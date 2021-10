Viikon kirja on armoton dekkari deittipalveluiden maailmasta

Anna Ekberg -kirjoittajanimen takaa löytyy kaksi tanskalaista mieskirjoittajaa.

HS Kirjaston tämän viikon kirja on vaihteeksi puhdasta jännitysviihdettä, ajankohtaisesta aiheesta.

Vaarallisessa naisessa (Minerva, suom. Katarina Luoma) nelikymppisen naistoimittajan Ibenin sisar on kadonnut, eikä jo vuoden kestänyt poliisitutkimus tuota tuloksia. Cecilien uskotaan kuolleen, mutta poliisilta puuttuu yhä kolme tärkeää palaa: ruumis, motiivi ja murhaaja.

Se on sentään saatu selville, että eronnut Cecilie on toteuttanut eroottisia fantasioitaan nettideittipalveluiden kautta. Iben uskoo, että hänet on murhattu ja että murhaaja löytyy juuri deittisivustojen kautta.

Siksi hän luo treffipalveluun oman deittiprofiilinsa ja alkaa etsiä tappajaa.

Vaarallinen nainen on uusin teos tanskalaisen kirjoittajakaksikon, Anders Rønnow Klarlundin ja Jacob Weinreichin jo moniosaiseksi kasvaneessa dekkarisarjassa.

He ovat kertoneet valinneensa ruotsalaiselta kuulostavan naisnimen, koska ruotsalaisilla naisdekkareisteilla on nykyisin paljon lukijoita ja koska tässä romaanisarjassa käsitellään paljon ihmissuhteita.

Edellistä Ekberg-dekkaria Uskottu nainen kriitikko Pertti Avola luonnehtikin ”pirulliseksi kuvaukseksi ihmissuhteiden joskus myrkyllisistä valtapeleistä.”

Voit lukea kirja-arvostelun täältä.

Kaksikon toinen pseudonyymi on AJ Kazinsky, ja sillä julkaistut kirjat ovat perinteisempiä poliisiromaaneja.