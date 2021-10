Addams Family on tuonut mustaa huumoria kokoperheen viihteeseen. Uusin animaatio ei tässä onnistu.

Animaatio

Perhe Addams 2 (The Addams Family 2), ohjaus Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau, suomenkielisinä ääninä Henri Piispanen, Hannamaija Nikander, Saana Norra, Rasmus Kärkkäinen, Sasu Moilanen. 97 min. K7 ★★

Yhdysvaltalaispiirtäjä Charles Addamsin luoma Addams Family on sitkeää sorttia. Kauhuperheen ensimmäiset seikkailut ilmestyivät piirroksina The New Yorkerissa jo vuonna 1938.

Sen jälkeen hahmot on kaivettu esiin tasaisin väliajoin: 1960-luvulla perhesitcomina, sittemmin animaatiosarjan, näyteltyjen elokuvien ja videopelien muodossa. Tuoreimmat hautarauhanrikkomiset ovat tapahtuneet aivan viime aikoina. Nyt ensi-iltaan tuleva pitkä animaatio Perhe Addams 2 on jatkoa vuoden 2019 elokuvalle.

Kaikki nämä vuodet Addams Familyn koukku on ollut mustassa huumorissa ja kierossa perhedynamiikassa. Perhe Addams 2:ssa niistä ei saada paljoakaan irti.

Tarina on kyhäelmä, joka jää kaikessa yksinkertaisuudessaan torsoksi.

Addamsien tytär Wednesday tuntee olonsa ulkopuoliseksi perheessään. Mitä enemmän tyttö eristäytyy, sitä lujemmin isä Gomez yrittää. Kasvukivut repivät railoa perheenjäsenten väliin vielä enemmän, kun epäilyttävä tiedemies väittää Wednesdayn olevan hänen kadonnut tyttärensä. Hyypiöllä ei ole puhtaat jauhot pussissa, se on selvää.

Perhe- ja identiteettikriisin keskellä Addamsit lähtevät roadtripille halki Yhdysvaltojen, koska miksi ei. Seuraa sekava ja päätön seikkailu, jonka aikana homma polkee paikallaan, kunnes tulee lopputekstien aika. Sitten on kaikki on tikattava äkkiä kasaan.

Yksi Addams Familyn ilmeisimmistä viehätyksistä on ollut sekalaisessa hahmokavalkadissa, humoristisessa kauhukabinetissa. Pitkän valtavirta-animaation puitteissa perheen kreiseys taantuu. Samankaltaista sakkia on nähty jo vaikka millä mitalla. Kaikkein tumminkin huumori, Wednesdayn Pugsley-veljeensä kohdistama sadismi, lähinnä ärsyttää.