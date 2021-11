Nopeasti kansainväliseksi ilmiöksi nousseen Molchat Doman 1980-luvun retro jäi yksitoikkoiseksi.

Rock

Molchat Doma Ääniwallissa tiistaina 9.11.

Valko-Venäjän rajan yli tulee muutakin kuin itsevaltaisen presidentti Aljaksandr Lukašenkan paimentamia turvapaikanhakijoita. Molchat Doma -bändistä on kasvamassa kansainvälinen ilmiö.

Bändi on laajalla kiertueella, joka alkoi Baltiasta, jatkuu Pohjoismaissa ja risteilee Lontoosta Moskovaan. Moni keikka on ennalta loppuunmyyty. Huhti-toukokuussa on vuorossa pitkä Pohjois-Amerikan kierros.

Helsingissä esiintyminen siirrettiin suuren kysynnän vuoksi Kuudennelta linjalta Ääniwalliin. Sekään ei riittänyt. Jopa ennen koronaa yhtä tiukkaan pakatut rock-keikat olivat harvinaisia.

Molchat Doma on noussut nopeasti. Esikoislevy ilmestyi neljä vuotta sitten. Kotisivuillaan bändi luonnehtii sitä itsekin undergroundiksi.

Toisen levyn julkaisi vuonna 2018 saksalainen merkki. Se sai kansainvälistä suosiota TikTokissa ja Spotifyssa ja myi loppuun kuusi vinyylipainosta.

Valko-Venäjällä Molchat Doma on onnistunut nuorten mielestä antamaan äänen ajan ilmapiirille, vaikkei se juuri laula politiikasta vaan enimmäkseen rakkaudesta, kuolemasta ja rakkauden kuolemasta.

Viime joulukuussa jopa New York Times -sanomalehti raportoi Molchat Doma -ilmiöstä kolmannen Monument-levyn ilmestyttyä. Ääniwallissa mentiin pitkälti sen tunnelmissa.

Molchat Doma asemoidaan yleensä post-punkkiin, uuteen aaltoon ja syntikkapoppiin. Se kuulostaakin 1980-luvun retrolta.

Ääniwallin lavalla ensimmäinen kappale toi mieleen New Orderin. Molchat Doman taustanauhalta tulleet sähkörummut ja kaikuisa kitara olivat hyvin lähellä vanhan Blue Monday -hitin soundeja.

Ainakin yhtä selvä esikuva Molchat Domalle on Kino, yksi 1980-luvun tärkeimmistä neuvostoliittolaisista bändeistä. Varsinkin laulaja Jegor Škutkon hidas, viipyilevä ja venyttelevä tyyli muistutti Kinon traagisen Viktor Tsoin laulutapaa.

Molchat Doma on trio, johon kuuluvat Škutkon lisäksi kitaristi Roman Komogortsev ja basisti Pavel Kozlov. Levyillä Komogortsev soittaa myös sähkörumpuja ja sekä hän että Kozlov koskettimia.

Lavalla Kozlov soitti välillä koskettimia, mutta enimmäkseen ne ja kaikki konerummut tulivat nauhoilta.

Esikuviksi tuli mieleen myös Depeche Mode ja lopussa jopa Ultravox. Molchat Domalla oli lopulta vähemmän omaa kuin lainattua. Ei se silti varsinaisesti huono ollut. Dramaattinen ja romanttinen jytke upposi yleisöön.

Ikävintä oli yksitoikkoisuus. Kaikissa biiseissä oli sama tunnelma. Jos sanoissa oli ideaa, se jäi kielimuurin taakse. Molchat Doma esiintyy venäjäksi, joka on Valko-Venäjällä enemmistön kotikieli.

Jos Molchat Doma hankkisi keikoille rumpalin ja jopa oikeat rummut, biiseihin voisi tulla uutta eloa. Škutko voisi myös harkita ottavansa läheisemmän kontaktin yleisöön. Hän ei pukahtanut biisien välissä sanaakaan.

Bändi tuntui esiintyvän lavalla omassa kuplassaan, ihan kuin ei olisi edes tiennyt edessään vellovasta säilykelihaksi ahtautuneesta yleisömassasta. Suosion syy jäi arvoitukseksi.