Heidi Köngäs kaipaa messuilta rauhallisia keskusteluja kirjasta, Juha Itkonen tapaamisia ventovieraiden kanssa ja Jaana Kapari-Jatta vilinää ja hälinää.

Kun Helsingin kirjamessut edellisen kerran järjestettiin perinteiseen malliin, kävijöitä oli ennätyksellinen määrä, yli 90 000.

Ei ihme, että live-kirjamessuja odotetaan taas. Kysyimme kahdeksalta kirjailijalta, mikä heitä niillä eniten kiinnostaa ja mitä he erityisesti haluavat käydä katsomassa ja kuuntelemassa.

Lastenkirjailija ja kuvittaja Sanna Pelliccioni:

”Rakastan ajatusta, että Helsingin kirjamessut tulevat tänä vuonna, vaikka en ole mikään messuihminen muutoin, väsyn siellä aina näännyksiin. Mutta nyt osaan arvostaa niitä eri tavalla. Ihanaa on aina nähdä kollegoita siellä myös.”

”Nyt kiinnostavat ainakin runous (Saila Susiluodon Kehrä to klo 12 Esplanadi ja Anja Erämaja su klo 15.30 Töölö), ajassa liikkuminen (Anneli Kannon Rottien pyhimys la 14.30 Hakaniemi), pakolaiset (Christy Lefterin Aleppon mehiläistarhuri la klo 15 Hakaniemi) ja alkuperäiskansat (Niillas Holmberg to klo 14 Senaatintori).

”Ja vielä kiinnostavat tasa-arvo, naiset ja Venäjän valta-asetelmat. Niistä kertovat Minna Maijalan elämäkerta kirjailija Katri Valasta (pe klo 15.30 Suomenlinna), Pirkko Kotirinnan teos kuvataiteilija Hilma af Klintistä (su klo 12 Kruununhaka) ja Anna-Lena Laurénin Samettidiktatuuri (su klo 13 Hakaniemi).”

Kirjailija Antti Rönkä:

”Messuilla kiinnostaa monipuolisuus: niiltä löytää harvinaisempia kirjoja ja myös lp-levyjä, joita ei ole kauppojen uutuushyllyillä.”

”Haluaisin käydä kuuntelemassa, kun Teemu Keskisarja haastattelee Juha Hurmetta Seitsemästä veljeksestä (to klo 13 Senaatintori) ja Nina Paavolainen Saara Kankaanrantaa ja Ilkka Herliniä heidän teoksestaan Luonnollisia ajatuksia (to klo 17 Vallisaari) sekä osallistua lukupiiriin (la klo 14.30 Lonna), jossa keskustellaan Sisko Savonlahden kirjasta Kai minä halusin tätä.”

Tietokirjailija Sanna-Mari Hovi:

”Kirjamessuilla on aina ihan oma tunnelmansa: iloista puheensorinaa, poskisuudelmia ja puhetta kirjoista. Tuoreet kirjat ovat kaikki kätevästi saavutettavissa – myös ne pienempien kustantamoiden, jotka eivät välttämättä pääse kirjakauppojen valikoimiin. Olen yleensä ostanut myös joulukalenterin, eli messut aloittavat oman jouluvalmistelukauteni.”

Torstaina kannattaa mennä kuuntelemaan Leena Krohnia (Senaatintori klo 15.30). Hän esiintyy melko vähän julkisuudessa, mikä on harmi, sillä hän puhuu ja kirjoittaa aina viisaita.”

”Perjantaille on tarjolla M. A. Nummisen muistelmia (klo 14.30 Esplanadi). Nummisen kyky käyttää kieltä tyylikkäästi ja soljuvasti viehättää. Kuulisin häntä mielelläni livenä.”

”Lauantain toivottu on Ismo Alangon ja Katja Ketun esiintyminen (klo 14.30 Senaatintori). Veikkaisin, että siitä sukeutuu verraton ilotulitus.”

Kirjailija Katja Kettu

”En ole hulinatyyppi, mutta Helsingin kirjamessuilla olen ollut viimeksi, kun Fintiaanien mailla -teos ilmestyi 2016. Siksi on aivan eksoottista nähdä ihmisiä, lukijoita ja kollegoita. Oma kirjanikin, Ismo Alangon elämäkerta, ilmestyy vasta tällä viikolla.”

”Aion kuunnella italialaista Paolo Giordanoa (la klo 10.30 Hakaniemi), koska etsin juuri nyt luettavakseni kunnon lukuromaania. Samasta syystä kiinnostaa Anneli Kannon Rottien pyhimys (la klo 14.30 Hakaniemi). Rakastan historiaan kiinnittyvää romaanikirjallisuutta.”

”Suomen kirjailijaliiton keskustelussa Kirjailijan toinen työ (la klo 11 Töölö) puhutaan siitä, miten monenlaista työtä kirjailijat tekevät ja mistä kaikesta he saavat rahansa. Sekin on kiinnostavaa, ihan omakohtaisesti.”

