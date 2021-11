Tuuli Takala pyydetään yhä useammin maailman parhaisiin oopperataloihin. HS seurasi Hampurin valtionoopperan ”kauhujen produktiota”.

Hampuri

Berliinin suuret oopperatalot. Lontoon Covent Gardenin Royal Opera House. Moskovan Bolšoi-teatteri. Kotipesä Dresdenin Semperoper. Ja nyt myös valtionooppera täällä sateisessa Hampurissa.

Ne ovat estradeja, joihin 34-vuotiasta Tuuli Takalaa on viime vuosina pyydetty laulamaan. Hampurissa tosin eteen osui ”kauhujen produktio”, kuten Takala leikillisesti sanoo. Siitä kuulemme kohta lisää.

Mutta Takala selvisi Hampurissakin ja sanoo elävänsä unelmaansa.

Se on unelma, josta hän ei aikuistuessaan noin 15 vuotta sitten tiennyt edes haaveilla.

Takala syntyi musikaaliseen perheeseen, jossa kaikki soittivat ja lauloivat amatööripohjalta.

”Niin tein minäkin. Lauloin Disney-filmien melodioita, ja mitä musiikkia vain kuulin”, hän muistelee lounaalla valtionoopperaa vastapäätä olevassa Opera-ravintolassa.

Viisivuotiaana alkoivat viulutunnit. Sisarustensa tavoin hän liittyi lapsuudessaan myös Tapiolan kuoroon.

”Oopperaa en kuunnellut. Tykkäsin Whitney Houstonista, Michael Jacksonista ja Aretha Franklinista.”

Musiikista oli paljon iloa, ja sitä hän halusi opetella jakamaan myös pedagogisesti kirjoitettuaan ylioppilaaksi ja hakiessaan Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuslinjalle.

Vasta pääsykokeisiin valmistautuessaan hän pyysi ensimmäiset laulutuntinsa, joskin Tapiolan kuoro oli loistava pohja.

”Ajattelin, että moderni musiikki voisi säväyttää pääsykokeissa. Kysyin Tapiolan kuorokaverilta Taavi Oramolta, että eikös sun äiti laula paljon modernia.”

Oramon äiti on kansainvälisesti arvostettu sopraano Anu Komsi. Hän kuunteli Takalaa ja kiritti tätä pian huimaaviin korkeuksiin Kaija Saariahon musiikin parissa.

”Pyrin matkimaan Anua, ja sitähän opiskelu alkuvaiheissa paljon on. Lauloimme todella korkealta, mutta en tiennyt pelätä sitä.”

Sähköpostitse tavoitettu Anu Komsi muistaa tilanteen hyvin.

”Heti jäi mieleen älykkyys ja omaksumisen nopeus. Tuulissa oli ja on koko paketti kansainväliselle uralle: loistava musikaalisuus, partituurin omaksumisen helppous, äänimateriaali ja tietenkin ulkonäkö, mitä ei voi sivuuttaa vaikka se nykypäivänä onkin kyseenalaista mainita. Mutta se on realismia sekä ooppera- että elokuvamaailmassa.”

Sibelius-Akatemia ei huomannut Takalan erityisyyttä pääsykokeissa. Hän jäi varasijalle ja opiskeli välivuoden Espoon musiikkiopistossa sekä Komsin ja Annika Myllärin laulutunneilla.

Seuraavalla kerralla opiskelupaikka Sibelius-Akatemiaan aukesi, mutta vieläkään Takala ei ajatellut oopperalaulajan uraa.

”Valitsin musiikkikasvatuksen linjan sen monipuolisuuden vuoksi. Vasta näinä aikoina innostuin tosissani klassisesta laulusta ja oopperasta. Esimerkiksi Maria Callasin levytykset avasivat sen, mitä kaikkea ihmisäänellä voi oopperassa tehdä.”

Hän kävi Aulikki Eerolan laulutunneilla Sibelius-Akatemiassa ja lauloi Ritva-Liisa Korhosen johdolla sekä Metropoliassa että Sibelius-Akatemiassa.

”Aluksi en päässyt edes ennakkokarsinnasta Lappeenrannan laulukilpailuun. Mutta seuraavana vuonna voitin Kangasniemen laulukilpailun ja Timo Mustakallio -laulukilpailun.”

Kehitys oli nyt nopeaa, ja usean kansainvälisen oopperatalon järjestämä koelaulu tuotti tulosta.

