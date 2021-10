Brittiläisen animaatiostudion esikoiselokuva Roni on rikki opettaa, että ystävyys on kieltäytymistä.

Animaatio

Roni on rikki (Ron's Gone Wrong), ohjaus Jean-Philippe Vine, Sarah Smith ja Octavio Rodriguez, ääninäyttelijöinä suomenkielisessä versiossa Heikki Mäkäräinen-Ikonen, Jari Virman, Eija Ahvo, Juha Varis. K7. 106 min. ★★★

Ihmiskuntaa tuntuu hämmentävän ajatus, että jos ihmiset eivät olisikaan ainutlaatuisia, sielukkaita olentoja.

Ryan Reynolds -komediassa Free Guyssa videopelihahmo alkaa opetella suutelemaan. Saksalaiskomedia I'm Your Manissa tiedenainen lankeaa laitteeseen, kun mieskone ei keskity orjallisesti miellyttämään.

Tämä on myös robottikumppanuudesta kertovan brittianimaation Roni on rikin ajattelua. Ihmissuhteet ovat sitä, että vastapuoli ei suostu kaikkeen. Kaveruus on kieltäytymistä.

Applemainen teknologiayritys Bubble on kehittänyt ystäviä esittävät B*Bot-laitteet. Valkoisia munaolentoja ohjaa ystävyysalgoritmi, joka on viritetty rahastamaan lapsiasiakkaita. Botit ovat kännykän, videotykin, sähköpotkulaudan ja palvelurobotin sekoituksia.

Muiden kaverirobotit vilkkuvat Las Vegasin väreissä, mutta päähenkilö Barneyn laite Roni räpsähtelee mustavalkoisena vikasietotiloissaan.

Roni-robotin ulkoasu on lainassa kaikkien aikojen parhaan robottianimaation Wall-E:n kiiltävältä Eveltä, joka tietenkin lainaa Apple-muotoilusta.

Elokuvan pohja-asetelma on lainassa vanhemmalta merkkiteokselta E.T.:ltä. Yksinhuoltajaperheen lapsi oppii ymmärtämään ihmisyyttä, kun hän opettaa pikkukaupungin yhteisön ulkopuolista olentoa.

Rikkinäinen botti on yhtä outo kuin omistajansa. Laitteen väkivaltaisuus tekee vaikutuksen lapseen.

Päähenkilö on muutenkin nolo. Hänen bulgarialainen mummo tarjoilee suolakurkkuja ja makkaroita nuhjuisessa kodissa.

Toinen käsikirjoittaja Peter Baynham on ollut kirjoittamassa Borat-komedioita, joissa vuohen ja kaalin hajuinen itäeurooppalaisuus on samalla tavalla naurun lähde.

Ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa työryhmä, mutta molemmissa merkittävä tekijä on Sarah Smith. Hän kuvasi jo vuoden 2011 debyyttiohjauksessaan Artturi Joulu, miten teknologinen kehitys vaikuttaa lastenkulttuuriin. Jouluelokuvan tuotantoyhtiöllä, arvostetulla Aardmanin studiolla työskenteli myös tuottaja Julie Lockhart.

Smith ja Lockhart perustivat vuonna 2014 Locksmith Animationin yhdessä mediamoguli Rupert Murdochin tyttären Elisabeth Murdochin kanssa. Roni on rikki on pitkiin animaatioihin keskittyvän brittifirman ensimmäinen elokuva.

Kolmikon yhteistyö jää ainakin toistaiseksi viimeiseksi. Smithin kerrottiin jättävän Locksmithin kesäkuussa.

Smithin esikoisen kaahaukseen verrattuna Ronissa jää aikaa suvannoille mutta ei tarpeeksi. Pojan ja oudon olion välisen suhteessa suurinta huolta tuntuu aiheuttavan akkujen loppuminen.

Elokuva yrittää kutkutella kokeneempia katsojia teknologisella lähihistorialla. Botti pärisee kuin vanha modeemi ja pirstoutuu näytöllään pikseleiksi. Digitaalinen minimalismi on hetkittäin kaunista.