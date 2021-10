Linda Lampeniuksen tivolilaitteen tavoin kieppuvassa elämäkerrassa on anekdootteja kokonaisen vuoren sisään säilöttäväksi.

Linda Lampenius: Kesytön elämäni. Suom. Jaana Nikula ja Arja Gothóni. Otava 407s.

Artistin crossover-luonne ei ole nykyään autenttisuuden kannalta yhtä yksioikoinen asia kuin vielä 1990-luvulla. Jos oli tuolloin viehättävä nuori nainen, joka soitti viulua uima-asussa ja esiintyi Playboyn kannessa, uskottavuutta tietyissä piireissä ei yksinkertaisesti ollut.

Kriitikot huusivat: valitse nyt! Soitatko klassista musiikkia vai esiinnytkö Baywatchissa? Linda Lampenius oli 1990-luvun lopussa valtavaa huomiota nauttinut lööppijulkkis. Sen ajan ilmapiirissä ja musiikkipiireissä helposti lyötävä.

Vuonna 1999 ilmestyi Lampeniuksen klassisen musiikin debyyttilevy. HS:n kritiikissä Jukka Isopuro tiivisti ajan keskustelukulttuuria: “Paljon lööppejä on virrannut silmien editse, mutta Lampeniuksen viulunsoitto on pysynyt kysymysmerkkinä.”

Linda Lampenius Aleksanterin kirkossa vuonna 2000.

Sibelius-Akatemiassa opiskellut Lampenius toimi ahkerana orkesterimuusikkona. Hän oli Kansallisoopperan orkesterin ykkösviulisti ja Jorma Panulan kapellimestariluokan sinfoniaorkesterin konserttimestari vuosia.

Lampenius soitti niin klassista kuin poppiakin, mikä ei tässä ajassa olisi mitään ihmeellistä, vaan pikemminkin suotavaa ja osoitus laajasta sivistyksestä.

Lampenius uskalsi myös tuotteistaa. Linda-siideri myi valtavasti. Ehkä Lampenius oli vain liian kova liian monilla osa-alueilla lamasta toipuvassa Suomessa, jossa oli topless-baarit ja teinipojilla seinillä Pamela Anderson -julisteet – ja kauniille naisille yksi rooli.

PVC-asussa kyykyssä soitettu klasari kirjoitettaisiin tässä ajassa feministisenä tekona. Naisenergiasta puhuttiin toki 1990-luvulla, mutta kaikki vähän vaikeampi keskustelu lakaistiin levy-yhtiöiden palkintokaappien alle ja juotiin alas unohdukseen halvalla samppanjalla ja huonoilla sopimuksilla.

Lampenius päätyi esiintymään jo varhain. Jo viisivuotiaana hän oli ankaran viulunsoitonopettajan Géza Szilvayn opissa ja pian hänen tv-ohjelmassaan Viuluviikarit musiikkimaassa. Jo teininä hän kiersi maailmalla esiintymässä.

Kulttuurikodin lapsuutta varjosti äidin alkoholi- ja lääkeriippuvuus, joka katkesi liki kymmeneksi vuodeksi, mutta palasi Lampeniuksen suosion huippuvuosina. Lampenius kuvaa tarkasti, miten jatkuvaa huoli äidin repsahtamisesta on.

Armi Aavikko ja Kikka ovat viime aikoina saaneet osakseen kunnianpalautusta. Kesytön elämäni on nykyään Tukholmassa asuvan 51-vuotiaan Lampeniuksen ilmiselvä pyrkimys kirjoittaa omaa historiaansa uusiksi #metoon mullistamassa ajassa arvostelijoiden mielipiteiden tavoittamattomissa. Siten, kuinka hän itse elämänsä näkee.

Hän kirjoittaa, kuinka musiikkikriitikko Seppo Heikinheimo halusi tavata Lampeniuksen lounaalla vuonna 1997 ja kannustaa jatkamaan klassista uraa. Lampenius kirjoittaa tapaamisesta:

”On hämmästyttävää, että niin nuori tyttö voi soittaa tuollaista musiikkia niin hyvin, niin älykkäästi”, Heikinheimo sanoo. Hän jatkaa sanomalla, että hän on pahoillaan siitä, että tietynlainen media kohtelee minua alentuvasti. Hän sanoo myös halunneensa tavata minut nähdäkseen, kuka minä oikeasti olen.

Heikinheimo jatkoi Lampeniuksen mukaan: ”On itsestään selvää, että voit tehdä muutakin. On hyvä, että ihmiset uskaltavat kokeilla erilaisia asioita, mutta jatka klassista uraasi, sillä sinä olet tavattoman lahjakas.”

Linda Lampenius oli vuosien aikana paljon esillä myös viihdejulkisuudessa muun muassa esiinnyttyään Baywatch-sarjassa. Sarjan yhdeksännen tuotantokauden Vesitanssi-jaksossa hän esitti Ariana-nimistä viulistia.