”En ehtinyt edes valmistua, kun sain ensimmäisen keikan Kansallisoopperaan ja kiinnityksen Dresdenin Semperoperin Young Artists -studioon.”

Tuntui hurjalta muuttaa Dresdeniin kesken opintojen.

”Mutta en epäröinyt. Tiesin, että Semperoper on kova juttu, ja sitä kautta saa mahdollisuuksia päästä tunnetuksi muuallakin Euroopassa.”

Tuuli Takala ehti valokuvattavaksi Hampurin valtionoopperan katsomoon esitysten välillä.

Dresdenin Semperoperissa valtaa pitää maailmankuulu kapellimestari Christian Thielemann. Takala haluttiin jo ennen nuorten laulajien koulutusstudion alkua päänäyttämölle Mozartin Figaron häiden Barbarinaksi.

”Saksassa on miljoona Barbarinan roolin osaavaa, mutta he lennättivät siihen minut Suomesta”, Takala ihmettelee. Tässä roolissa hän lauloi myös Dresdenin Semperoperin vieraillessa Savonlinnan oopperajuhlilla vuonna 2015.

Vain Takala kiinnitettiin nuorten laulajien studion vuosikurssilta Semperoperin kuukausipalkkaiseksi solistiksi. Rooleja on riittänyt, ja varsinkin Mozartin Taikahuilun Yön kuningattarena kysyntää alkoi olla Berliinistä Lontooseen.

”Olen laulanut sitä jo neljässätoista eri ohjauksessa! Nyt jätän Yön kuningattaren vähemmälle ja laajennan roolivalikoimaa.”

Takala kiittelee musiikkikasvatuksen pedagogisia opintoja siitä, että selvisi. ”Maailmalla täytyy osata myös opettaa itseään.”

Kuorotaustakin on auttanut.

”Nautin ensembletyöskentelystä, ja ilmeisesti minusta myös pidetään ensembletyöskentelijänä.”

Elämä on yhtä oopperaa: Tuuli Takala lounastauolla Opera-ravintolassa vastapäätä Hampurin valtionoopperaa.

Takalan läpimurron aikoihin myös klassisen musiikin maailmaa ravisteli #metoo-tapausten esilletulo.

Takala kertoo, että omakohtaisia kokemuksia hänellä ei ole. Eräästä ulkomaisesta kapellimestarista varoitettiin, ettei tämän kanssa kannata jäädä yksin, mutta hänkin käyttäytyi Takalan mukaan asiallisesti.

”En myöskään loukkaannu kovin herkästi. Jos joku koskettaa käsivartta, en pidä sitä automaattisesti seksuaalisena lähestymisenä”, hän sanoo.

Myös Black Lives Matter -liike on vaikuttanut klassisen musiikin maailmaan.

”Saako Mozartin Taikahuilun Monostatos olla enää mustaksi maalattu, kun hän laulaa olevansa musta? Sanojakin on joskus muutettu. Sama keskustelu koskee myös tiernapoikia”, Takala pohtii.

”Oopperamaailmassa lisääntyy kiintiöajattelu. Tarkastellaan sukupuolien, kansallisuuksien ja etnisyyksien esiintymistä. Lontoon Royal Opera Housella oli esiintyjille jopa pakollinen kysely siitä, toimiiko diversiteetti heidän talossaan.”

Takalalla ei ollut valittamista.

”Sellaiset asiat kuin Lontoon-debyytti ja Donizettin Lucia di Lammermoorin lisääminen ohjelmistoon Dresdenissä ovat olleet unelmien täyttymys.”

Kun kutsuja alkaa tulla parhaista oopperataloista, solistiensemblen kuukausipalkalta siirrytään usein potentiaalisesti tuottoisampaan, mutta epävarmempaan freelance-elämään.

Takala pohti sitä jo pari vuotta sitten, mutta päätti onnekseen toisin.

”Pandemia keskeytti esitykset, mutta ei kuukausipalkkaa. Oli säännölliset harjoitukset Semperoperin korrepetiittorien kanssa, ja mekin ryhdyimme tekemään striimattuja produktioita tyhjässä salissa.”

Pandemian aikana Takalalla oli enemmän aikaa joogaharrastukselle, lukemiselle, uimiselle ja parisuhteelle suomalaisen diplomi-insinööripuolison kanssa.

