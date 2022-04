Kiasman jälleen avaava Ars-jättinäyttely houkuttelee mukavuudella: saunahuoneella, saamelaiskirjastolla ja lukuisilla majoilla. HS seurasi syksystä asti, miten Ars 22 rakennettiin ja miten sota muutti suunnitelmia viime tingassa.

Kiasman kuraattori João Laia kaivaa kännykästään kuvia tulevista taideteoksista Ateneumin ravintolassa. On 19. marraskuuta, vuosi 2021.

”Se on lentävä matto”, hän näyttää taiteilijaryhmä Slavs and Tatarsin työtä RukousTie.

Luvassa on myös saunahuone ja iso bussi.

Kun kollegat lomailivat kesäkuussa 2019, vaihtuvien näyttelyiden intendentiksi valittu portugalilainen Laia muutti Suomeen ja ideoi yksin kehyskertomusta uudelle näyttelylle.

Ars on Suomen suurin ja merkittävin näyttely. Kyseessä on vieläpä järjestyksessä kymmenes Ars, jonka on määrä ilmentää aikakauden henkeä.

Viereisessä pöydässä istuu sattumalta venäläinen taiteilija Jevgeni Antufjev, joka on perehtymässä suomalaiseen mytologiaan. Laia käy tervehtimässä. Antufievin on tarkoitus rakentaa oma pieni museonsa paraatipaikalle, Mannerheimintielle näkyvään Panoraama-huoneeseen.

Edellinen, vuoden 2017 Ars, keskittyi digitaalisuuteen. Kuusi vuotta aiemmin oli käsitelty Afrikkaa. Kun Laian kollegat palasivat, päädyttiin toteamaan, ettei tulevalla näyttelyllä olisi mitään teemaa.

”Me reagoimme sosiaaliseen fragmentoitumiseen ja yhteiskunnan polarisoitumiseen ja yritämme korostaa museota keskustelun ja kohtaamisen tilana”, Laia sanoo.

Pääosassa on itse Kiasma. Kun runsaan vuoden kestänyt remontti valmistuu, museoon pääsee jälleen tapaamaan ystäviä, käymään vessassa ja syömään lounasta.

”Me olemme avoin tila, jossa ihmiset kokevat olonsa mukavaksi. Halusin käyttää sitä osana tarinaa.”

Ensimmäinen Ars-näyttely järjestettiin vuonna 1961. Ateneumissa ehdittiin pitää viisi näyttelyä, joista viimeisin vuonna 1995; se eritetehosekottimilla kuohauttanut.

Ars 22:ssa katsotaan ensimmäistä kertaa taaksepäin, Ateneumin aikoihin saakka.

Esille tulee esimerkiksi tallenne sittemmin supertähdeksi nousseen Marina Abramovićin ja tämän työparin Ulayn vuoden 1983 teoksesta Yli yön meren yhteys, jossa pariskunta tuijotti toisiaan silmiin seitsemän tuntia.

Ars 83 oli jättimenestys, joka hämmästytti kokemuksellisilla teoksillaan.

Laiasta ei kannata edes yrittää toistaa ensimmäisten Arsien aiheuttamaa vaikutusta.

”Se on mahdotonta.”

Vaikka kyllä nytkin pyritään fyysisyyteen.

Ranskalaistaiteilija Laure Provost ja Kiasman kuraattori João Laia museon edessä lokakuussa 2021.

2. helmikuuta 2022

Kiasman hissien käyttäminen tuntuu hölmöltä. Kun ovet avautuvat missä tahansa kerroksessa, edessä on vain rakennustarvikkeita ja remonttimiehiä.

Kokeillaan kolmosta.

Ei onnistu.

Ei auta kuin kävellä neloskerrokseen. Sinne taide on palannut yli vuoden tauon jälkeen.

Ensimmäinen huone muistuttaa autokorjaamoa: työn alla on kulmikas bussi.