Etenkin kirjan alkupuoli keskittyy vakuuttamaan lukijaa Lampeniuksen ilmeisistä ansioista klassisessa musiikissa. Onkin kiinnostavaa lukea Lampeniuksen rakkaudesta orkesterimuusikkoutta kohtaan ja matkasta kohti suosion räjähdystä, jonka myötä hän luopui pesteistään.

Lampenius ei säästele kehuessaan itseään ja omaa poikkeuksellisuuttaan, kuten miehet paksuissa elämäkerroissaan. Se on sinänsä ilahduttavaa. Kirjakin on tuhti paketti, yli 400 sivua, johon mahtuu myös paljon löysää ja toistoa. Kuinka monta kertaa kirjaan voi kirjoittaa, että Andrew Lloyd Webber haluaa Lampeniuksen soittavan Variations-teoksessaan? Näemmä kahdeksan.

Klassisen musiikin ohella Lampenius kirjoittaa kyvyistään jousiammunnassa ja rallissa. Kirjassa hän testiajaa Teijo Lahden autoa Alastaron radalla:

”Miten on mahdollista, että ajoin niin nopeasti?” minä kysyn. ”Helppo juttu. Sinulla on hyvä tuntuma mutkiin ja varsinkin niiden rytmiin. Kaikki johtuu musikaalisuudestasi. Niin yksinkertaista se on.” Sitten Teijo sanoo jotain mikä saa minut ällistymään: ”Volkswagen tarjoaa sinulle koulutusta ja kakkoskuskin paikan tiimissäni.” ”Mitä? Mitä sinä oikein puhut?”

Vaatimaton kehuskelu, luettelointi ja jatkuva namedroppailu ei ole juuri sen kiinnostavampaa luettavaa kuin miestenkään kohdalla. Mutta kesytön tämä kirja tosiaan on.

Tavallaan on kurjaa, että Lampeniuksen pitää vielä kaiken tämän ajan jälkeen käyttää paljon tilaa todistellakseen lukijoilleen ammattitaitoaan, joka on ilmeinen eikä kyseenalaistettavissa oikein millään mittarilla. Vähättelyn varjo on pitkä.

Kirjassaan Lampenius puolustelee osaamistaan ja ammattitaitoaan. Kuva vuodelta 1997.

Tivolilaitteen tavoin kieppuvasta kirjasta hotkaisevat suurimman osan kiireisimmät vuodet 1997–2001. Kirjassa on anekdootteja yhden kokonaisen vuoren sisään säilöttäväksi.

Leonardo DiCaprio haluaa jatkoille, Jeff Goldblum soittamaan jazzia, Hugh Hefneristä tulee isähahmo. Lyhyt ura kunnallispolitiikassa jää yhden maininnan tasolle, kun hän on soittanut baarissa klassista humalaiselle yleisölle: ”Tämä tuntuu kulttuuripoliittiselta teolta. Nyt olen löytänyt vastauksen kysymykseen, haluanko lähteä kunnallisvaaliehdokkaaksi.”

Kirjassa on myös epäilemättä yksi syksyn elämäkertojen upeimmista virkkeistä, jonka alettua ei voi aavistaa, mihin se päättyy: ”Suomessa on vain yksi mies, joka voi auttaa vanhempiani heittämään Jimin ulos talosta, ja hän on Jimin tuttava, painijatähti Tony Halme.”

Lauseessa mainittu ”Jim” on Lampeniuksen henkivartija Jim Schmidt, joka julisti rakastuneensa Lampeniukseen.

Lampenius on saanut elämässään suosiota mutta myös täyslaidallisen kaltoinkohtelua miehiltä. Väkivaltaisia poikaystäviä, huijaavia ja manipuloivia managereita, ja Peter Nygård.

Linda Lampeniukseen suhtauduttiin tyylinsä vuoksi 1990-luvulla hyvin toisella tavalla kuin nykyisin todennäköisesti tehtäisiin. Kuva vuodelta 1997.

Lampenius tuli manageritoimistonsa huijaamaksi ja ajautui henkisesti ja taloudellisesti rasittavaan oikeudenkäyntiprosessiin.

Manageritoimisto pidättäytyi maksamasta Lampeniuksen palkkioita. Sen päälle tuli haaste Peter Nygårdilta, joka vaati lopulta 40 miljoonan dollarin korvauksia kunnianloukkauksesta.

Lampenius kertoi aikanaan 7 Päivää -lehdelle Nygårdin käytöksestä sekä hänen esittelemistään kuvista alastomista naisista. Lampenius toivoi, ettei ketään naista enää lähetettäisi Nygårdin huvilalle. Tästä kertomuksesta kunnianloukkaussyyte sai alkunsa.

Lampenius kirjoittaa, kuinka oli Seuran ja Rita Tainolan järjestämällä matkalla Nygårdin tiluksilla. Lampenius sanoo, että hänelle luvattiin hotellimajoitus, mutta paikan päällä odotti majoitus Nygårdin talossa.

