Noin 87 prosenttia maailmanlaajuiseen tutkimukseen vastanneista kertoi musiikin nostavan mielialaa pandemian aikana. Suomessa yhä useampi on valmis maksamaan striimatusta musiikista.

Vaikka radio on edelleen suosituin väline musiikin kuunteluun Suomessa, puhelin kirii perässä.

Musiikkia kuunnellaan ympäri maailman nyt enemmän kuin aiemmin, kertoo Reutersin uutisoima tänään julkaistu laaja tutkimus.

Tänä vuonna ihmiset ovat kuunnelleet musiikkia keskimäärin 18,4 tuntia viikossa. Vuonna 2019, eli ennen koronapandemiaa, vastaava luku oli 18 tuntia.

Noin 87 prosenttia vastanneista kertoi musiikin nostavan mielialaa pandemian aikana. 16–19-vuotiaista vastanneista 68 prosenttia sanoi lempiartistien uusien julkaisujen rauhoittavan mieltä.

Maailmanlaajuista levyteollisuutta edustavan järjestön IFPIn tekemässä tutkimuksessa otettiin selvää 43 000 musiikkifanin kuuntelutottumuksista 21 maassa. Tutkimuksessa mainittiin yli 300 erilaista musiikkigenreä ympäri maailman.

IFPIn toimitusjohtaja Frances Moore kertoo tutkimusraportissa, että ihmiset eivät pelkästään kuuntele enemmän musiikkia, vaan ovat hanakoita etsimään uudenlaisia, dynaamisia ja immersiivisiä musiikkikokemuksia.

Varjopuoliakin löytyi: lähes yksi kolmesta kertoi käyttäneensä laittomia tai ei-lisensoituja keinoja musiikin kuunteluun tai lataamiseen.

Striimatun musiikin maksullinen kuuntelu kasvoi 51 prosenttia vuodesta 2019.

Yksi kolmesta tutkimukseen vastanneista kertoi katsoneensa striimatun keikan tämän vuoden aikana.

Musiikin striimaus on selvässä kasvussa myös Suomessa.

Vaikka radio on edelleen suosituin väline musiikin kuunteluun Suomessa, on puhelin kirimässä perässä. Teoston ja Musiikkituottajat IFPI Finlandin tilaaman tutkimuksen mukaan viimeisen vuoden aikana puhelimen käyttö musiikin kuuntelussa on kasvanut seitsemän prosenttia. Musiikkia viimeisen vuorokauden aikana puhelimesta kuunnelleiden suomalaisten määrä nousi nyt 52 prosenttiin.

”Puhelin on musiikinkuuntelulaitteista ainoa, joka tällä hetkellä kasvaa. Kaikki muut välineet joko kutistuvat tai pysyvät ennallaan”, kertoo tiedotteessa Musiikin kuuntelu -tutkimuksen suunnitellut johtava tutkija Kari Tervonen Omnicom Media Groupista.

Yhä suurempi osa suomalaisista on lisäksi valmis maksamaan striimatusta musiikista, niin musiikinkuuntelun palveluista kuin keikoistakin. Maksullisia striimauspalveluita käytetään Suomessa nykyään selvästi enemmän kuin maksuttomia

Musiikin tekijöille kehitys on myönteinen: maksullisesta striimauksesta tuloutuu tekijänoikeuskorvauksina huomattavasti suurempia summia kuin maksuttomista striimauspalveluista.

Vain viidennes suomalaisista oli käynyt elävän musiikin tilaisuudessa viimeisen vuoden aikana. Ennen koronapandemiaa osuus oli kaksi kolmesta.

”Suomalaiset ovat välttäneet joukkotilaisuuksissa käymistä enemmän kuin minkään muun Euroopan maan kansalaiset. Elävän musiikin tilaisuudet myös palautuvat meillä hitaammin tämän korostetun varovaisuuden vuoksi”, Tervonen kertoo.

Lipun striimattuihin keikkoihin on ostanut kymmenen prosenttia suomalaisista. Tervonen uskoo, etteivät striimikeikat jää ainoastaan korona-ajan ilmiöksi.

Teoston ja Musiikkituottajat IFPI Finlandin tilaamaan tutkimukseen vastasi elokuussa 2021 yli tuhat 13–75-vuotiasta suomalaista.