Nyt häntä kutsutaan jälleen useisiin huipputaloihin, ja uusi joustava residenssisopimus antaa pelivaraa. Se pitää Dresdenin kotitalona, mutta antaa tilaa vierailuille.

”Vielä vähintäänkin ensi kausi on tällaisella sopimuksella. Vuonna 2024 Thielemann ja intendentti päättävät kautensa Dresdenissä, mikä voisi olla luonteva hetki minullekin.”

Tuuli Takala hyppäsi veneen päälle kuvattavaksi Binnenalsterin rannalla Hampurin ydinkeskustassa.

Kun freelance-ura häämöttää, on hyvä pitää yhteyksiä yhä useampaan huipputaloon.

Yksi sellainen on Hampurin valtionooppera, jonne Takala saapui tekemään debyytin ja itselleen uuden roolin Mozartin Ryöstö seraljista -oopperan Konstanzena.

”Tämä on Mozartin vaikeimpia naisrooleja. Se on virtuoosinen ja pitkä, mutta Konstanze ei kuitenkaan ole Mozartin vahvimpia tai monitahoisimpia naishahmoja.”

Konstanzen on oltava se hyvä ja puhdas, joka pysyy uskollisena sulhaselleen Belmontelle kovissakin koitoksissa.

Nuori ja palkittu ohjaaja Paul-Georg Dittrich halusi Hampurin ohjauksen tapahtuvan vanhimman päähenkilön eli pašša Selimin ajatuksissa. Hän kävisi ikään kuin itsekseen traumojaan läpi.

Se tarkoitti että Selim lausuisi kaikki tämän oopperan puhutut repliikit, ja Takala sekä muut vain aukoisivat suutaan Selimin lausumien sanojen tahtiin. Laulaa sentään sai.

Tätä versiota harjoiteltiin neljä viikkoa, kunnes valtionooppera ja arvostettu kapellimestari Ádám Fischer vihelsivät pelin poikki.

Heidän mielestään oli parempi kutsua uusi ohjaaja tekemään oma produktio kahdella jäljellä olevalla harjoitusviikolla kuin antaa Dittrichin jatkaa. Virallisen version mukaan tiet erkanivat ”yhteisymmärryksessä taiteellisten erimielisyyksien vuoksi”.

”Dittrich on älykäs tyyppi, jolla oli selkeä visio, vaikka toteutus oli aika sfääreissä eikä niin käytännöllinen. Oli turhauttavaa, kun sitä visiota tahkottiin neljä viikkoa ja kaikki aloitettiin sitten alusta.”

Onneksi uusi ohjaaja David Bösch teki pienen ihmeen tiiminsä kanssa.

”Älyttömän hienosti uusi ohjaaja hyppäsi puikkoihin. On toki kohtia, joissa esimerkiksi pitkää aariaa ei ole täytetty yksityiskohtaisella ohjauksella, ja lavastus on sattuneesta syystä aika vähissä.”

Kaiken kukkuraksi Belmonten esittäjä loukkasi polvensa ja lauloi välillä lavan sivulta, kun assistentti näytteli Takalan kanssa lavalla.

”Kauhujen produktio jatkuu”, Takala hymähtää.

Mutta hän selvisi ja sai sen tärkeimmän eli uusintakutsun Hampuriin toiseen päärooliin produktiossa, josta ei saa vielä puhua.

Edessä on myös rooli- ja talodebyytti Zürichin oopperatalossa Mozartin Don Giovannin Donna Annana ja muita uusia rooleja, kuten Bizet’n Carmenin Micaëla Dresdenissä sekä esimerkiksi Bellinin La Sonnambula.

Pandemian aikana kypsyi päätös luopua vuokrakämpästä Dresdenissä. Vakituinen asunto on puolison kanssa Helsingissä.

Työmatkat ovat siis lyhyet, kun hän laulaa joulu–tammikuussa Verdin La traviatan pääosaa Suomen kansallisoopperassa sekä maaliskuussa Tampereella Mozartin Taikahuilun Paminan roolia.

Etukäteen voi olettaa, että Pamina sopii Takalalle täydellisesti, mutta Verdin La traviatan suhteen tämä lyyrinen ja koloratuurikuviot upeasti hallitseva sopraano on kiinnostavasti uudemmilla vesillä.

”Tein Verdin La traviatan jo Ranskassa Metzin oopperassa, ja hyvältä se tuntui vaikka onkin dramaattisinta ja raskainta mitä olen toistaiseksi laulanut”, hän kertoo.