Sol Caleron teoksen Linja-auto on määrä mukailla Latinalaisen Amerikan värikkäitä busseja, joiden kyydissä matkustavat työläiset ja elämysturistit.

Bussista on tehty aiemmin versio Tate Liverpooliin.

Kiasman museotekniikan puuseppä Mirek Träskman on työstänyt bussia syksystä asti. Hän on suunnitellut elementeistä kootun rakennelman, jonka voi periaatteessa pilkkoa osiin ja koota uudelleen.

Kiasmaan harkittiin tovi Helsingille tyypillisen raitiovaunun rakentamista, mutta kulkuneuvo saikin pitkänmatkan bussin piirteitä.

Rungon ympärillä odottaa penkkejä, renkaita, valaisimia ja ratti.

Maaliskuussa, kun työryhmä on koonnut bussin, taiteilija Calero maalaa muraalin sen viereiseen seinään.

Ranskalainen taiteilija Laure Provost kuvasi myös vauvaansa Kiasmassa nähtävään videoonsa.

Viereinen tila on jo maalattu ruskehtavan punaiseksi. Kuraattori João Laia kurkkaa sisään tulevaan ”märkäkoneeseen”. Siellä rakennetaan lisää pyöreyttä valmiiksi kurvikkaaseen Kiasmaan.

Tätä teosta hän odottaa erityisen paljon. Laia on kertonut ranskalaistaiteilija Laure Provostille suomalaisesta saunasta syntyvien ja kuolleiden paikkana.

Arsin aikaan huone suljetaan verhoilla ja lämmitetään ihmisen ruumiinlämpöön. Kohdunkaltaisessa tilaan pääsee syventymään Espoon Hanasaaressa kuvattuun saunomisvideoon, joka pohtii äitiyttä.

Punahuoneessa voi näyttelyn aikana kokea myös kuoleman hetken välähdyksenä.

Nyt hädin tuskin kuulee oman äänensä sahaukselta.

16. helmikuuta 2022

Atlantiksen kuivuminen kestää odotettua kauemmin.

Portugalilaistaiteilija Luis Lazáro Matos katselee malttamattomana maalin hyytymistä näyttelyhuoneessaan.

Hän on parin päivän aikana maalannut läpinäkyvät pvc-levyt täyteen merenalaista kuvastoa.

Neljä paneelia pitäisi nostaa kattoon ja valaista tila sinisellä ja punaisella. Kävijä saa kulkea Atlantiksessa kuin muovisessa uima-altaassa.

”Mutta tätä teosta voi kosketella. Ihmiset voivat sukeltaa maalaukseen kuin olisivat uimassa”, Matos sanoo.

Atlantis-installaatio lähti liikkeelle Matoksen kirjoittamasta runosta, joka käsitteli yhteiskunnan rappiota. Siinä merenpinta nousee kaupunkien ylle.

”Merieläimet ovat onnellisia, että merenpinnat nousevat, koska he pääsevät kaupunkeihin juhlimaan.” Nauru kaikuu huoneessa.

”Tämä ei ole selvästikään kovin tieteellistä.”

Silmät tuijottavat meressä Luis Lázaro Matosin teoksessa Atlantis.

Mukana on myös queer-kulma. Kalojen seassa on ”homoeroottisia” miehiä, joiden silmät ovat kiinni.

Taiteilija ei tiedä, ovatko ne hukkuneita.

Hän pohtii, miten vahvasti yhteiskunta perustuu pariutumiselle ja lisääntymiselle. Lisääntymisen kierre pysähtyisi, jos tulva valtaisi maapallon.

”Queer-ihmisenä mietin, välitänkö siitä ollenkaan. Välitänkö siitä, että en ole osa tätä pakkomielteistä jatkamista.”

Hän nostelee levyjä, maali valuu hieman. Vedenpaisumuksen kuvaaminen ei ole kuitenkaan poliittinen teko.

