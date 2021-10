Kreikkalais-albanialainen Jonian Ilias Kadesha osoittautui Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa pidetyssä konsertissa fantastiseksi viuluvelhoksi.

Klassinen

Tapiola Sinfonietta Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa 21.10. Ryan Bancroft, kapellimestari, Jonian Ilias Kadesha, viulu. – Bach, Salonen, Hillborg, Ravel.

Johann Sebastian Bach on ehtymätön inspiraationlähde monille säveltäjille ja muusikoille. Arkkitehtonisen muodon rakentajana Bach on ylittämätön oppimestari, mutta hän on myös suunnannäyttäjä, joka johtaa uuteen, kokeilemaankin.

Tapiola Sinfoniettan konsertti alkoi Bachin E-duuri-sooloviulupartitan preludilla, jonka nuori kreikkalais-albanialainen viulutaituri Jonian Ilias Kadesha soitti näkymättömistä, vasemmalta sivuparvelta. Sieltä iloisen kirkkaat ja vilkkaat 16-osakuvioketjut pulppusivat konserttitilaan.

Esa-Pekka Salonen otti Bachin preludin lähtökohdakseen säveltäessään Fog-teoksensa arkkitehti Frank Gehryn 90-vuotispäivän kunniaksi pari vuotta sitten.

Kapellimestari Ryan Bancroft ja Tapiola Sinfonietta veivät Fogissa yleisön hauskalle fantasiamatkalle, jonka käänteet yllättivät toinen toisensa perään.

Preludin motoriikan Salonen muuntaa nykyaikaiseksi rytmipulsaatioksi, joka sai kerran afroamerikkalaisen sävyn. Bachin preludin kirkkaus siirtyi viulujen korkeaan rekisteriin ja kellomaiseen kilinään.

Stravinsky saattoi katkoa ja vääristellä rytmejä Bach-vaikutteisissa teoksissaan. Salonen ei vääntele eikä kääntele, vaan pitää sykkeen sen eri muodonmuutoksissa bachmaisen motorisena, myös uinuvien hetkien pinnan alla.

Preludin kuvio helähti aina silloin tällöin iloisesti kuuluville ja kertoi samalla, että Bach jollain salaperäisellä tavalla ohjaa teoksen ennakoimattomalta vaikuttavaa kulkua.

Vielä villimmin laukkaa ruotsalaisen Anders Hillborgin mielikuvitus Bach Materia -teoksessa, jonka hän sävelsi vuonna 2017 viululle ja jousille lähtökohtanaan Bachin Brandenburgilainen konsertto nro 3 G-duuri.

Bach Materia alkoi eräänlaisesta jousien hiljaa surisevasta alkusumusta, hämärästä kaaoksesta, jonka keskeltä Kadeshan sooloviulu kurkotti puolittain improvisoiden esiin, voimakkain ja oikukkain elein.

Hillborgin fantasiamatkassa siirryttiin yllätellen näyttämöltä toiselle. Bach muuttui jazz-svengiksi, solistin ja kontrabasistin improvisoivaksi jammailuksi, koraaliksi, kanttorin jenkaksi tai river danceksi, sooloviulun dramaattiseksi repimiseksi tai huikeaksi taituruudeksi ja lopussa yksinäiseksi ja hiljaiseksi balkinilaishuhuiluksi.

Bach ohjaa jollain tavalla myös Hillborgin teoksen hullunhauskaa seikkailua.

Kadeshan Guadagnini-viulussa on aivan oma venetsialainen sointinsa, usein hieman utuinen, alarekisterissään teatraalinen ja maanläheinen, ylärekisterissään salaperäisesti kimmeltävä. Se on juuri oikea soitin näin fantastisen viuluvelhon ja pelimannin käteen.

Lopuksi Bancroft maalaili Ravelin Hanhiemo-musiikkia levein ja raskain siveltimenvedoin. Läpikuultava, salaperäinen ja hellä hienovaraisuus olisi kyllä synnyttänyt kiehtovamman sadun lumouksen.