Huippujen huiput ovat samoja huippujen huippuja ja yhdysvaltalaisia, tehtiin listaus Yhdysvalloissa tai Britanniassa.

Breaking Bad (vasemmalla ylhäällä), Game of Thrones (oikealla ylhäällä), Fleabag (vasemmalla alhaalla) ja The Wire.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on listannut 2000-luvun parhaat televisiosarjat, koska niitä voidaan BBC:n jutun mukaan pitää viimeisen 21 vuoden ratkaisevana taidemuotona.

Parhaasta sarjasta ei jäänyt mitään epäselvyyttä, sillä yli kahdestasadasta asiantuntijasta lähes puolet valitsi sen omaan top 10:een ja lähes neljännes valitsi sen ykköseksi.

Sarja on The Wire – Langalla, jota esitettiin alun perin vuosina 2002–2008. Poikkeuksellisen poliisisarjan lähes sosiologinen ote Yhdysvaltojen rikkinäisestä yhteiskunnasta resonoi nykyisin ympäri maailman, ja vaikka monet kriitikot pitivät sarjasta heti, se ei tekoaikanaan voittanut juuri mitään palkintoja.

The Wire – Langalla -sarjaa esitettiin alun perin vuosina 2002–2008.

Kyseessä on sarja, jossa olennaisessa osassa ovat valta, ihonväri, luokka ja järjestelmä, joka murskaa köyhät ja rehellisesti toimivat kyseenalaistajat alleen, jos he eivät suostu lähtemään ajoissa pois alta. Sarjan varsinainen päähahmo on Baltimoren kaupunki, ei yksikään henkilöhahmo. Osittain siksi se ymmärsi antaa tilaa ja keskittyä hahmoihin, joita televisiossa oli sarjaa ennen nähty hyvin vähän.

Kun Rolling Stone -lehti listasi kaikkien aikojen parhaita tv-sarjoja alan ammattilaisten avulla vuonna 2016, The Wire oli sijalla kaksi. Sijalla yksi oli tuolloin Sopranos, joka puuttuu BBC:n listalta epäilemättä vain siksi, että se ehti alkaa vuonna 1999 eikä 2000.

Rolling Stonen listan sijoilla kolme ja neljä olivat musta komedia, draama ja tragedia, rikossarja Breaking Bad (2008-2013) ja 1960-luvun New Yorkin mainosmaailmaan sijoittuva, henkilöhahmojen syvyyksiä parhaiden kehitysromaanien tapaan luotaava Mad Men (2007-2015), ja BBC:n listalla ne ovat sijoilla kaksi ja kolme, keskenään paikkoja vaihtaneina.

Breaking Bad kertoo huumetehtailijaksi ryhtyvästä kemianopettajasta.

Mad Men kertoo 1960- ja 1970-lukujen mainosmaailmasta Yhdysvalloissa.

Huippujen huiput ovat siis samoja huippujen huippuja ja yhdysvaltalaisia, tehtiin listaus Yhdysvalloissa tai Britanniassa.

BBC:n listausta varten asiatuntijoiden moninaisuuteen kiinnitettiin vielä erityistä huomiota: kriitikkoja, toimittajia, tutkijoita ja alan ammattilaisia, yhteensä 206 ihmistä 43 eri maasta. 104 miestä, 100 naista ja kaksi muunsukupuolista. Asiantuntijat saivat valita kymmenen suosikkisarjaansa viimeiseltä 21 vuodelta, ja näiden top 10:ien perusteella BBC laski pisteet sadalle parhaalle sarjalle.

Kuten BBC itsekin huomauttaa, koottu lista on laaja useilla mittareilla, mutta se myös kuvastaa monia paljonpuhuvia taipumuksia ja ennakkoasenteita.

92 sarjassa englanti on pääasiallinen puhuttu kieli. Muilla kielillä puhutut sarjat listalla ovat ruotsalais-tanskalainen Silta (sijalla 34), tanskalainen Vallan linnake (sijalla 40), espanjalainen Rahapaja (sijalla 43) ranskalainen Le Bureau (sijalla 49), ranskalainen Dix pour cent (sijalla 53), saksalainen Dark (sijalla 58), saksalainen Babylon Berlin (sijalla 75) ja tanskalainen Rikos (sijalla 78).

Nyt kootun listan sadasta sarjasta 79:ssä päätekijä on mies, 11:ssä nainen ja kymmenessä nais–mieskombo.

”Kumpikin näistä tilastoista ilmentää alan järjestelmällisiä epäoikeudenmukaisuuksia”, BBC kirjoittaa.

Tilanne englannin ylivallan osalta on kuitenkin ainakin pienessä muutoksessa, kun muut kuin englanninkieliset sarjat keräävät yhä useammin esimerkiksi Netflixissä valtavia yleisöjä ympäri maailmaa ja myös yhdysvaltalaisyleisö alkaa jossain määrin tottua tekstityksiin. Viimeisin esimerkki ei-englanninkielisestä jättihitistä on eteläkorealainen Squid Game.

Muukin kuin kielellinen moninaisuus kasvaa: BBC:n listauksessa neljänneksi parhaaksi sarjaksi nousi brittikomedia Fleabag, jonka päätekijä ja päänäyttelijä on Phoebe Waller-Bridge. Sarja oli vasta juuri alkanut pyöriä BBC:llä, kun Rolling Stone teki vuonna 2016 oman parhaat tv-sarjat -listauksensa.

Fleabag-sarjan on luonut ja kirjoittanut Phoebe Waller-Bridge.

Game of Thrones -sarjaa tehtiin kaikkiaan kahdeksan kautta. Viimeinen kausi esitettiin keväällä 2019.

Kuudenneksi parhaaksi 2000-luvun tv-sarjaksi nousi puolestaan vuoden 2020 yksikautinen I May Destroy You, joka perustuu oikeisiin kokemuksiin seksuaalisesta vallankäytöstä. Sen päätekijä ja päänäyttelijä on Michaela Coel.

Myös tänä syksynä uusilla jaksoilla palannut ja juuri nyt todennäköisesti sekä puhutuin ja ainakin kehutuin tv-sarja Succession nousi kymmenen parhaan joukkoon.

Tätä tahtia mielenkiintoisia uutuuksia lista 2000-luvun parhaista tv-sarjoista voi näyttää jo viiden vuoden päästä hyvin erilaiselta.

Mutta The Wire, sen ykkössija näyttää kiveen hakatulta.

BBC:n listan kymmenen parasta televisiosarjaa 2000-luvulla:

The Wire – Langalla (2002–2008) Mad Men (2007–2015) Breaking Bad (2008–2013) Fleabag (2016–2019) Game of Thrones (2011–2019) I May Destroy You (2020) The Leftovers (2014–2017) The Americans (2013–2018) The Office (brittiversio) (2001–2003) Succession (2018–)

Katso koko sadan sarjan lista täältä.