”En yritä pelastaa planeettaa. Haluan tehdä tällä rahaa.”

Hän ei tosin tiedä teoksensa hintaa.

2. maaliskuuta 2022

Yläkerran suureen näyttelytilaan on rakennettu kasvihuoneen näköisiä mökkejä. Niihin on sijoitettu metalliverkkoisia pöytiä, joille on aseteltu suorakaiteen muotoisia laattoja.

Ylikonservaattori Iris Winkelmeyer on sommitellut laattoja intialaistaiteilijan Sheela Gowdan etäyhteydellä antamien ohjeiden mukaan.

”Se on aika intensiivistä, koska hän on hyvin tarkka”, Winkelmeyer sanoo.

Osa muodoista on ”miehisiä” tai ”naisisia”. Muodot ”kuiskivat” toisilleen.

Winkelmeyer on ainoita Suomessa, joka pystyy kokoamaan teoksen.

Ensin on pitänyt valmistaa oikeanlaisella tekniikalla suitsukkeet, joiden tekemistä Gowdan opetteli edellisellä vuosikymmenellä intialaisessa tehtaassa ja opetti sitten Winkelmeyerille näyttelyssään müncheniläisessä taidemuseossa, jossa Winkelmeyer työskenteli aiemmin.

Kiasman vastaava konservaattori Siukku Nieminen taas kävi kollegansa kanssa Winkelmeyerin suitsukekoulussa Saksassa.

Saaduilla opeilla on muutaman kuukauden aikana valmistettu yli 800 suitsukekakkua. Mukana pyörittelemässä on ollut monia konservaattoreita ja näyttelymestareita Kiasmasta ja Ateneumista.

Ennen joulua aloitettiin paistaminen. Suitsukekakuista tuli vähän ”kiharampia” kuin oli tarkoitus.

Niitä kuivateltiin viikon ajan päivittäin vaihdettavien sanomalehtien päällä.

Kun kakut on vihdoin aseteltu paikoilleen, ne poltetaan.

Konservaattori Siukku Nurminen kurkistaa suitsukepalojen telttaan.

Jäljelle jää geometrisia tuhkakasoja, jotka muuttuvat näyttelykävijöiden aiheuttaman ilmavirran mukana.

Gowda käsittelee usein teoksissaan sitä, miten naisia kohdellaan ja esitetään, eikä Collateral ole poikkeus.

Hän työstää tuhkalla kahden siskonsa kuolemaa ja polttohautausrituaalia. Katsoja näkee vain sen, mitä monimutkaisesta prosessista jää jäljelle.

Kun näyttely on ohi, pöydät voi kääntää, ja tilaan leviää tuhkapilvi. Konservaattorista tuntuu silloin hyvältä. Hänen ei tarvitse säilyttää enää mitään.

Samaan aikaan neloskerroksen lattialle on levitetty sarvia, turkkeja, moottorikelkan osia, kirjahyllyjä, käsityötaidetta, tundralle suunniteltu farkkumallisto, mustalais-saamelaisrumpu ja tädin tekemiä saamelaiskenkiä.

Museo olisi halunnut kuulla etukäteen, mitä esineistä kasataan, mutta norjansaamelainen Joar Nango ei ole kertonut, koska ei tiedä tarkalleen vielä itsekään.

Lattialla odottavat koivunrungot ovat tulleet pakastettuna Oslosta, jottei niiden mukana pääsisi hyönteisiä.

Nangon työn tärkein osa, poronhoitajien liikkuvan majan ja kirjaston sekoitus, odottaa vielä Kiasman kellarissa. Siinä, saamelaisarkkitehtuurin kiertävässä kirjastossa, on jo viitisensataa opusta.

Tämän Girjegumpin saaminen parvekkeelle on yksi koko näyttelyn vaikeimmista ripustuksista. Toistaiseksi rakennustelineet estävät edes yrittämästä.

