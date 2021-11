Viime vuoden festivaali jouduttiin perumaan viime hetkellä. Uusi festivaali ei ole toisinto peruuntuneesta, kertoo We Jazz -tapahtuman taiteellinen johtaja Matti Nives.

”Spontaanit kohtaamiset ja keskustelut ovat osa musiikkielämystä”, sanoo We Jazz -tapahtuman taiteellinen johtaja Matti Nives. Hänet kuvattiin Artekin myymälässä, joka on yksi tämän vuoden keikkapaikoista.

We Jazz -tapahtuma tulee taas — parin vuoden koronatauon jälkeen. Yli 30 jazzkeikkaa ja -konserttia levittäytyy jälleen vuoden pimeimpinä ja harmaimpina päivinä Helsinkiin kahdeksan päivän ajaksi.

”Vihdoinkin”, huokaa tapahtuman taiteellinen johtaja Matti Nives.

Viime vuoden tapahtuma jouduttiin peruuttamaan koronan takia vain kaksi viikkoa ennen toteutumistaan. Ja se onkin yksi syy, miksi Nives kuulostaa nyt siltä, että hän ei voi saada konserteista kyllikseen.

”Mielestäni musiikkielämyksestä puuttuu jokin elementti, jos siihen ei liity spontaaneja kohtaamisia. Tunne vahvistui koronakaudella, kun tuttuihin ei törmännyt pitkään aikaan. Nyt kun keikkoja ja tapaamisia on taas ollut, keskustelut ovat olleet tosi hauskoja. Ne ovat osa kokonaisuutta”, hän sanoo.

Valmiin festarin peruuntuminen viime hetkillä vuonna 2020 oli epäilemättä turhauttavaa. Tämän vuoden tapahtuma ei kuitenkaan ole toisinto peruuntuneesta.

”Vanha suunnitelma lensi roskiin. Lähdimme järjestämään uutta puhtaalta pöydältä”, Nives kertoo.

Hän perustelee ratkaisua sillä, että muusikoiden olisi saattanut olla hankalaa sitoutua pitkäaikaisiin buukkauksiin. Toisaalta haluttiin varmistaa, että tapahtuma on tuore. ”Vuoden aikana ehtii ilmestyä paljon uutta musiikkia”, Nives muistuttaa.

Pari tilausteosta ohjelmassa kuitenkin säilyi. Toinen on pianisti Iro Haarlan konsertti, joka sisältää Haarlan ja Edward Wesalan aiemmin pyörittämän Leo Recordsin tuotantoa uusina sovituksina. Toinen on suomalaisen Death Hawks -yhtyeen keikka, jossa psykerock-yhtye tulkitsee afroamerikkalaisen Sun Ra Arkestran kosmista jazzia.

We Jazzin konsertit pidetään entiseen tapaan monissa eri paikoissa Helsingissä, kuten Aleksanterin teatterissa, Kuudennella linjalla ja Suvilahdessa. Monet paikoista ovat kuitenkin varsin pieniä, kuten Kallion Sävy-kahvila. ”Yleisö pääsee hyvin lähelle muusikkoa, mikä tekee keikasta erityisen”, Nives sanoo.

Ensimmäistä kertaa We Jazz -konsertteja pidetään myös kahdessa myymälässä Helsingin ydinkeskustassa: Keskuskadun Artekissa esiintyy trumpetisti Jukka Eskolan Soul Trio, tavaratalo Aleksi 13:n paikalle avatussa Glasshouse Helsingissä soittaa saksofonisti Linda Fredriksson yhtyeineen.

Uutta on sekin, että We Jazz -tapahtumassa on puheohjelmaa. We Jazzin toiminnanjohtaja Katariina Uusitupa vetää G Livelabissa keskustelun ekologisesti kestävistä kiertueista. Nives pohtii kahden kollegansa, Haagin Mondriaan-festivaalia vetävän Mike Bindrabanin ja Berliinin Jazzfestiä luotsaavan Nadin Deventerin, kanssa mitä on ”seikkailullinen buukkaus”.

We Jazz näyttää toteuttaneen seikkailullista buukkausta aina perustamisvuodestaan 2013 saakka. Festarin suosikkeihin kuuluu muun muassa Salakeikka, jonne yleisö ostaa lipun tietämättä etukäteen, missä keikka pidetään tai kuka siellä esiintyy. Tänä vuonna salakeikka laajenee kokonaiseksi sunnuntai-iltapäiväksi. ”Voin luvata, että ainakin esityspaikka on uusi”, Nives sanoo.

Hän kertoo miettineensä työryhmänsä kanssa erityisesti sitä, miten toteuttaa omia visioitaan niin, että yleisönkin on mahdollista lähteä niihin mukaan.

”Kun luotamme omiin ideoihimme, myös yleisö luottaa niihin. Olen kiitollinen siitä, että he hyppäävät rohkeasti mukaan”, Nives sanoo.

We Jazz kysyi tänä vuonna myös kahdelta taiteilijalta, kirjailija Riikka Pulkkiselta ja kuvataiteilija Jenni Ropelta, miten he kuvaisivat elämystä. Pulkkinen vastasi esseellä, jonka mukaan elämys syntyy, kun ihminen "löytää jyrkänteen ja putoaa uudella tavalla".

Sitä Nives nyt odottaa: uutta jyrkännettä ja putoamista uudella tavalla.

We Jazz -tapahtumassa on paljon pieniä konserttitiloja, joissa yleisö pääsee lähelle artistia. ”Se tekee keikasta erityisen”, sanoo tapahtuman taiteellinen johtaja Matti Nives.

Matti Niveksen vinkit We Jazz -tapahtumaan:

1. Sille, joka haluaa kuulla klassikkoa:

”Klassikoiden klassikko on saksofonisti Timo Lassy, joka avaa trioineen tapahtuman Tavastialla sunnuntaina 28.11. Toinen on tietysti rumpali-tuottaja Teppo Mäkynen, joka soittaa soolokonsertin kahvila Sävyssä Kalliossa keskiviikkona 1.12.”

2. Sille, joka haluaa yllättyä:

”Suosittelen tanskalaista Bremer/McCoy-duoa, joka esiintyy 1.12. Aleksanterin teatterissa. Tämä basistin ja pianistin duo on Suomessa melko tuntematon, mutta maailmalla arvostettu. Omaleimainen musiikki ikään kuin sulkee omaan maailmaansa. Se näyttää vetoavan erityisesti sellaisiin ihmisiin, jotka pitävät hyvin monenlaisesta musiikista.”

3. Sille, joka kuvittelee tuntevansa esiintyjän, mutta tulee huomaamaan, että olikin väärässä:

”Suosittelen Jasper Høibyn Planet B -trioa Glo Hotel Artissa maanantaina 29.11. Tanskalainen Høiby tunnetaan Phronesis-yhtyeen basistina, mutta tässä kokoonpanossa hän soittaa brittiläisen saksofonistin Josh Arcoleon ja ranskalaisen rumpalin Marc Michaelin kanssa aivan erilaista musiikkia.”

We Jazz -tapahtuma Helsingissä 28.11.—5.12.2021. Koronapassi on käytössä keikkapaikoissa, joissa on anniskelua. Niitä ovat G Livelab Helsinki, Glo Hotel Art Jugend Hall, Kuudes Linja, Ravintola Tanner, Suvilahti: Tiivistämö, Tavastia, Way Bakery & Wine Bar ja Ääniwalli.