaalia.

Suoratoistopalvelu vahvisti The Guardianille, että se on antanut potkut työntekijälle, joka on jakanut ”luottamuksellista” ja ”kaupallisesti arkaluonteista” informaatiota yhtiön ulkopuolelle. Netflix kertoo, että päätös tehtiin Bloomberg News -sivustolla julkaistun artikkelin myötä.

Artikkeliin vuodetun datan mukaan Chappellen ohjelman arvioitu tuotto olisi vähemmän kuin ohjelman tekeminen maksoi. Artikkelissa kerrotaan, että komediaspesiaalin tekeminen maksoi noin 28,5 miljoonaa euroa. Datavuodossa paljastettiin muidenkin suosittujen ohjelmien lukuja, muun muassa, että Netlixin kaikkien aikojen suosituin uusi julkaisu Squid Game maksoi noin 25 miljoonaa euroa.

Bloombergin artikkelin mukaan Dave Chappellen transfobisia vitsejä sisältänyt komediaspesiaali Dave Chappelle: The Closer on saanut vihaiset työntekijät vuotamaan tietoja yrityksestä protestina.

Erään lähteen mukaan kyseinen potkut saanut työntekijä organisoi yhtiössä mielenilmauksia, muun muassa työntekijöiden ulosmarssin.

”Ymmärrämme, että tämä työntekijä on saattanut olla pettynyt ja loukkaantunut Netflixin toiminnasta, mutta yhtiömme kulttuurin ydin on luottamus ja läpinäkyvyys”, Netflixin viestinnästä kerrotaan.

Bloombergin artikkelin mukaan työntekijät varoittivat Netflixin johtoa jo etukäteen komediaspesiaalista, joka sisältää vitsejä muun muassa sukupuolineutraaleista pronomineista ja transihmisten sukuelimistä. Netflix päätti kuitenkin julkaista ohjelman, mikä johti suoratoistopalvelun työntekijöiden ennennäkemättömään julkiseen protestiin.

Työntekijät ovat muun muassa ottaneet kantaa Twitterissä ja tunkeutuneet kokoukseen, minkä vuoksi kolme ihmistä on erotettu väliaikaisesti. Netflix on yrittänyt rauhoittaa tilannetta järjestämällä tilaisuuden transaktivisti Alok Vaid-Menon kanssa. Suuttuneet työntekijät suunnittelevat kuitenkin edelleen ulosmarssia 20. lokakuuta.