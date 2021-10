Alun perin käännöskirjallisuuden festivaali oli tarkoitus järjestää syyskuussa, mutta tuolloin tapahtuma jouduttiin perumaan pandemiatilanteen vuoksi.

Kirjallisuustapahtuma Helsinki Lit järjestetään yksipäiväisenä tapahtumana 12. marraskuuta keskustakirjasto Oodin Maijansalissa.

Alun perin kansainvälinen käännös­kirjallisuuden festivaali oli määrä järjestää Oodissa 3.–4. syyskuuta osana Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa. Tapahtuma peruttiin pandemiatilanteen vuoksi.

Nyt järjestettävän tapahtuman ulkomaiset kirjailijat ovat kaikki ruotsalaisia. Vieraina nähdään Alex Schulman, Anne Swärd, Jakob Lind sekä Nina Wähä.

Schulman tunnetaan ravistelevista, omakohtaisista romaaneistaan. Unohda minut -teoksessaan Schulman käsitteli kipeää suhdettaan äitiinsä ja äidin alkoholismiin, Poltetuissa kirjeissä äidin suvussa kulkenutta käsittelemätöntä patoutunutta vihaa, jonka jäljet johtavat isoisään. Keväällä suomeksi julkaistu Eloonjääneet sijoittuu kesämökille ja kertoo kolmesta veljeksestä ja ruotsalaisesta keskiluokkaisesta perheestä.

Alex Schulmania haastattelee kirjailija Elina Hirvonen.

Anne Swärd oli August-palkintoehdokkaana esikoisromaanillaan Kesällä kerran. Swärdin varsinainen läpimurtoteos oli Viimeiseen hengenvetoon. Tuorein romaani Jackie sijoittuu 1980-luvun lopulle ja kertoo nuoresta pikkukylän naisesta, joka päättää matkata Tukholmaan. Suomennos ilmestyi keväällä.

Anne Swärdiä haastattelee kirjailija Monika Fagerholm.

Jakob Lind kirjoitti Isoisän pistooli -tietokirjan vaarinsa tarinasta Suomen sisällissodassa, ja paljasti samalla ruotsalaisen prikaatin synkän historian sodassa. Jakob Lindin kanssa keskustelee Helsinki Litin ohjelmajohtaja, kirjailija Philip Teir.

Nina Wähä on Tukholmassa syntynyt kirjailija, joka on viettänyt kesiään Tornionjokilaaksossa, jossa hänen äidillään on sukujuuret. Ruotsissa August-ehdokkaana ollut Perintö sijoittuukin Tornionjokilaaksoon. Romaanissa maanviljelijäperheen Pentti-isä on mykkä despootti, Siiri-äiti olosuhteisiin alistunut raatajanainen. Perheessä on kaksitoista lasta, ja olisi neljätoista, jos kaksi ensimmäistä eivät olisi kuolleet. Lue kirjan arvostelu tästä.

Nina Wähää haastattelee kirjailija-ohjaaja Saara Turunen.

Helsinki Lit 2021 -tapahtuma on yleisölle ilmainen ja paikkoja on rajoitetusti. Etukäteisvarauksia paikoista ei voi tehdä. Keskustelut myös striimataan ja tallenteet ovat myöhemmin katsottavissa Helsinki Litin kotisivuilla.

Helsinki Litin järjestää Helsingin kirjallisuusfestivaali ry yhteistyössä kustantamojen kanssa. Festivaalia tukevat vuonna 2021 Helsingin kaupunki, Otavan kirjallisuussäätiö, Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet ja Taiteen edistämiskeskus Taike.

