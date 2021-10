Glee-henkinen viihdyttävä elokuva kuuron perheen kuulevasta ja musikaalisesta tytöstä avaa aisteja.

Draama

Coda – Kahden maailman välissä, ohjaus Siân Heder, päärooleissa Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant, Eugenio Derbez. 112 min. K12. ★★★

Sanalla coda on kaksoimerkitys: se tarkoittaa kuurojen vanhempien kuulevaa lasta (child of deaf adult) mutta sattumoisin se on myös musiikkitermi, joka viittaa erilaisiin loppuelementteihin, ”häntiin”.

Joten se on varsin nokkela nimi Siân Hederin ohjaamalle elokuvalle, jonka päähenkilö Ruby on coda ja lisäksi musikaalisesti lahjakas. Yhtälö on vaikeampi kuin kuuleva ihminen voisi aavistaakaan. Perheessä on myös kuuro isoveli, joten se mutkistaa Rubyn roolia vielä lisää.

Elokuvassa on lisäksi luokkanäkökulma, sillä perheen niukka toimeentulo on kalastamisen varassa. Ruby on ainoa linkki ja tulkki kuulevien maailmaan, ja riippuvuussuhteesta on tulossa raskas painolasti 17-vuotiaalle tytölle. Varsinkin kun siihen päälle rakentuu musiikkijuoni.

Ruby ei juuri ehdi käydä koulua, mutta hän lähtee mukaan koulun kuoroon. Siellä uusi originelli opettaja huomaa tytön laulajanlahjat ja ottaa hänet yksityisoppilaakseen. Miten kuuro perhe voisi ymmärtää tyttären musikaalisuutta?

Tarinaan kuuluu, että Ruby ei enää tässä iässä niinkään häpeä perheensä vammaisuutta vaan rähjäistä kotia ja vanhempien tuhmia juttuja. Elokuva perustuu ranskalaiseen elokuvaan Bélierin perhe, jossa vanhemmat ovat ammatiltaan maanviljelijöitä.

Coda etenee tavanomaisen kaavan mukaan vähän Glee-sarjan hengessä, eikä siinä mielessä tuota minkäänlaisia yllätyksiä, mutta näkökulma avaa uudenlaisen maailman kuuleville ja varmasti myös kuulovammaisille, joille ei ole liikaa viihde-elokuvia tarjolla. Seuraavaksi ehkä nähdään jo sellainenkin elokuva, jossa on kuulovammainen päähenkilö.

Coda tarjoaa myös hienot roolit kuuroille näyttelijöille. Marlee Matlin on perheen hottis-äiti, Troy Kotsur rääväsuinen isä, vai pitäisikö sanoa rääväkätinen, ja Daniel Durant on vahvatahtoinen veli. Emilia Jones tavoittaa hyvin Rubyn ristiriidat ja temperamentin.

Elokuvassa on paljon musiikkia ja myös kohtaus, jossa näkökulma vaihtuu yleisössä istuvaan Rubyn perheeseen, ja kaikki äänet mykistetään. Mihin kuuro kiinnittää huomionsa ja mistä voi päätellä muun yleisön reaktiot?

Romanttisen juonen codana soi Joni Mitchellin iki-ihanuus Both Sides Now.

Elokuvaa esitetään sekä tavanomaisella että kuvailevalla tekstityksellä, ja englannin viittomakieli on tietenkin tekstitetty suomeksi. Erikoista, ettei kuvailevaa tekstitystä ole kaikissa näytöksissä.