Arkkitehdin koulutuksen saanutta Nangoa innostaa, että teos voi leikitellä ”modernin, läntisen ja miehisen” arkkitehtuurin kanssa, kun se tulee osaksi yhdysvaltalaisarkkitehti Steven Hollin suunnitteleman Kiasman julkisivua.

”Se on kuin modernistisen arkkitehtuurin parasiitti.”

Girjegumpista tulee kuitenkin ”mukava paikka”, Nango sanoo. Sinne voi istahtaa lukemaan. Aiemmissa näyttelyissä kiinnostuneimmat ovat viettäneet kirjastossa tunteja.

Nangosta Suomessa ollaan hiukan naapurimaasta jäljessä saamelaisten oikeuksien huomioimisessa. Kirjastollaan hän haluaa nostaa asiaa esiin.

”Toivon, että ihmiset näkisivät, kuinka tärkeää on tilan dekolonisaatio.”

9. maaliskuuta 2022

Viitoskerroksessa aistii palaneen käryä. Yksi ”kasvihuoneista” on harmaana savusta, jota imetään kopin seinään kiinnitetystä pitkästä putkesta ulos Kansalaistorille.

Sisällä huoneessa museon työntekijä sytyttää kaasupolttimella Sheela Gowdan suitsukepalasia.

Happipullo riittää 50 minuutin työskentelyyn.

Näyttelymestari Jyrki Vahteristo sulkee savuteltan oven perässään.

Collateral nähtiin ensi kertaa saksalaisessa Dokumentassa vuonna 2007. Missään aiemmissa näyttelyissä poltto-osuutta ei ole toteutettu yhtä insinöörimäisellä ja työturvallisella tavalla kuin Suomessa. Työntekijöitä on koulutettu tulityöhön ja savusukellukseen.

”Muualla on poltettu ja kärsitty”, Siukku Nurminen sanoo.

Hänkin pukee päälle happinaamarin.

Nurminen on työskennellyt pian 35 vuotta konservaattorina, mutta näin monivaiheisen työlästä projektia hän ei ole kokenut.

Collateralia olisi tuskin ollut mahdollista toteuttaa, ellei museo ei olisi ollut pitkään remontissa.

Pilli vinkuu, kun happi on vähissä. Normaalisti museossa ei saisi juoda, mutta Nurminen ojentaa savuhuoneesta tulevalle kollegalle vettä. Työ on hikistä.

Suojarakennelmat pidetään tuhkapöytien ympärillä näyttelyn avautumiseen saakka, jotta tuhkat eivät leviäisi ennen aikojaan. Kurkkaamaan pääsee vain varovasti vetoketjuovesta. Geometriset kuviot sulautuvat pöytään.

Savusukeltajat ovat huomanneet, että suitsuke on takertuvaa. He ovat pesseet polttopäivien jälkeen käsiään useita kertoja mutta: ”Haju ei lähde.”

Suitsukepalat poltettiin tuhkaksi, joka katoaa näyttelyn mukana.

Kerrosta alempana Sol Calero istuu vihdoin Linja-autossaan, jonka taakse syntyvää maisemaa hän on vasta maalaamassa.

Siitä tulee uninen tausta tarinalle, jota Calero ohjaa kuuntelemaan.

Näyttelyn aikaan kaiuttimista kuuluu turistioppaan ääni, vaikka bussi ei koskaan saavu perille paikkoihin, joista kerrotaan.

Jos tekstiä kuuntelee tarkkaan, se vie synkkään paikkaan, Calero sanoo.

Teos ohjaa miettimään, miten kulttuuriset kliseet vaikuttavat turisteihin ja paikallisiin.

Renkaat odottavat vielä asennusta.

Sol Calero istuttaa kävijät teokseen Linja-auto.

28. maaliskuuta 2022

Pressutettuun Kiasmaan on avattu parvekkeen kokoinen aukko kohti Musiikkitaloa.

