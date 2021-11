Ilta oli loistava läpileikkaus Ismo Alangon tuotannon ensimmäisestä neljästä vuosikymmenestä.

Ismo Alangon synttäribileet Tavastialla torstaina. Hallanvaara & Kun Suomi putos puusta Tavastialla keskiviikkona.

Kauan sitä odotettiin, mutta lopputuloksena oli ekstaasi, joka kesti torstai-iltana 11. lokakuuta iltakahdeksasta lähes iltakymmeneen.

Ismo Alangon synttäribileet Tavastialla järjestettiin pandemian vuoksi 364 päivää 60-vuotispäivän jälkeen, mutta hyvää kannatti odottaa.

Saimme erinomaisen läpileikkauksen hätkähdyttävän monipuolisen lauluntekijän monipolvisesta urasta. Pelkästä nostalgiasta ei ollut kyse, vaan illan pääbändi (Joakim Berghäll, Jussi Jaakonaho, Mikko Mäkelä, Juho Viljanen ja Niko Votkin) soitti hyvän kattauksen Alangon uusimmiltakin levyiltä.

Mutta kun yllätysveraita kerran luvattiin, niitä myös saatiin Sössölandian kultakurkuista Neljään baritoniin ja Sielun Veljiin.

Ja lopuksi tarjolla oli myös Alangon läpimurtoyhtye Hassisen kone, jonka paluu Ratinan stadionille ja Provinssiin on lykkäytynyt jo kaksi kesää koronan vuoksi.

Tämän näytteen perusteella niitäkin keikkoja kannattaa odottaa. Jotain aivan erityistä on yhtyeissä, joiden jäsenet ovat opetelleet soittamaan yhdessä jo murrosiässä. Näin oli The Beatlesin ja The Whon laita ja näin kävi myös Hassisen koneelle. Kun Harri Kinnunen istuu rumpusetin taakse, Jussi Kinnunen tarttuu bassoon ja Reijo Heiskanen kitaroi kaikkea uudesta aallosta Dave Gilmour -tyylin eeppisiin sooloihinsa, on kemia jotain sellaista mitä kukaan muu ei tässä ohjelmistossa voi tavoittaa.

Sama koskee hieman toisella tavalla Sielun Veljiä, joiden kemia muotoutui vasta nuorina aikuisina. Kun Affe Forsman soittaa rumpuja, ymmärtää miksi Veljien materiaali ei voi missään muissa käsissä kuulostaa samalta.

Hassisen kone täydentyi Jussi Jaakonaholla ja muilla Alangon nykyisillä soittokumppaneilla Levottomat jalat -kassikossa.

Mutta nämä reseptit eivät ole ainoita oikeita, kuten soolouralle ja Säätiöön jatkanut Ismo Alanko hyvin tietää. Niinpä erittäin mielenkiintoisia olivat myös siirtymät, joissa Sielun Veljet tulivat yksitellen rikastamaan illan vakiobändiä ennen tiukan setin soittamista pelkästään Veljinä. Ja kun illan pääbändi lyöttäytyi Hassisen koneen alkuperäiskokoonpanon seuraan Levottomat jalat -huipennuksessa.

Ismo Alangon synttäribileet laulu laululta

1. Sössölandian kultakurkut: Pilkillä. Cyde Hyttinen, Ismo Alanko ja Ilkka Alanko elvyttivät Jaakko Teppo -tribuuttinsa.

2. Instrumentaali.

3. Vanha nuori.

4. Kahdeksantoista aina.

5. Rakas, rämä elämä.

6. Aino ja Ali. Näissä kappaleissa illan vakiobändi aloitti hieman keskialuepainoisesti ja puuroisesti miksauksen osalta. Rakas, rämä elämä oli soinut paljon sävykkäämmin edellisenä iltana toisella kokoonpanolla. Aino ja Ali (Pannaanko pakasteet pieneen pussiin?) hyötyi Ismo Alangon sisarentytärten taustalaulusta.

7. Ekstaasiin. Riku Mattila vieraili toisena kitaristina ja selkeytti heti koko bändin ilmaisua tiukalla osuudellaan.

8. Datsun. Ismo Alanko Säätiön Samuli Laiho ja Kimmo Pohjonen rikastivat kokonaisuutta.

9. Kurjet. Timo Kämäräisen herkkä kitarasovitus kruunasi melodialtaan upean balladin.

10. Neljä baritonia: Pop-musiikkia. Yleisö innostui vanhasta singlehitistä, jossa Ilkka Alanko, CMX:n A. W. Yrjänä ja Don Huonojen Kalle Ahola liittyivät levytyksen tapaan solisteihin.

11. Voi ei!

12. Lintuperspektiivi.

13. Totuus ja tequila. Jukka Orma Sielun veljistä liittyi illan vakiobändiin.

14. Karjalan kunnailla. Erinomainen sekasovitus illan vakiobändiä ja Sielun Veljiä, kun Affe Forsman astui rumpusetin taakse.