”Toisella tavalla kiinnostaa Johanna Vehkoon Oikeusjuttu-kirja (su klo 13.30 Hakaniemi), jossa hän kertoo kokemuksistaan suomalaisen sananvapausoikeustaistelun kiemuroissa. Hänen tuomiostaanhan tulee ennakkotapaus monessa mielessä.”

Kirjailija Venla Hiidensalo

”Tuntuu huikealta tavata ihmisiä, kun kulttuurielämän lisäksi myös sosiaalinen elämä on ollut pausella koronan takia niin pitkään.”

”Minua kiinnostaa kaikki virallisen historiankirjoituksen marginaaliin jäänyt, kuten neroiksi julistettujen taiteilijoiden varjoon jääneet naiset, joista tietokirjailija Hanna-Reetta Schreck kertoo messuilla ja teoksessaan Säkenöivät ja oikukkaat (pe klo 14 Senaatintori).”

”Seuraan myös keskusteluja, joissa sivutaan faktan ja fiktion suhdetta. Kirjailijana pohdin sitä jatkuvasti ja mietin, onko todellisuudesta ylipäätään mahdollista kirjoittaa sitä tarinallistamatta. Aion torstaina mennä kuuntelemaan kun Maarit Leskelä-Kärki ja Antti Harmainen keskustelevat suomalaisen okkultismin ja salatieteiden historiasta ja Uuden etsijät -teoksestaan (Suomenlinna klo 16).

Kääntäjä Jaana Kapari-Jatta

”Odotan mielenkiintoisia kohtaamisia, uusia ajatuksia, inspiraatiota ja varsinkin kirjoja ja ihmisiä.”

”Minua kiinnostavat erityisesti uudet ja vanhat kirjat, vilinä ja hälinä. Samoin haastattelut, joihin en ole osannut varautua ja joita kuuntelemaan osun aivan vahingossa.”

”Aion mennä kuuntelemaan ainakin kahta kääntäjää. Kersti Juva kertoo työstään J. R. R. Tolkienin Sormusten herran tulkkina (to klo 14.30 Senaatintori) ja Helene Bützow nobelisti Kazuo Ishiguron suomentamisesta (la klo 19 Töölö).”

”Lisäksi aion seurata Kirjakallion lavan tarjontaa ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden osastoja sekä tutustua puutarhanhoitoa käsitteleviin kirjoihin.”

Kirjailija Heidi Köngäs

”Toivon, että messuilla olisi rauhallisempi tunnelma kuin aiempina vuosina. Minulle riittäisi se, että lavoilla haastattelija ja kirjailija keskustelevat rauhallisesti, että sitä saa kuunnella kaksikymmentä minuuttia ja tulla ravituksi. Tämä pätee, on sitten haastateltavana lavalla tai kuulijana katsomossa.”

”Ylipäätään messuilla voisi mennä taas kohti perusasiaa eli kirjaa. Sen kuuluisi olla keskiössä, ei niinkään kirjailijan.”

”Haluaisin mennä lukupiiriin kuuntelemaan, mitä Anja Snellman kertoo uutuudestaan Kaikki minun isäni (to klo 13.30 Lonna) ja Katja Kallio suomalaisnaisen ja sotavangin rakkaudesta kertovasta romaanista Tämä läpinäkyvä sydän (to 16.30 Töölö). Myös elämä Saarenmaalla neuvostoaikana kiinnostaa, ja siitä keskustelevat Paula Havaste ja Sampo Terho (to klo 15.30 Suomenlinna).

Kirjailija Juha Itkonen

”Messuilta odotan kovasti sitä, että ne järjestetään. Joskus ennen se tuntui itsestäänselvyydeltä mutta ei enää. Messuhalli on aivan omanlaisensa ympäristö - mahdollisimman kaukana yksinäisyydestä, jossa messuilla markkinoitavat tuotteet kai yleensä syntyvät. Joskus ristiriita ahdistaa, mutta enimmäkseen olen kokenut sen kiehtovana. Pandemia-ajan jälkeen on kokemuspohjaisesti selvää, että ilman sosiaalista ulottuvuutta kirjailijan työ on entistä yksinäisempää.”

”Odotan myös omaa lukupiiriäni (la klo 10.30 Lonna). On hienoa, että tällaisia järjestetään, sillä tilanne on aivan toisella tavalla vuorovaikutteinen kuin lavaesiintymiset. Toisaalta messuilla tulevat muutenkin tuntemattomat ihmiset juttelemaan. Miljöö on kohtaamisille otollinen.”

”Haluaisin mennä kuuntelemaan italialaista Paolo Giordanoa, mutta en pääse, koska hänen esiintymisensä (la klo 10.30 Hakaniemi) on päällekkäin omani kanssa. Teemu Keskisarja haastattelemassa Juha Hurmetta uudesta Seitsemän veljestä -käännöksestä kuulostaa kiinnostavalta (to klo 13 Senaatintori). Katja Ketun Ismo Alangosta kirjoittaman elämäkerran aion ilman muuta lukea, ja mielelläni näkisin myös tämän kaksikon lavalla (la klo 14.30 Senaatintori).”