”Katsotaan sitten yli nelikymppisenä, liikkuuko ääni pidemmällekin Verdiin tai Richard Straussin suuntaan. Mitään Wagnerin Brünnhildeä minusta ei koskaan tule.”

Tuuli Takalan ääni on muuttumassa. Mozartin, Bellinin ja Donizettin ohelle tulee Verdiä. Bayreuthin Wagner-juhlilla hän on laulanut myös Parsifalin kukkaistytön roolia.

Takalalla on kiinnostava näköala sekä Suomen että Saksan kulttuureihin. Yhden selkeän eron hän huomaa.

”Korona-aikana taiteen arvostus tuntui olevan Suomessa pohjamudissa”, hän sanoo.

”Kaikki kulttuurin ja koulutuksen leikkausuhat herättävät minussa kauhua. Sain loistavan musiikkikoulutuksen Suomesta. Olisi hirveä rikos, jos sitä ajetaan alas.”

Saksassakin tapellaan rahasta, mutta keskustelun sävy on Takalan mielestä toinen.

”Saksassa on jo historian takia erittäin vahva arvostus klassista musiikkia, oopperaa ja ylipäätään taidetta kohtaan. Sen näkee myös oopperatalojen ja orkesterien määrästä.”

Sinfonia- ja kamariorkestereita on Suomessakin väkilukuun nähden hyvin. Sen sijaan meillä on vain yksi ympärivuotisesti toimiva oopperatalo, kun Berliinissä niitä on kolme ja koko Saksassa hieman laskutavasta riippuen yli 80. Se on melkoinen määrä myös väkiluvun erot huomioiden.

”Tärkeintä on nyt ostaa lippuja kulttuuritapahtumiin kun niihin taas pääsee niin Suomessa kuin Saksassakin”, Takala sanoo.

”Se on parasta tukea.”

Selim eli Burghart Klaußner yrittää väkisin saada Konstanzen eli Tuuli Takalan rakastamaan itseään ”vapaaehtoisesti”. Toisin käy, ja mahtava Selim löytää itsestään lopulta jalomielisyyttä.

Ooppera-arvostelu: ”Kauhujen produktio” oli Takalan ja muiden huippujen laulun juhlaa Hampurin valtionoopperassa

Mozartin Ryöstö seraljista Hampurin valtionoopperassa. Ohjaus David Bösch, kapellimestari Péter Halász, päärooleissa mm. Tuuli Takala, Narea Son, Dovlet Nurgeldiyev, Michael Laurenz ja Ante Jerkunika.

Miten tehdä uusi ohjaus, lavastus ja puvustus pyytämättä ja yllätyksenä kahdessa viikossa, kun alkuperäinen ohjaaja on saanut neljän viikon harjoitusperiodin jälkeen potkut?

David Bösch siirsi Mozartin Ryöstön seraljista Hampurin valtionoopperassa nykyaikaan, jolloin tyyliteltyjä pukuja tarvittiin vähemmän.

Lavastus oli ymmärrettävän riisuttu, mutta aikaa oli riittänyt animaatioihin, jotka rikastivat kokonaisuutta.

Laulajille tällainen muutos vain kaksi viikkoa ennen tarkoitti varmasti ”kauhujen produktiota”, kuten Tuuli Takala leikillisesti sanoi. Ohjaaja oli kuitenkin ehtinyt ainakin luonnostella henkilöohjauksenkin mukiinmeneväksi ja joiltakin osin jopa mainioksi.

Animaatiot ja taustakuvat rikastavat niukkaa lavastusta Hampurin valtionoopperan Ryöstö seraljista -pikaohjauksessa.

Uskontojen ja kulttuurien jännitteet siivottiin pitkälti pois. Alun perin Mozartin ooppera kertoi osmanien valtakunnan pašša Selimin pyrkimyksestä ryöstää eurooppalainen Konstanze eli tällä kertaa Tuuli Takala seraljiinsa kunnes tämä rakastuisi ”vapaaehtoisesti” Selimiin.

Mozart ja libretisti hakivat mukaan sekä eksotiikkaa että kansojen yhteisymmärrystä, kun Selim loppujen lopuksi osoittautuu jaloksi ja kunnioitusta ansaitsevaksi.

