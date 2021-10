Danten Helvettiin perustuva Thomas Adèsin Inferno on sävyiltään valtavan rikas teos.

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 20.10. Joht. Thomas Adès. – Stravinsky, Adès.

Radion sinfoniaorkesterin keskiviikon konsertissa laskeuduttiin Manan majoille. Teemaansa – ja säveltäjiinsä Igor Stravinskyyn ja Thomas Adèsiin – nähden konsertti oli kuulijalle suhteellisen helposti pureskeltava kattaus baletiksi sävellettyä musiikkia. Ensimmäisellä puoliskolla kuultiin Stravinskyn Orfeus ja toisella Inferno Adèsin hiljattain kantaesitetystä, hienoja arvioita keränneestä Dante-baletista. Inferno-osaa oli esitetty jo aiemmin. Adès johti konsertin itse.

Sävelkieleltään uusklassinen Orfeus-baletti on syntynyt Stravinskyn ja koreografi George Balanchinen yhteistyönä vuonna 1947. He olivat työskennelleet yhdessä jo aiemmin ja tunsivat toistensa tavat ja ajattelun. Tanssin kuulee kaikkialla. Tämä musiikki on käsityön taidetta, kykyä ottaa huomioon materiaali, jolla operoi.

Orfeus-myytti on monissa liemissä keitetty ja käytetty. Orfeus lähtee hakemaan kuollutta morsiantaan Eurydikea Hadeksen valtakunnasta luokseen. Siellä Orfeukselle luvataan, että tämä saa Eurydiken mukaansa, mikäli hän ei katso rakastettuaan ennen kuin Eurydike on taas maan päällä. Orfeus pettää lupauksen ja Eurydike jää Manalaan.

Manalassa Orfeus saa väen puolelleen laulullaan ja soitollaan. Ovidius kuvaa: ”Kun näin lyyrallaan säestäin sitä Orfeus lauloi, itkivät haamutkin, – –, kivelleen heti Sisyfos istui.”

Sama henki on myös baletissa. Se alkaa harpun melankolisella sävelmällä. Harppu symboloi Orfeuksen lyyraa, kuten myös samasta myytistä ammentavassa Lisztin sinfonisessa runossa. Harpisti Sivan Magen soitti vakuuttavasti, ja muutenkin orkesterista kuultiin hienoja sooloja koko illan ajan.

Kokonaisuutena esitys oli harkittu ja tyylikäs. Ajoittain olisin kaivannut rytmiin hieman lisää artikulaatiota esimerkiksi kohdassa, jossa raivottaret eli koston hengettäret tanssivat. Lopun apoteoosi-osassa, jossa palataan alun koskettavaan teemaan kuin kaikuna jostain, vääjäämättömyys jäi vähän vajaaksi.

Konsertin jälkipuolen Inferno sytytti yleisön, eikä ihme: se on teos, joka rakentaa laajoja kaaria ja visuaalista sävelkieltä. Hauskaa intertekstuaalisuutta konsertin alkupuoliskoon nähden syntyi siitä, että antiikin mytologiaa suuresti ihaillut Dante mainitsee Orfeuksen ohimennen Jumalaisen näytelmän Helvetissä. Danten Helvettiä on tulkittu suhteessa Orfeus-myyttiin myös laajemmin.

Käsiohjelmatekstissä kerrotaan Adèsin sanoneen, että siinä missä Danten oppaana Helvettiin toimii runoilija Vergilius, Adès on paljon velkaa Franz Lisztille, jonka Dante-sinfonia ja Dante-sonaatti edustavat hänelle helvetin ja paholaisen totaalista haltuunottoa. Vaikutteet kuuluvat teoksen sävelkielessä, samoin kuin – luonnollisesti – balettiperinteen tarkka tuntemus.

Inferno lähti heti valtavalla intensiteetillä matkaan, kuten Lisztin Dante-sinfoniakin. Adèsin kyky käyttää orkesteria instrumenttina näkyy Infernossa – hän sai esiin niin joen rytmin, lyijynraskauden, polttavan kuumuuden kuin kimaltavan tähtitaivaan. Vaikuttikin siltä, että tässä teoksessa säveltäjälle tärkeintä on ollut etsiä sävyjä kuin taidemaalari, joka sekoittamalla pyrkii täydelliseen yhdistelmään.

Teoksessa ei ainakaan ilman tanssijoita ole sellaista yllätystä, todellisuuden keikahtamisen efektiä, kuin esimerkiksi perjantaina kuullussa vuonna 2009 sävelletyssä Lieux retrouvésissa, jonka kolmannessa osassa sellosolisti kiipeää otelautaa ylemmäs kuin koskaan olen soivana kuullut. Silloin musiikki nyrjähti sijoiltaan ja esiin tuli uusi todellisuus.

Vertailu on kuitenkin turhaa: sen sijaan voi hämmästellä säveltäjän monipuolisuutta. RSO:n soinnissa oli upeaa, syvältä kaikuvaa lämpöä.