Elämäkerta

Kate Marton: Merkel. Maailman vaikutusvaltaisimman naisen tarina. Suom. Ilkka Rekiaro. 400 s. WSOY.

Ennusmerkit siitä, että Angela Merkelistä voisi koskaan tulla huippupoliitikkoa, olivat huonot. Taustaltaan itäsaksalaisella tiedenaisella ei ollut mitään niistä ominaisuuksista, joita menestyviin poliitikoihin yleensä liitetään.

Merkel tiesi tämän itsekin. Kesäkuussa 2005 hän haki neuvoa Britannian tuolloiselta valovoimaiselta pääministeriltä Tony Blairilta: ”Minulla on seuraavat ongelmat: olen nainen, minulla ei ole karismaa, enkä ole hyvä kommunikoimaan.”

Episodista kertoo Blairin kansliapäällikkö Jonathan Powell toimittaja-kirjailija Kate Martonin kirjoittamassa Merkelin elämäkerrassa. Siinä on joitakin asiavirheitä, mutta tärkeintä kirjassa on sen piirtämä henkilökuva.

Blairin antamista neuvoista ei ole tietoa, mutta tuskinpa Merkel niitä noudatti saati oikeasti tarvitsikaan. Samana vuonna hän voitti vaalit ja nousi Saksan pitkäaikaisimmaksi liittokansleriksi sitten Otto von Bismarckin. Merkelin liittokanslerivuodet päättyvät, kunhan uusi hallitus muodostetaan.

Vuonna 1991 Merkel nimitettiin naisten ja nuorten asioiden ministeriksi.

Merkel on ollut vallassa niin pitkään, että luulisi, että hänestä tiedettäisiin jo kaikki. Politiikan puolella tämä pitääkin melko lailla kutinsa. Sen sijaan hänen persoonansa on jäänyt avaamatta. Syy on selvä: Merkel itse. Hän ei ole pitänyt melua itsestään.

Marton tuo Merkelistä kirjoittamallaan inhimillisellä muotokuvalla lisävaloa arvoitukselliseen naiseen. Se ei taida olla vielä kokokuva, mutta jo lähempänä sitä.

Martonille on ollut selvästi etua siitä, että hän on itse Unkarista vuonna 1956 paenneiden vanhempien lapsi. Rautaesiripun takaa tullut ymmärtää toista rautaesiripun takaa tullutta. Se myös saa Martonin katsomaan kohdettaan lempeämmin kuin ehkä kaikin paikoin olisi ollut tarpeen.

Angela Kasner piti kynttilänsä vakan alla rautaesiripun takana viettäminään nuoruusvuosina. Kympin tyttö huomattiin, mutta hän ei kiinnittänyt liiaksi huomiota. Yrityksen saada Merkel salaisen poliisin Stasin ilmiantajaksi hän väisti sanomalla olevansa auttamaton lörppö, joka ei pystynyt pitämään salaisuuksia.

Kun harppi-Saksan politiikka oli pelkkää marxismi-leninismiä, Merkelistä tuli fyysikko. Kun sitten Berliinin muuri murtui vuonna 1989, hän aloitti huiman nousunsa. Miinukselta äkkiseltään tuntunut Merkelin tausta muuttuikin siinä vaiheessa plussaksi.

Saksan yhdistymisen pääarkkitehti, liittokansleri Helmut Kohl haki itäsaksalaista naista kevyen sarjan ministeriksi. Merkel nousi vuodessa tuntemattomuudesta naisasia- ja nuorisoministeriksi. Hänestä tuli Kohlin Mädchen.

Merkel väläytti tuolloin poliittista kovuuttaan ensi kerran. Merkeliä suositteli Kohlille DDR:n viimeinen pääministeri Lothar de Maizière, jota suojatti kiitti olemalla tukematta häntä, kun häntä epäiltiin Stasi-yhteyksistä, aiheetta.

Muutaman vuoden päästä itse Kohl joutui kokemaan, kuinka hänen tytöstään tuli hänen lopullinen kaatajansa. Kohl oli ajautunut vaalirahaskandaaliin. Se oli Merkelin tilaisuus.

