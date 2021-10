Viikon suosituksissa tanssitaan tähtien kanssa, ollaan kahden naisen kanssa saarella sekä nautitaan musiikista.

Mitä tapahtuisi, jos näyttelijät Kari Hietalahti ja Tommi Korpela osallistuisivat television Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan? Tuomari Jorma Uotinen saattaisi sanoa: ”Te onkipojat ootte ihan vitsejä.” Ja niin tapahtuukin Petteri Summasen ideoimassa kymmenenosaisessa komediasarjassa Karuselli.

Sarjan tanssijakson itse käsikirjoittanut Kari Hietalahti virittää jaksossa ystävysten välille kilpailua ja laittaa varsinkin itsensä kierimään kateudessa ja alemmuudentunteessa. Asetelma naurattaa. Korpela esitellään jaksossa miehenä, jolla on karismaa sormenpäissäkin, kun taas Hietalahti tuskailee sitä, että hänet nähdään vain koomisena tyyppinä: ”Sä oot Kari hauska, älä yritä olla mies, tai mitään muuta. Se on Tommin hommaa.” Hauskaa sekin, että tanssiohjelman oikeat tuomarit ja tanssijat on saatu mukaan leikkiin.

Karuselli, C More.

Kiehtova tarina kahdesta naisesta saarella

Kaksi toisilleen tuntematonta naista viettää viikon saarella. Holly, julkisuudesta vetäytynyt maineikas näyttelijä sekä Eva, hiljainen, arka ja linnuista kiinnostunut toimittaja. Siinä esikoiskirjailija Maisku Myllymäen Holly-romaanin päähenkilöt. Myllymäki rakentaa naisten kohtaamisesta ja tutustumisesta kiehtovan, hämmentävän, jännitteisen ja mysteerimäisen tarinan, joka on pullollaan ihastuttavia ja hauskoja lintuvertauksia sekä osuvia havaintoja.

Teksti soljuu vaivattomasti ja kekseliäät ilmaukset ilahduttavat. Erityisesti mieleen jäi tämä toisen päähenkilön miete: ”Ajatelkaamme elämää maatuskanukkena: joskus syntyy se viimeinen yksilö, joka ei enää halkea, joka riittää itsenään, jonka jälkeen ei tule enää ketään toista.”

Saattaa olla, että haluan lukea tämän kirjan pian uudestaan.

Maisku Myllymäki: Holly (WSOY) 250s.

Once-musikaalin pääparia näyttelee Tuukka Leppänen (etualalla vasemmalla) sekä Emma Klingenberg, joka soittaa kuvassa pianoa.

Once-musikaali on helmi

Onneksi koronapandemia ei haudannut kokonaan Helsingissä Lilla Teaternissa pyörivää Once-musikaalia, koska se on todellinen helmi. Sen lumovoimasta todistaa esimerkiksi teini-ikäinen kummipoikani, joka ei olisi millään halunnut mennä ”johonkin teatteriin perjantai-iltana, koska olisi parempaakin tekemistä”, mutta innostuikin tästä elävää musiikkia ja vauhtia täynnä olevasta esityksestä. Kyseessä on musiikkiteatteriesitys, mutta se tuntuu siltä kuin olisi keikalla. Tuukka Leppänen ja Emma Klingenberg loistavat pääosissa.

Once-musikaali, Lilla Teatern.

Eniten uusia varauksia 13.–20. lokakuuta saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa.

Kaunokirjallisuus

1) Rosa Liksom: Väylä

2) Heidi Köngäs: Siivet kantapäissä

3) Helmi Kekkonen: Tämän naisen elämä

4) Hanna-Riikka Kuisma: #Syyllinen

5) Camilla Läckberg: Mentalisti

6) Karl Ove Knausgård: Aamutähti

7) Meri Valkama: Sinun, Margot

Tietokirjat

1) Björn Wahlroos: Barrikadeilta pankkimaailmaan

2) Helen Macdonald: Iltalentoja

3) Mikko Hyppönen: Internet

4) Anna Kontula: Pikkuporvarit

5) Kimmo Miettinen: Irwin Goodman, kansan taiteilija

6) Olli-Pekka Kallasvuo: Puhelin soi öisin

7) Johanna Vehkoo: Oikeusjuttu