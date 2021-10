Traileri antaa vihjeitä siitä, minkälainen on Robert Pattinsonin versio Batmanista.

Warner Bros -tuotantoyhtiö on julkaissut trailerin odotetusta supersankarielokuvasta The Batman, jonka julkaisua on siirretty koronaviruspandemian takia tämän vuoden lokakuulta ensi vuoden maaliskuulle.

Trailerin perusteella ohjaaja Matt Reeves (Let Me In, Cloverfield) on luonut jopa aiempaa synkemmän Gotham Cityn.

Mutta supersankarisarjan fanit ovat varmasti myös kiinnostuneita siitä, millainen uusi Bruce Wayne/Batman -hahmo on Robert Pattinsonin esittämänä. Trailerin perusteella pelottava ja melko kylmäkiskoinen.

”I am vengeance”, Batman mörisee, eli ”Minä olen kosto.” Batmanin naamion takaa paljastuvaa Bruce Waynea näytetään vain vähän. Hollywood Raporter analysoi, että trailerin Batman vaikuttaa kauhuelokuvan hirviöhahmolta, jonka herättämää pelkoa kuvataan trailerissa hieman yllättäen pahisten näkökulmasta.

”Fear is a tool”, Batmanin ääni sanoo trailerin alussa.

Batman vaikuttaa myös voittamattomalta. Luodit vain kimpoilevat lepakkoasusta, kun hän hakkaa kelmejä. Trailerin lopussa Batman myös ilmestyy esiin räjähdyksen aiheuttaman tulimeren keskeltä.

The Batman -elokuvan näyttelijäkaartiin kuuluvat myös Zoë Kravitz (Kissanainen/Selena Kyle), There Will be Blood -elokuvan tähti Paul Dano (Arvuuttelija/Edward Nashton) sekä klonkun hahmosta tuttu Andy Serkis (Bruce Waynen hovimestari Alfred Pennyworth).

Vuosi sitten syksyllä Batman-elokuvan kuvaukset jouduttiin keskeyttämään, kun Robert Pattinsonilla todettiin covid-19-tauti.

Aiemmin tällä viikolla monet verkkomediat kirjoittivat varmistamattomasta huhusta, jonka mukaan The Batman kestäisi jopa kolme tuntia.