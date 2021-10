Aikuisuuden lähestyminen johdattaa kasvutarinan päätökseensä. Vielä kun ääliöhahmoja olisi saatu karsittua.

Animaatio

Näin koulutat lohikäärmeesi 3 ★★★

How to Train Your Dragon: The Hidden World, USA 2019

TV5 la klo 18.55 (K7)

Suomen kielen ”lohikäärme” tulee muinaisruotsin sanasta floghdraki, lentokäärme. Osuvaa siis, että Näin koulutat lohikäärmeesi -elokuvien tekijät ymmärtävät lentämisen olevan lohikäärmeyden ytimessä.

Erityisen hyvin edellinen pätee trilogian viimeiseen osaan, jossa tulensyöksijät lentävät paljon myös omillaan. Valitettavasti televisioesitys ei voi tavoittaa samaa liidon hurmaa kuin katselu valkokankaalta, mutta oleellisin välittynee: Hikotus-pojan ja Hampaaton-lohikäärmeen tarina laskeutuu onnistuneesti päätökseensä.

Cressida Cowellin romaaneihin perustuva valkokangastaru alkoi vuonna 2010. Ensimmäisessä elokuvassa Öystilän viikinkikylän päällikön poika, hintelyytensä vuoksi aliarvioitu Hikotus ampui alas vihatun ja pelätyn yön raivo -lajin lohikäärmeen.

Hikotus kuitenkin ystävystyi pyrstönsä loukanneen lohikäärmeen kanssa, antoi sille nimen Hampaaton ja rakensi pyrstöön lentokyvyn palauttavan lisäosan. Hän myös johdatti kyläläiset ymmärtämään ja arvostamaan tulta syökseviä lentoliskoja.

Sarjan toisessa, vuonna 2014 valmistuneessa osassa Hikotukselle selvisi, että hänen kadonnut äitinsä Valka oli salaperäinen Lohikäärmeratsastaja, joka poikansa tavoin oli aikoinaan asettunut lohikäärmeiden puolelle niiden surmaajia vastaan. Isän kuoltua Hikotus nousi päälliköksi.

Kolmannen osan on ohjannut ja käsikirjoittanut alusta lähtien mukana ollut Dean DeBlois. Nyt aikuisuutta lähestyvä Hikotus (äänenä Aksu Palmén) huomaa ajautuvansa aina vain lämpimämpään suhteeseen rohkean ja reipasotteisen Astridin (Iina Kuustonen) kanssa.

Toisaalla ääri-ilkeä ja uppo-ovela lohikäärmeiden metsästäjä Grimmel (Jukka-Pekka Palo) haluaa saaliikseen Hampaattoman, maailman viimeisen yön raivon. Grimmelillä on houkutusvalttikortti, naaraspuolinen valkea raivo -lohikäärme, johon Hampaaton tykästyy.

Hampaattoman ja valkean raivon keskinäiset kohtaukset nousevat elokuvan kohokohdiksi. Niissä käsikirjoittajan mielikuvitus ja animaattorien taito kohtaavat kekseliäällä, hauskalla ja usein tunteikkaalla tavalla. Mallia liikekieleen on otettu esimerkiksi paratiisilintujen kosiotansseista. Valkea raivo loistaa elokuvan tähtenä, ja yön raivostakin paljastuu uusia puolia.

Välillä hälinää, mäiskettä ja etenkin mukahauskoja ääliöhahmoja on liikaa. Kun tulee aika päättää trilogia, DeBlois muistaa onneksi yksinkertaistaa ja rauhoittaa tilanteen ja tekee sen pitkän, seikkailemalla edenneen kasvutarinan arvoisesti. Tai tarkemmin: pitkän ystävyyden arvoisesti.