Taakse parkkeeratun nosturin kopissa mies polttaa tupakkaa.

Kohta pitäisi yrittää nostaa Joar Nangon Girjegumpi ylös parvekkeelle.

Sataa rakeita ja tuulee.

Ensimmäinen yritys on epäonnistunut, koska aukko oli puoli metriä liian pieni.

Saamelaiskirjasto Girjegumpin ensimmäinen nostoyritys epäonnistui.

Kiasman työntekijät miettivät varasuunnitelmaa ja alkavat kasata puulavoja parvekkeelle.

Kahdeksan päivän päästä kokonaisuutta pitäisi esitellä medialle.

Käytävät ovat edelleen täynnä Nangon tavaroita. Taiteilija tulee tekemään teoksen valmiiksi viime hetkillä.

Museossa rakentamisen melun ovat alkaneet korvata teosten äänimaailmat.

Kivoja paikkoja luvattiin, ja niitä on.

Nangon teoksen viereen on rakennettu pyöreä teltta, josta lähtee pehmolelumaisia ulokkeita. Sieltä kuuluu rauhallista puhetta suomeksi ja englanniksi.

Sisällä odottavat erilaisia eliöitä esittävät puvut. Tšekkiläistaiteilija Eva Koťátkován teoksessa Mitä kilpikonna tuntee kuorensa läpi: lajienvälinen kiertokoulu opetetaan empatiaa ei-ihmisiä kohtaan.

Anni Puolakka on rakentanut oleskelupaikan neloskerroksen Postitalon puoleiseen saliin. Nurkkaan nojaavasta teltasta kuuluu sydämen sykettä. Näyttelijä Eija Vilppaan ääni kaikuu huoneeseen: ”Mihin mie kuulun, jos en tänne? Mihin! Mihin!”

Toisella puolella kerrosta puhaltimet kuivattavat edelleen Luis Lazáro Matoksen Atlantis-teosta, joka tuoksuu entistä voimakkaammin pvc-muoville.

Jalaskirjasto nostetaan vihdoin kaiteen viereen.

Parvekkeella oranssiliivinen mies käy puhelimessa tiukkaa keskustelua nosturikuskin kanssa.

”Viel vähä. Viel vähä. Vielä.”

Museon sisällä soi Nangon teoksen lipluttava ja pilisevä ääniraita.

Sivustaseuraaja parahtaa ”apua”, kun heiluva lasti lähenee juuri remontoitua suurta ikkunaa. Kaksi miestä vetää eurolavoja alapuolella kohdilleen.

”Odota, odota, odota!”

Kirjasto keikkuu hetken ikkunaa kohti, mutta ei kaadu. Se istuu lavojen päälle.

1. huhtikuuta 2022

Avajaisiin on viikko aikaa.

Kansalaistorin suuntaisen ison ikkunahuoneen seinässä lukee mustin kirjaimin NO WAR, ei sotaa.

Museonjohtaja Leevi Haapala Kiasman yleisölle suuntaaman sodanvastaisen viestin edessä.

Kun pressut poistuvat, tekstin näkee Eduskuntatalolta saakka.

Paraatipaikalle piti tulla esille Jevgeni Antufjevin suomalaismytologioista vaikutteita ottanut installaatio, mutta sodanvastainen taiteilija halusi vetää työnsä pois näyttelystä. Hän ei halunnut antaa mielikuvaa, että elämä jatkuisi sota-aikaan normaalina ja hän edustaisi maataan.

”Tämä on meidän viesti yleisölle”, museojohtaja ja näyttelyn toinen kuraattori Leevi Haapala sanoo.

Museo ripustaa Antufjevin veistokset esille, jos sota loppuu.

Viesti sopii Haapalasta näyttelyn pääsanomaan: empatiaan.

Ars 22, Kiasmassa 8.4.–16.10.