15. Sielun veljet: Tää on tää. Basisti Jouko Hohko täydensi nelikon. Lavalla soitti nyt Sielun Veljet, jonka viimeinen pidempi paluukiertue oli vuosikymmen sitten.

16. Ajá, Lainsuojaton.

17. Emil Zatopek.

18. Laulu. Veljet esiintyi omassa setissään asiallisessa vedossa ja sai Laulussa mukaansa muutamia illan vakiobändin jäseniä.

19. Hassisen kone: Hassisen kone. Ismo Alangon uran myydyin levy on yhä Hassisen koneen esikoisalbumi vuodelta 1980. Nyt yhtyeen nimikappale soi alkuperäisen kokoonpanon voimin. Edellinen isompi keikka heillä oli 21 vuotta sitten.

20. Rappiolla. Tämä on kappale, jota Metallicakin taannoin soitti Suomen-keikallaan. Kirk Hammett veti silloin Reijo Heiskasen soolon asiallisesti, mutta nyt sen soitti itse Heiskanen.

21. Jurot nuorisojulkkikset. Miksaus oli kohdillaan, joten nyt kuului selvästi miten Heiskanen kitaristina ja Alanko rytmikitaristina täydensivät Hassisen koneessa toisiaan.

22. Tällä tiellä. Heiskasen soolo oli eeppinen, kuten aina.

23. Levottomat jalat: jälleen erinomainen siirtymä, jossa Hassisen konetta täydensivät oivasti illan vakibändin muusikot.

24. Sössölandian kultakurkut ja yhtye: Pohjois-Karjalaan. Joensuun pojat päättivät illan komeasti Leevi and the Leavings -tribuuttiin.

40 laulujen vuotta -konserttisarja alkoi jo keskiviikkona, ja silloin lavalla tarvittiin myös jousi- ja puhallinsoittajia. Ohjelmassa olivat Hallanvaara- ja Kun Suomi putos puusta -albumit kokonaisuutena.

Torstain synttäribileet olivat vain pieni osa Alangon 40 laulujen vuotta -konserttisarjaa, joka sisältää kaikkiaan kymmenen loppuunmyytyä konserttia Tavastialla useilla eri ohjelmilla.

Konserttisarja alkoi jo keskiviikkona, jolloin kamariensembleksi laajentunut kokoonpano jousineen ja puhaltajineen esitti Ismo Alanko Säätiön kolmannen levyn Hallanvaara vuodelta 2002 ja väliajan jälkeen Alangon ensimmäisen soololevyn Kun Suomi putos puusta vuodelta 1990.

Nämä levyt ovat enemmän kuuntelu- kuin bailumusaa, ja kokonaisuudet esitettiin Teoksina isolla T-kirjaimella. Laulut soivat siis samassa järjestyksessä kuin levyillä ja pienet välisoitotkin esitettiin pieteetillä.

Hallanvaara-levyn sovitukset olivat samalla hieman virtaviivaistuneet Samuli Laihon toimesta ja konserttimiksauksenkin myötä. Esimerkiksi Risteyksen jousisovitus ei ollut yhtä dominoiva kuin levyllä. Kun Suomi putos puusta -sovitukset olivat puolestaan alkuperäislevyäkin sovittaneen Ahti Marja-Ahon käsialaa ja myötäilivät albumin ratkaisuja kuunnelmallisten äänimaisemienkin osalta.

Keskiviikon ohjelma olisi sopinut perinteiseen konserttisaliin Finlandia-talon tai Musiikkitalon tapaan, mutta Tavastia taipuu moneen. Yleisö kuunteli Hallanvaaraa suorastaan hartaana, ja tunnelma nousi entisestään Kun Suomi putos puusta -osuudessa.

Alanko on aina ollut kova treenaamaan ja treenauttamaan yhtyeitään, ja soitto oli keskiviikkona molempien albumien materiaalin osalta hyvässä kuosissa.

”Hänellä on ihana ääni”, kuului yleisöstä, ja tämäkin piti paikkansa. Alanko vaikutti freesiltä ja lauloi vaativimminkin polveilevat melodiat Suurenmoisen ruumissaaton korkeimman sävelen ohennetta myöten tarkasti ja karismaattisesti.

Perjantaiksi ja lauantaiksi on luvassa Pulu-levyyn perustuvat konsertit. Niissä tavallaan yhdistyvät keskiviikon rauhallisen kuuntelukonsertin ja torstain railakkaiden bileiden teemat, sillä Pululla on tunnetusti sekä rauhallista kuuntelumusaa että rivakampaa rockia.

Konserttisarja jatkuu Pulu-konsertien jälkeen vielä useilla ohjelmilla yhtä loppuunmyytynä. Kaiken kruunaa näillä näkymin hittikimara Suurimmat ja kauneimmat 20. ja 21. marraskuuta.

