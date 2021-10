Mälkin ja HKO:n Bartók-levy on parempi kuin legendaaristen unkarilaiskapellimestarien ja Pierre Boulezin ylistetyt levytykset, kirjoittaa kriitikko Jukka Isopuro.

Albumi, klassinen. Bartók: Musiikkia kieli- ja lyömäsoittimille sekä celestalle, Konsertto orkesterille. Helsingin kaupunginorkesteri, Susanna Mälkki. BIS. ★★★★★

Mikä temperamentti! Helsingin kaupunginorkesteri soittaa niin tulisesti, verevästi ja unenomaisen varmasti unkarilaisen Béla Bartókin viimeisten vuosien mestariteoksia, että toivoisin edesmenneen HS-kriitikon Seppo Heikinheimon olevan kuulemassa.

Kolmisenkymmentä vuotta sitten Heikinheimo totesi seitsemän suomalaisviulistin konsertin arvostelussa, että ”suomalainen viulunsoitto ei ole kaukana tiskipöydälle sulamaan nostetusta pakastekalasta”.

Kun en ollut tuossa konsertissa paikalla, en osaa arvioida, millaisella hehtaaripyssyllä Heikinheimo kenties ammuskeli suomalaispelimanneja, joista yksi voitti kaksi vuotta myöhemmin Sibelius-viulukilpailun.

Oli lähtötaso mikä tahansa, orkesterisoitto on edistynyt huimasti. Susanna Mälkin johtama HKO nousee unkarilaiskapellimestareiden kuulujen levytysten rinnalle ja ohi.

Fritz Reiner piiskasi Chicagon sinfoniaorkesteria diktaattorin – joidenkin mielestä sadistin – ottein 1950-luvulla. Referenssilevyksi nostettu Musiikkia kieli- ja lyömäsoittimille sekä celestalle (RCA) paljastaa kuitenkin, ettei pelolla hallitseminen riitä.

Viulujen korkeat äänet eivät ole aina puhtaita, hitaan osan salaperäisyys on lakonista, finaalissa hätäily sotkee rytmejä.

Mälkin ja HKO:n levyllä onnistuu kaikki vapautuneesti, olivat tempot tai rytmit kuinka kimurantteja tahansa. Dynaamiset paisutukset, runsaat temponvaihdokset, hurjat äkkilähdöt – kaikki osuu nappiin. Rikkaasta detaljityöstä huolimatta esitys ei vaikuta mikromanageeratulta.

Myös Konsertto orkesterille menee levytysten kärkeen. HKO:n jousiston täyteläisyys, ketteryys ja pehmeä unelmaisuus ovat ihailtavia. Avausosan vaskifuuga soi julkean loistokkaasti. Levollinen hengitys ja sähäkkä reagointi vuorottelevat puristamatta.

Parhaista verrokeista Georg Soltin johtaman Lontoon sinfoniaorkesterin (Decca Legends) elinvoima kostautuu levottomuutena. Iván Fischerin johtama Budapestin festivaaliorkesteri (Philips) karakterisoi paikoin joko yli tai ali.

Entäpä ranskalainen säveltäjä-kapellimestari Pierre Boulez, jonka onnistuneimmat levytykset ajoittuvat New Yorkin filharmonikkojen johtamiskaudelle 1971–77?

Konsertossa orkesterille on pitkälti samaa analyyttisyyttä ja – yllätys – tulisuutta kuin Mälkin tulkinnassa.

Mälkki johti Boulezin perustamaa Ensemble intercontemporainia seitsemän vuotta, mistä häntä on seurannut sitkeä nykymusiikkispesialistin leima.

Mälkki on kuitenkin kauan sitten näyttänyt kyntensä myös perusohjelmistossa. Viime vuosilta ovat jääneet mieleen esimerkiksi väkevät Mahler- ja Sibelius-tulkinnat.

Samoin HKO on monipuolistunut ja karistanut harteiltaan romanttista, raskasliikkeistä painolastia. Mälkin kaudella se on kehittynyt nykymusiikissa naapuriorkesteri RSO:n veroiseksi. Suurimmat erot ovat soolosoittajien persoonallisuuksissa.

HKO on löytänyt BIS-levy-yhtiöstä loistokumppanin. Bartók-sarjan kolmatta ja viimeistä julkaisua on siunattu laajalla dynamiikalla, isolla ja erittelevällä sointikuvalla. Sen äänitekniikasta vastaa Enno Mäemets, joka on myös RSO:n tuotantojen takana.

Mälkissä HKO on löytänyt kumppanin, josta kannattaa pitää kynsin hampain kiinni varsinkin, kun ulkomaisten huippuorkesterien seireenikutsu vaikuttaa voimistuvan voimistumistaan.

