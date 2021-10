Uuteen konserttitaloon on tulossa kaksi salia: 1 300-paikkainen pääsali ja 300-paikkainen monitoimisali.

Pääsalin näyttämö on mitoitettu 100 esiintyjälle.

Turun uuden konserttitaloksi on valittu Harmonia-niminen ehdotus, kertoo muun muassa Turun Sanomat. Turun kaupunginvaltuusto päätti asiasta maanantaina.

Aurajoen rannalle kaupunginteatterin viereen rakennettavaan konserttitaloon on tulossa kaksi salia: 1 300-paikkainen pääsali ja 300-paikkainen monitoimisali. Paljon kaarevia muotoja, valoisia tiloja, katolle aurinkopaneeleja sekä vehreää viihtymistilaa. Suunnitelmassa yleisötilat, aulat ja lämpiöt avautuvat joelle päin.

Konserttitalon sisätilat olisivat valoisat.

Konserttitalo rakennetaan allianssimallilla eli Harmonia on Turun kaupungin allianssikumppani. Harmonian muodostaa ryhmittymä, johon kuuluvat Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy sekä alihankkijana Laidun-design.

PES-arkkitehdit on niittänyt mainetta viime vuosina erityisesti Kiinassa. Suomessa sen tunnetuimpia viimeaikaisia töitä on Helsingin Länsiterminaali 2. Harmonian pääsuunnittelija on PES-Arkkitehtien Tuomas Silvennoinen.

Turun kaupungin tiedotteen mukaan suunnitteluratkaisu kunnioittaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta kaupunginteatterin ja virastotalon muodostamaa kokonaisuutta, ja sen ulkoarkkitehtuuri hakee innoituksensa ympäröivistä rakennuksista, mutta on kaarevilla muodoillaan näitä pehmeämpi.

”Pääsali suunnitellaan orkesterimusiikin esittämisen ehdoilla, ja huippuluokan akustiikasta tulee vastaamaan hankkeeseen myöhemmässä vaiheessa valittava akustikko. Orkesterimusiikin esittämisen lisäksi pääsali soveltuu myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten sähköisesti vahvistettavan musiikin esittämiseen, kokous- ja kongressikäyttöön sekä pienimuotoisiin esityksiin. Orkesterimonttu mahdollistaa mm. oopperan esittämisen”, tiedotteessa kerrotaan.

Konserttitalon pääsali on mitoitettu sadalle esiintyjälle.

”Tavoitteena on ollut luoda avoin ja kutsuva konserttitalo, joka on täynnä monipuolista, erilaiset yleisöt tavoittavaa toimintaa ja josta voi muodostua uudenlainen julkinen kaupunkitila. Voittanut ehdotus täyttää nämä tavoitteet erinomaisesti”, Filharmonisen orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Konserttitalon avajaisia on suunniteltu vietettävän marraskuussa 2025.

Turun uusi konserttitalo sijoittuu Itsenäisyydenaukiolle ja näyttäisi tältä.

Lue lisää: Suomalainen arkkitehti­toimisto suunnittelee Kiinaan rakennuksia, joita Suomessa pääsee harvoin tekemään: Pilven­piirtäjien ja teatteritalojen lisäksi listalla on museo sukellus­veneille