Tuolloin Nygård yritti houkutella Lampeniusta kanssaan porealtaaseen ja Bahamalle juhlimaan. Lampenius kirjoittaa, kuinka Nygård esitteli kuvia edellisistä Bahaman-juhlista, missä oli alastomia naisia ja heidän päälle katettua ruokaa.

Molemmat riidat sovittiin. Manageritoimisto suostui maksamaan jonkin verran, ja Nygård tyytyi sopimukseen, johon kuului Lampeniuksen ostama mainos Ilta-Sanomista, jossa hän pyysi julkisesti anteeksi. Sen lisäksi kirjoitettiin tiukka vaitiolosopimus. Lampenius ei saisi puhua mitään negatiivista Nygårdiin liittyvää.

Lampeniuksen kirja piirtää jälleen yhtenä teoksena hyvin esiin sen, miten paljon maailma muuttui #metoon myötä. Vasta sen jälkeen Nygårdin väärinkäytökset ovat tulleet julki. Häntä syytetään tällä hetkellä esimerkiksi alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista.

Lampenius kuvattuna Los Angelesissa vuonna 1998.

Tapahtumarikkaassa elämäkerrassa on tarinalinjoja useampaankin kirjaan. Läpi kirjan yhtenä sivupolkuna kulkee Lampeniuksen syömishäiriö ja tiukka kontrolli. Hänellä oli tarkat sallittujen ja kiellettyjen ruokien listat.

Nygård-sotku laukaisi bulimian. Tarkka kontrolli muuttuu hallitsemattomaksi ahmimiseksi, josta Lampenius ruoskii itseään kohtuuttoman paljon. Vaikka kirjan kontekstissa jatkuvasta ruoskimisesta syntyy myös turhaakin toistoa, se on autenttista syömishäiriöisen ihmisen todellisuutta. Päivät ja pettymykset seuraavat toisiaan ja synnyttävät toivottomuutta.

Lukija saa myös seurata, kuinka Lampenius ei osaa keskellä talous- ja terveyshuolia sanoa juuri mihinkään tarjoukseen ei. Oli sitten kyse esiintymisestä jääkiekkokommentaattorina tai muutaman viikon aikaisen treffikumppanin kosinnasta. Mutakylpy David Hasselhoffin kanssa jää kuitenkin kylpemättä.

Jonkin verran huolimattomuutta ja virheitä kirjassa on. Lampenius muistelee 1980-luvun alussa lapsena jumpatessaan katsoneensa MTV:tä (Music Television) ja sen juontajaa Maria Guzeninaa. Tosiasiassa MTV Europe alkoi näkyä Suomessa vasta vuonna 1987. Guzenina toimi kanavalla juontajana vasta vuodesta 1993 alkaen.

Kyse ei ole kirjan kannalta mitenkään merkittävästä seikasta, ja virhe on elämäkertagenrelle tyypillinen ja inhimillinen, mutta samaan aikaan helposti korjattavissa. Ja jättäähän se toki lukijan pohtimaan toimittamisen huolimattomuutta: mitä muita virheitä kirjaan on jäänyt, ja mitä Lampenius mahdollisesti muistaa väärin?

Linda Lampeniuksen romuluisessa kerronnassa on paljon koskettavaa. Kuva vuodelta 2020.

Materiaali on pitkälti Lampeniuksen muistojen ja henkilökohtaisen aineiston varassa. Mukana on pitkiä sitaatteja ja dialogin pätkiä vuosikymmenien takaa, joita tuskin niin tarkasti voi muistaa. Jos sitaatit olisi kirjoitettu auki vapaamuotoisemmin, vaikutelma olisi ollut erilainen.

Kosovon-keikan tapahtumat vuodelta 2002 kirjoitetaan myös kirjassa hieman uusiksi. Lampenius esiintyi tuolloin rauhanturvaajajoukoille. Lampeniuksen keikkakokoonpanoon kuuluneet tanssijat olivat viettäneet iltaa sotilaiden kanssa kosteissa tunnelmissa, mikä oli kiellettyä. Tuolloin Lampenius kommentoi Ilta-Sanomille, että oli valvonut kuumeessa tanssijoitaan odotellen ja läksyttänyt heitä näiden palatessa. Nyt kirjassa tapahtumien kerrotaan tulleen hänelle täysin yllätyksenä vasta seuraavana päivänä. Jompikumpi versio lienee tosi.

Kirja on kirjoitettu tyypillisen muistelmateoksen tapaan kronologisesti. Teksti ei ole teknisesti kovin hyvää tekstiä tai erityisen sujuvaa, mutta romuluisessa kerronnassa on paljon koskettavaa. Riveillä on aitoa katkeruutta, ja huikean tapahtumarikkaan seikkailun levottomuus on silkkaa kovaa ajoa.

Kesytön elämäni on kirja, joka on tullut mahdolliseksi vasta #metoon jälkeisessä ajassa. Naiset puhuvat nyt suoraan. Lampenius sai julkisuudelta paljon, mutta paljon julkisuus myös otti.