Marton kuvaa hyvin tuota isänmurhaa. Joulukuussa 1999 Merkel yllätti kaikki Frankfurter Allgemeine Zeitungissa julkaistulla mielipidekirjoituksellaan. Sen otsikko oli: ”Helmut Kohlin toimet ovat vahingoittaneet puoluetta.” Merkel kirjoitti, että kristillisdemokraattisen CDU:n piti opetella kävelemään ilman vanhaa sotaratsuaan.

Merkelin teko muistuttaa tapaa, jolla pääministeri Mauno Koivisto nousi kevättalvella 1981 presidentti Urho Kekkosta vastaan. Koivisto sanoi tuolloin, että vaikeuksissa olleen hallituksen jatko oli kiinni eduskunnan, ei presidentin luottamuksesta. Kekkonen oli presidentti neljännesvuosisadan, Kohl johti CDU:ta neljännesvuosisadan.

CDU:n johtoon noussut Merkel otti luulot pois myös muilta puoluejääriltä.

Marton kirjoittaa Merkelin ensimmäisestä päivästä puoluejohtajana. Kun Merkel tuli kokoushuoneeseen, hän pyysi pöydissä istuneita puolueen johtohenkilöitä nousemaan ylös ja vaihtamaan paikkojaan.

Liittokansleriuransa alkuvaiheessa ollut Angela Merkel ja Suomen silloinen pääministeri Matti Vanhanen tapasivat Helsingissä vuonna 2006.

Suomessa Merkel tunnetaan parhaiten yksitoikkoisesti puhuvana, sormenpäänsä yhteen laittavana poliitikkona, joka ratkoo EU:n ongelmia. Marton täydentää kuvaa erinomaisesti kirjoittamalla Merkelin merkittävästä kansainvälisestä toiminnasta.

Kun Venäjä miehitti Krimin ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa, Merkel puhui presidentti Vladimir Putinin kanssa kokonaista 38 kertaa. Se ei pysäyttänyt Putinia, mutta hän kyllä varmaan tietää, että lännessä on Merkeliä paljon helpompia vastustajia. Myös Martonin kuvaus Merkelin Kiina-kiinnostuksesta on valaisevaa.

Merkel on Saksan transatlanttisen suhteen vankkumaton kannattaja. Siksi presidentti Donald Trumpin neljä vuotta olivat hänelle pelkkää kidutusta. Noina vuosina Merkelistä tuli vastentahtoisesti liberaalien demokratioiden epävirallinen johtaja.

Kiistellyimmän päätöksensä Merkel teki vuonna 2015 avaamalla Saksan rajan muslimipakolaisille. Jos Merkel olisi kotoisin vanhasta Länsi-Saksasta, olisiko hän tehnyt päätöstä? Itsekin rajan ylittänyt Merkel taisi tehdä sen enemmänkin ihmisenä kuin poliitikkona.

Mutta mikä on selitys Merkelin arvoitukseen? Jotakin kertoo se, että hänen esikuviaan ovat fyysikko Marie Curie ja Venäjän keisarinna, saksalaislähtöinen Katariina Suuri.

Angela Merkelin vaalijuliste vuodelta 2005.

Marton kirjoittaa, että Merkel tekee päätöksensä nurin päin aloittamalla siitä, minkä lopputuloksen hän haluaa ja kerii siitä takaisinpäin. Ahkeruus, kärsivällisyys ja lähes valokuvamuisti ovat suureksi avuksi. Kilpailijoita hän neutraloi nappaamalla heiltä hyvinä pitämiään ajatuksia. Yksi heistä sanoo kirjassa, että tämän takia kukaan ei haluaisi samaan hallitukseen hänen kanssaan.

Merkel on epäpoliitikkomainen poliitikko. Jos hakee politiikasta vauhtia ja vaarallisia tilanteita, katsomossa on ollut häntä seuratessa tylsää. Maailma tarvitsisi kuitenkin enemmän tällaisia tylsimyksiä.