Nyt Selim (Burghart Klaußner puheroolissa) oli enemmänkin kuin mafiapäällikkö, joka osoitti käsiaseella vuoroin Takalaa ja vuoroin omaa päätään, kun hääpukuun puettu Takala ei vain halua alttarille vaan odottaa omaa Belmonteaan pelastajaksi.

HS vieraili Hampurissa iltana, jolloin nimekäs kapellimestari Adam Fischer otti välipäivän Mozart-produktiosta ja johti Berliinin filharmonikkoja. Péter Halász puhkui kuitenkin tarmoa ja selvisi kapellimestarina ongelmitta.

Tässä näytöksessä polvensa loukannut Belmonte eli Dovlet Nurgeldiyev lauloi lavan sivusta sinänsä hienolla Mozart-soinnilla, ja lavalla häntä imitoi puheosuudet lausunut assistentti.

Takalalla ei siis ollut helppo rupeama näyttämöllisesti, mutta hienosti hän selvisi.

Konstanze oli Takalalle uusi rooli. Aivan aluksi tuntui siltä, että hän viihtyi parhaiten korkealla ja matalin rekisteri ei ollut samaa tasoa, mutta pian ääni lämpeni ja laulu sujui kaikin osin mallikelpoisesti Takalalle ominaisella korkealla kansainvälisellä tasolla.

Takalan Konstanze huokui määrätietoista hyvyyttä ja puhtautta. Narea Son sai revitellä enemmän Blondena, josta oli tehty peräti punk-henkinen. Se jätti Takalan hetkellisesti Sonin varjoon näyttämötapahtumissa. Mutta ei laulamisen suhteen.

Mafiapomon gorilla Osmin (Ante Jerkunica) yritti pitää Blonden omanaan, mutta tämän sydän sykki vain Pedrillolle (Michael Laurentz), josta oli tehty rakastettava pehmo.

Osmin (Ante Jerkunica) yritti turhaan saada punk-henkisen Blonden (Narea Son) tottelevaiseksi.

Ei siis mikään suuri ohjaus eikä mitään tarkoituksellisen oksettavaa kuvainraastoa kuten Calixto Bieiton taannoinen ihmiskauppaan keskittyvä K18-ohjaus Berliinin Komische Operissa.

Mutta erittäin kunniallinen saavutus kahdessa viikossa. Ja kun pitkiä duettoja ja aarioita ei ehditty ohjata kovin yksityiskohtaisesti, huomio keskittyi entistäkin selvemmin korkeatasoiseen lauluun ja Mozartin kuolemattomaan musiikkiin.

Takala on jo saanut saksalaislehdistä hyviä arvioita tästäkin rooli- ja talodebyytistä, mitä nyt Hamburger Abendblatt piti korkeimmissa kohdissa vibratoa aika laajana vielä ensi-illassa vaikka ”merkittävä suoritus” oli lyyrisissä kohdissa ”koskettava”.

Kuulemassani esityksessä Takalan vibrato ei laajentunut häiritsevästi korkeimmissakaan sävelissä.

Opern Newsin mukaan Takalan sointi ”lämmitti sydäntä”, ja Kieler Nachrichtenin mukaan Takala lauloi lämpimämmin kuin pirskahteleva Narea Son. Takala selvitti jopa herkän ja vaikean Marten aller Arten -aarian toimivalla yhdistelmällä intiimiyttä ja ylpeää glamouria.

Kun vielä uusintakutsu tuli myös Hampurin valtionoopperaan, Takalan työrupeama on ollut onnistunut.

Tästä on hyvä jatkaa debyyttiin Zürichin oopperatalossa, Detlev Glanertin seuraavan oopperan kantaesitykseen ja moniin kiinnostaviin rooleihin kotitalossa Dresdenin Semperoperissa.

Laulun juhlaa: Dovlet Nurgeldiyev, Tuuli Takala, Narea Son ja Michael Laurentz Hampurin valtionoopperan uudessa Ryöstö seraljista -ohjauksessa.

Lue lisää: Sopraano Tuuli Takalan ääni kimmelsi yön taikamaailmassa Alban Bergin Seitsemässä varhaisessa laulussa

Lue lisää: Tapiola Sinfonietan konsertti todisti, että Tuuli Takalan lyyrisen sopraanon säteilevä kauneus on kasvanut

Lue lisää: Sisällissodasta kertova Veljeni vartija on koskettava ja mukaansatempaava ooppera – Sukupolvensa huiput Tuuli Takala ja Ville Rusanen säteilevät pääosissa