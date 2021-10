Susanna Mälkille povataan laajalti huippuvirkaa The New York Timesia myöten, ja aavistelut Helsingin kaupunginorkesterin kauden päättymisestä vahvistuvat, kirjoittaa HS:n musiikkitoimittaja Vesa Sirén.

Pienimuotoinen järistysaalto tuntui klassisen musiikin maailmassa, kun Atlantan sinfoniaorkesteri nimesi viime viikolla seuraavaksi musiikilliseksi johtajakseen ranskalaisen Nathalie Stutzmannin, joka on johtanut konsertteja Suomessakin.

Paine valita vihdoinkin nainen ylikapellimestariksi oli kova Atlantassakin. Viimeksi syyskuussa The New York Times teki laajan katsauksen aiheeseen ja ihmetteli, miksi Marin Alsopin Baltimore-kauden jälkeen yksikään Yhdysvaltain 25 suurimmasta sinfoniaorkesterista ei ole valinnut naista musiikilliseksi johtajakseen Yhdysvalloissa.

Paine ei vähene vain yhdellä valinnalla. Esimerkiksi New Yorkin filharmonikot etsii uutta ylikapellimestaria Jaap van Zwedenin ilmoitettua lähdöstään.

Ennen van Swedenin valintaa The New York Timesin kriitikot pitivät monikuukautista kampanjaa Esa-Pekka Salosen valinnan puolesta. Nyt Salonen on aloittanut San Franciscon sinfoniaorkesterin kanssa, ja The New York Times kyselee, eikö New Yorkissa olisi naisen vuoro.

”Tasa-arvo on edistymässä. Jalka on kaasulla”, New Yorkin filharmonikkojen toimitusjohtaja Deborah Borda lupaili.

Nathalie Stutzmann valittiin Atlantan sinfoniaorkesterin musiikilliseksi johtajaksi.

Kansainvälisesti kutkuttavasti ja helsinkiläisittäin haikeasti Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari Susanna Mälkki on ennakkokaavailuissa mukana tähänkin huippupestiin.

”Useimmin mainitut nimet ovat Helsingin kaupunginorkesteria johtava 52-vuotias Susanna Mälkki ja Birminghamin kaupunginorkesteria johtava 35-vuotias Mirga Gražinytė-Tyla”, The New York Times arvioi.

Pitkässä listassa etabloituneita ja nousevia nimiä mainitaan myös suomalainen Sinfonia Lahden ylikapellimestari Dalia Stasevska, joka debytoi tällä viikolla New Yorkin filharmonikkojen edessä.

Dalia Stasevska

Kannunvalantaa harrastaa myös Maestro Myth -kirjalla aikoinaan kapellimestarihistoriikkeja ravistellut Norman Lebrecht Slippedisc-sivustollaan.

Hänenkin mukaansa kaksi naista etulinjassa ovat Gražinytė-Tyla ja Mälkki, joista hän pitää nuorempaa ”lupaavampana”. Samalla myös Mälkki on hyvin kysytty vierailija huippuorkestereissa ja lisäksi Los Angelesin filharmonikkojen päävierailija. Mälkki kiertää tälläkin hetkellä Yhdysvaltoja.

Lebrechtin uusimmassa listauksessa mainitaan myös Dalia Stasevska sekä Islannin sinfoniaorkesteria johtava Eva Ollikainen, tosin pienen kirjoitusvirheen kera.

Hullaannuttava debyytti voi joskus laittaa etsintäkomiteoiden työn aivan uusiksi.

Nicholas Collon valittiin Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestariksi vain yhden konsertin perusteella. Suomalaisista Klaus Mäkelä ja Santtu-Matias Rouvali ovat tehneet joihinkin orkestereihin kerrasta valtavan vaikutuksen, ja niinpä Mäkelä on nyt Oslon filharmonikkojen ja Ochestre de Paris’n ylikapellimestari ja Rouvali Göteborgin sinfoniaorkesterin ja lontoolaisen Philharmonia Orchestran ylikapellimestari.

Mutta suostuminen huippuvirkaan tarkoittaa myös sitä, että kalenterissa on sellaiseen aikaa. Esimerkiksi Mälkillä ja Stasevskalla on jo omat kansainvälisesti arvostetut huippuorkesterit Helsingissä ja Lahdessa.

Mälkillä tulee seitsemän vuotta täyteen HKO:n johdossa 2023. Hän aloitti vuonna 2016 ja pandemia keskeytti kovan yhteisen puurtamisen jälkeisen nousukiidon juuri, kun työn hedelmiä piti korjata esimerkiksi näyttävillä kansainvälisillä kiertueilla.

Nyt uusi viiden tähden Bartók-levytys ja eräät uutta vapautuneisuutta huokuneet huippukonsertit antavat toivoa kahden viimeisen vuoden laadullisesta ilotulituksesta.

Jatkokausi voi yhä tulla, mutta ihme ei olisi, jos Mälkki vaihtaisi orkesteria kovan kansainvälisen kysynnän paineissa.

Stasevskalla puolestaan on kausi Lahdessa vasta alkanut. Toinen orkesteri on maailmalla mahdollinen, joskin silloin pitäisi luultavasti päättää BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijan työt Lontoossa.

Joka tapauksessa huippuvirkoja on vapaana tai vapautumassa nyt runsaasti.

Birminghamin kaupunginorkesteri löysi jo Gražinytė-Tylan seuraajaksi Kazuki Yamadan, ja Edward Gardner sai Lontoon filharmonikot, mutta Minnesotan orkesteri etsii seuraajaa Osmo Vänskän pitkän kauden jälkeen, Chicagon sinfoniaorkesteri pohtii jo seuraajaa Riccardo Mutille ja niin edelleen.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että kapellimestarikorokkeen hidas, mutta vääjäämätön tasa-arvoistuminen etenee.

Ja että kansainväliset johtajahuippumme ovat hyvissä asemissa myös tässä vaiheessa kapellimestaripeliä.